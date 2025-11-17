ETV Bharat / bharat

दिल्ली आतंकी हमला: महबूबा मुफ्ती का आरोप, हिरासत में लिए एक आरोपी के पिता ने किया आत्मदाह का प्रयास

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि दिल्ली आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में हिरासत में लिए गए एक युवक के पिता ने आत्महत्या का प्रयास किया है.

बता दें, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले के काजीगुंड के वानपोरा गांव के ड्राई फ्रूट विक्रेता बिलाल अहमद वानी के बेटे जसीर बिलाल वानी और भाई नवील वानी को इस मामले में हिरासत में लिया है. बिलाल अहमद वानी इनसे मिलने गए थे, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया. जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने इनका जिक्र किया. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिता उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे. उन्होंने अधिकारियों से बस उन्हें देखने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई.अधिकारियों के अनुसार, डॉ. आदिल को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका भाई अभी भी फरार है.

वहीं, अभी तक जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष के आरोपों के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है. महबूबा मुफ्ती ने पुलिस से आग्रह किया कि कम से कम उन्हें हिरासत में लिए गए सदस्यों से मिलने दिया जाए. सूत्रों से खबर मिली है कि बिलाल को इलाज के लिए जीएमसी, अनंतनाग ले जाया गया और उसकी हालत स्थिर बताई गई है.