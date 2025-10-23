ETV Bharat / bharat

नेशनल कॉन्फ्रेंस भरोसे के लायक नहीं, फिर भी PDP राज्यसभा चुनाव में करेगी समर्थन : महबूबा

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ( PTI )