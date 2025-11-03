ETV Bharat / bharat

'सूबे से बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को वापस लाने की मांग': महबूबा की याचिका पर सुनवाई

जम्मू: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सोमवार को जम्मू उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के सिलसिले में पेश हुईं. मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर बाहरी जेलों से विचाराधीन कैदियों को केंद्र शासित प्रदेश वापस भेजने का आदेश देने का आग्रह किया है.

महबूबा मुफ्ती बनाम भारत संघ शीर्षक वाली इस याचिका में बंदियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है. मुफ्ती के वकील ने दलील दी कि 5 अगस्त, 2019 के बाद, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, तो कई विचाराधीन कैदियों को दूर-दराज के राज्यों की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया था.

जनहित याचिका में कहा गया है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर उनकी नजरबंदी से उनकी अदालत तक पहुंच, पारिवारिक मुलाक़ातें और वकील से मुलाकात प्रभावित होते हैं. परिवारों पर यात्रा का भारी खर्च पड़ता है. याचिका में कहा गया है कि इस तरह की हिरासत संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है. विशेष रूप से समानता, पारिवारिक संपर्क, प्रभावी कानूनी सहायता और निष्पक्ष एवं त्वरित सुनवाई के अधिकार का.