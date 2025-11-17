ETV Bharat / bharat

दिल्ली आतंकी हमला: महबूबा मुफ्ती का आरोप, हिरासत में लिए एक आरोपी के पिता ने किया आत्मदाह का प्रयास

सोमवार 10 नवंबर को देर शाम हुए आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 29 लोग घायल हुए हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि दिल्ली आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में हिरासत में लिए गए एक युवक के पिता ने आत्महत्या का प्रयास किया है.

बता दें, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले के काजीगुंड के वानपोरा गांव के ड्राई फ्रूट विक्रेता बिलाल अहमद वानी के बेटे जसीर बिलाल वानी और भाई नवील वानी को इस मामले में हिरासत में लिया है. बिलाल अहमद वानी इनसे मिलने गए थे, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया. जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने इनका जिक्र किया. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिता उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे. उन्होंने अधिकारियों से बस उन्हें देखने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई.अधिकारियों के अनुसार, डॉ. आदिल को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका भाई अभी भी फरार है.

वहीं, अभी तक जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष के आरोपों के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है. महबूबा मुफ्ती ने पुलिस से आग्रह किया कि कम से कम उन्हें हिरासत में लिए गए सदस्यों से मिलने दिया जाए. सूत्रों से खबर मिली है कि बिलाल को इलाज के लिए जीएमसी, अनंतनाग ले जाया गया और उसकी हालत स्थिर बताई गई है.

बता दें, दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए हमलों में अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल की जांच एनआईए को सौंपी गई है, जबकि अन्य एजेंसियां भी इस आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही हैं. इसी सिलसिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने अनंतनाग शहर सहित कई जगहों पर छापेमारी की है, जहां उसने एक गैर-स्थानीय डॉक्टर से पूछताछ की, जो जीएमसी अनंतनाग में पढ़ रहा है और शहर में किराए पर रह रहा है. सौमवार 10 नवंबर को देर शाम हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई है और 29 लोग घायल हुए हैं.

पढ़ें: 'नौगाम धमाका मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हुआ', हादसे से गवाह ने बताई भयावह दास्तां

NIA ने दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल हुई कार के मालिक को गिरफ्तार किया

Delhi Blast: बंगाल से हिरासत में लिए गए डॉक्टर जांनिसार को NIA ने रिहा किया

TAGGED:

दिल्ली आतंकी हमला
DELHI TERROR ATTACK
MEHBOOBA MUFTI ON DELHI ATTACK
लाल किले के पास आतंकी हमला
DELHI BLAST TERROR MODULE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.