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मेडिकल लाइसेंस का सपना मलबे में दब गया, दोस्त की आंखों के सामने बिछड़ गया रवि प्रकाश

दिल्ली के महरौली की इस दुर्घटना ने केवल एक इमारत नहीं गिराई, बल्कि कई परिवारों के सपनों को भी मलबे में दबा दिया.

मेडिकल लाइसेंस का सपना मलबे में दब गया
मेडिकल लाइसेंस का सपना मलबे में दब गया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2026 at 3:30 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: महरौली में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना ने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. मलबे के नीचे दबे लोगों में गोंडा निवासी रवि प्रकाश भी शामिल थे, जो डॉक्टर बनने के अपने सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली में रहकर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (एफएमजी) लाइसेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. लेकिन शनिवार रात इमारत के ढहने के साथ ही उनका सपना भी हमेशा के लिए अधूरा रह गया. रवि के सबसे करीबी दोस्त और रूममेट डॉ. अब्दुल्ला शाह की आंखों में आज भी उस रात का मंजर ताजा है. उन्होंने बताया कि जिस समय हादसा हुआ, उस समय कई छात्र पास की कैंटीन में खाना खा रहे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया बदल जाएगी.

डॉ. अब्दुल्ला शाह ने बताया कि मेरी और रवि की दोस्ती किर्गिस्तान में मेडिकल पढ़ाई के दौरान हुई थी. किर्गिस्तान में भी रवि मेरा रूममेट था. दोनों ने 2024 में किर्गिस्तान से एमबीबीएस पूरा किया था और उसके बाद दिल्ली आकर एफएमजी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने बताया कि "रवि सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, परिवार जैसा था. हम किर्गिस्तान से लेकर दिल्ली तक साथ रहे. एक ही कमरे में रहते थे और भविष्य के सपने साथ देखते थे."

फोन नहीं उठा तो बढ़ गई चिंता: डॉ. अब्दुल्ला शाह ने बताया कि हादसे के बाद जब दोस्तों ने एक-दूसरे का हाल जानने के लिए फोन करना शुरू किया तो कई छात्र मिल गए, लेकिन रवि का फोन लगातार बज रहा था और कोई जवाब नहीं मिल रहा था. अब्दुल्ला ने बताया कि "जब काफी देर तक रवि का फोन नहीं उठा तो समझ आ गया कि शायद वह मलबे में फंसा हुआ है. हम पूरी रात उसे खोजते रहे. राहत एवं बचाव दल के साथ मिलकर हमने भी मलबा हटाने में मदद की."

डॉ. अब्दुल्ला शाह, पीड़ित (ETV Bharat)

मलबे में मिला दोस्त, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी: डॉ. अब्दुल्ला शाह ने बताया कि करीब साढ़े ग्यारह बजे रवि का पता चला. वह कैंटीन के किचन वाले हिस्से में दबा मिला, जहां इमारत का सबसे ज्यादा मलबा गिरा था. अब्दुल्ला ने बताया कि हमने अपने हाथों से दोस्त को बाहर निकाला. उसे तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पिता को रात में किया फोन: रवि के पिता राम प्रकाश वर्मा को हादसे की जानकारी भी अब्दुल्ला ने ही दी थी. अब्दुल्ला ने बताया कि रात करीब दस बजे उन्होंने रवि के पिता को फोन किया. उन्होंने बताया कि मैं ने रवि के पिता से कहा कि रवि का फोन नहीं लग रहा है और यहां एक बड़ी दुर्घटना हुई है. पहले तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ. उन्होंने खुद बेटे को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तब मैंने पूरी बात बताई." रातभर परिवार उम्मीद और चिंता के बीच झूलता रहा, लेकिन सुबह तक वह उम्मीद भी टूट गई.

डेढ़ साल से तैयारी कर रहा था बेटा: ट्रॉमा सेंटर पहुंचे रवि के पिता राम प्रकाश वर्मा ने बताया कि "मेरा बेटा डेढ़ साल से मेडिकल लाइसेंस के लिए तैयारी कर रहा था. उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी. उसका सपना सपना ही रह गया." उन्होंने बताया कि जैसे ही हादसे की खबर मिली, परिवार गोंडा से तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गया. लेकिन यहां पहुंचकर बेटे के निधन की खबर मिली.

महरौली दुर्घटना का पिड़ित
महरौली दुर्घटना का पिड़ित (ETV Bharat)

कई छात्रों की जिंदगी बदली: इस हादसे में सिर्फ रवि ही नहीं, कई अन्य मेडिकल छात्र भी प्रभावित हुए हैं. ग्वालियर की रहने वाली आस्था घायल हैं और एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है. मेडिकल की तैयारी करने वाली अनामिका की एक दोस्त ने बताया कि हादसे से कुछ मिनट पहले वह अनामिका को दूसरी जगह ले गई थी. यदि वह कैंटीन की ओर चली जातीं तो शायद आज उनकी कहानी भी अलग होती. वहीं सचिन शर्मा ने बताया कि हादसे से महज 15-20 मिनट पहले वह वहां से निकले थे. उनका एक करीबी दोस्त इस दुर्घटना में जान गंवा बैठा. उन्होंने कहा, "अब समझ नहीं आ रहा कि उसके परिवार को क्या जवाब दूं. हम साथ पढ़ाई करते थे, साथ भविष्य के सपने देखते थे."

एक हादसा, कई अधूरे सपने: महरौली की इस दुर्घटना ने केवल एक इमारत नहीं गिराई, बल्कि कई परिवारों के सपनों को भी मलबे में दबा दिया. रवि प्रकाश जैसे युवा, जो डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी बचाने का सपना देख रहे थे, आज खुद एक दर्दनाक हादसे का शिकार बन गए. एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़े उनके दोस्तों की आंखों में सिर्फ एक सवाल है अगर यह हादसा न हुआ होता, तो शायद आज रवि अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ा रहा होता. अब उसकी यादें, उसके सपने और उसके साथ बिताए पल ही उसके दोस्तों और परिवार के पास बच गए हैं.

डॉ. अब्दुल्ला ने बताया कि 20 साल पुरानी इमारत थी, जिस पर हाल ही में दो और मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि इमारत इतनी तेजी से गिरी कि लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. गिरी हुई इमारत के एक तरफ तीन मंजिला कोचिंग सेंटर था, जिसमें दो मंजिलों पर चार लाइब्रेरी संचालित थीं और कई छात्र पढ़ाई कर रहे थे. वहीं बिल्डिंग के दूसरी तरफ मेस था, जहां छात्र खाना और चाय-पानी के लिए आते थे, जो पूरी तरह ध्वस्त हो गया.

हादसे में प्रभावित छात्र शिवम ने बताया कि उनका FMG का परीक्षा 28 जून 2026 को है. उन्होंने कहा कि बिल्डिंग गिरने के बाद उनके और उनके दोस्तों के सभी नोट्स, किताबें और अध्ययन सामग्री मलबे में दब गई हैं. शिवम ने बताया कि जिस लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, वही हादसे की चपेट में आ गई. परीक्षा में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में जरूरी नोट्स और पुस्तकों के बिना तैयारी जारी रखना बेहद मुश्किल हो गया है.


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