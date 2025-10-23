नेशनल कॉन्फ्रेंस भरोसे के लायक नहीं, फिर भी PDP राज्यसभा चुनाव में करेगी समर्थन : महबूबा
पीडीपी राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेगी. यह जानकारी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दी.
Published : October 23, 2025 at 5:34 PM IST
श्रीनगर : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने गुरुवार को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को एक दिन बाद होने वाले राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की.
इस संबंध में पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से कहा, ‘‘हमने नेकां को समर्थन देने और उनके उम्मीदवारों को वोट देने का फैसला किया है.’’ महबूबा ने कहा कि भाजपा को जीत से दूर रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.
#WATCH | Srinagar, J&K | PDP Chief Mehbooba Mufti says, " they're (national conference) not worthy of trust, of even voting for them. but because our goal is greater...to work together to protect the rights of jammu and kashmir, and because the india alliance is fighting a very… pic.twitter.com/dyVrMbXysO— ANI (@ANI) October 23, 2025
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने कहा, "वे (नेशनल कॉन्फ्रेंस) भरोसे के लायक नहीं हैं, यहां तक कि उन्हें वोट देने के भी लायक नहीं हैं. लेकिन क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है... जम्मू-कश्मीर के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना, और क्योंकि इंडिया अलायंस आज एक बहुत ही गंभीर लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए हमने उन्हें (आगामी राज्यसभा चुनावों में) वोट देने का फैसला किया है..."
महबूबा ने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे तीन वोट तीसरी वरीयता में डाले जाएं, यानी शम्मी ओबेरॉय के लिए. लेकिन हम चौथी वरीयता में अपना वोट नहीं डालना चाहते क्योंकि अगर वे (नेशनल कॉन्फ्रेंस) यह चौथी सीट हार गए, तो वे पीडीपी को दोषी ठहराएंगे..."
#WATCH | Srinagar, J&K | PDP Chief Mehbooba Mufti says, " we want our three votes to be cast in the third preference, meaning for shammi oberoi. but we don't want to cast our votes in the fourth preference because if they (national conference) lose this fourth seat, they will… https://t.co/KNCeCP6DMl pic.twitter.com/3IfH9pmt2K— ANI (@ANI) October 23, 2025
पीडीपी प्रमुख ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए नेकां के अनुरोध पर पार्टी नेतृत्व और उसके विधायकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया.
उन्होंने कहा कि नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस संबंध में उनसे फोन पर बात की और उनकी पार्टी के समर्थन का अनुरोध किया. बता दें कि नेकां के राज्यसभा उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय ने भी समर्थन मांगने के लिए महबूबा से उनके आवास पर बुधवार को मुलाकात की थी.
