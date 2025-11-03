ETV Bharat / bharat

'सूबे से बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को वापस लाने की मांग': महबूबा की याचिका पर सुनवाई

महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर कर बाहरी जेलों से विचाराधीन कैदियों को वापस भेजने का आदेश देने का आग्रह किया है.

Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती. (IANS)
Published : November 3, 2025 at 1:48 PM IST

जम्मू: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सोमवार को जम्मू उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के सिलसिले में पेश हुईं. मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर बाहरी जेलों से विचाराधीन कैदियों को केंद्र शासित प्रदेश वापस भेजने का आदेश देने का आग्रह किया है.

महबूबा मुफ्ती बनाम भारत संघ शीर्षक वाली इस याचिका में बंदियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है. मुफ्ती के वकील ने दलील दी कि 5 अगस्त, 2019 के बाद, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, तो कई विचाराधीन कैदियों को दूर-दराज के राज्यों की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया था.

जनहित याचिका में कहा गया है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर उनकी नजरबंदी से उनकी अदालत तक पहुंच, पारिवारिक मुलाक़ातें और वकील से मुलाकात प्रभावित होते हैं. परिवारों पर यात्रा का भारी खर्च पड़ता है. याचिका में कहा गया है कि इस तरह की हिरासत संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है. विशेष रूप से समानता, पारिवारिक संपर्क, प्रभावी कानूनी सहायता और निष्पक्ष एवं त्वरित सुनवाई के अधिकार का.

उन्होंने कहा कि विचाराधीन कैदी अपने परिवारों से नहीं मिल सकते, क्योंकि ऐसी यात्राओं का खर्च बहुत अधिक होता है और रिश्तेदारों के लिए नियमित रूप से यात्रा करना भी संभव नहीं होता. जिससे मुकदमे की प्रक्रिया ही एक सजा बन जाती है.

याचिका में कहा गया है, "साक्ष्य व्यापक हैं और गवाहों की सूची लंबी है, जिसके कारण अभियुक्तों और उनके वकीलों के बीच नियमित और गोपनीय परामर्श आवश्यक है. हालांकि, व्यवहार में यह असंभव हो जाता है, जब विचाराधीन कैदी को राज्य की किसी दूर की जेल में रखा जाता है." गौरतलब है कि कई मामलों में, कुछ बंदियों को सुरक्षा कारणों से केंद्र शासित प्रदेश से बाहर की जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाता है.

