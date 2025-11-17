दिल्ली आतंकी हमला: महबूबा मुफ्ती का आरोप, हिरासत में लिए एक आरोपी के पिता ने किया आत्मदाह का प्रयास
सोमवार 10 नवंबर को देर शाम हुए आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 29 लोग घायल हुए हैं.
Published : November 17, 2025 at 10:12 AM IST
श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि दिल्ली आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में हिरासत में लिए गए एक युवक के पिता ने आत्महत्या का प्रयास किया है.
बता दें, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले के काजीगुंड के वानपोरा गांव के ड्राई फ्रूट विक्रेता बिलाल अहमद वानी के बेटे जसीर बिलाल वानी और भाई नवील वानी को इस मामले में हिरासत में लिया है. बिलाल अहमद वानी इनसे मिलने गए थे, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया. जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने इनका जिक्र किया. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिता उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे. उन्होंने अधिकारियों से बस उन्हें देखने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई.अधिकारियों के अनुसार, डॉ. आदिल को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका भाई अभी भी फरार है.
#WATCH | Srinagar, J&K | PDP chief Mehbooba Mufti says, " ...you told the world that everything is alright in kashmir, but the troubles of kashmir echoed right in front of the red fort. you promised to make j&k safe, but instead of fulfilling that promise, your policies have made… pic.twitter.com/lFcqV5uFOR— ANI (@ANI) November 17, 2025
वहीं, अभी तक जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष के आरोपों के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है. महबूबा मुफ्ती ने पुलिस से आग्रह किया कि कम से कम उन्हें हिरासत में लिए गए सदस्यों से मिलने दिया जाए. सूत्रों से खबर मिली है कि बिलाल को इलाज के लिए जीएमसी, अनंतनाग ले जाया गया और उसकी हालत स्थिर बताई गई है.
Bilal Wani an anguished father from Wanpora Qazigund has set himself on fire after his son Jasir Bilal & brother Naveel Wani were detained by the police a few days ago. Petrified about their safety he pleaded with the authorities to just see them which was denied. He has been… pic.twitter.com/9ML6ejvUme— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 16, 2025
बता दें, दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए हमलों में अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल की जांच एनआईए को सौंपी गई है, जबकि अन्य एजेंसियां भी इस आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही हैं. इसी सिलसिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने अनंतनाग शहर सहित कई जगहों पर छापेमारी की है, जहां उसने एक गैर-स्थानीय डॉक्टर से पूछताछ की, जो जीएमसी अनंतनाग में पढ़ रहा है और शहर में किराए पर रह रहा है. सौमवार 10 नवंबर को देर शाम हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई है और 29 लोग घायल हुए हैं.
