ETV Bharat / bharat

नेशनल कॉन्फ्रेंस भरोसे के लायक नहीं, फिर भी PDP राज्यसभा चुनाव में करेगी समर्थन : महबूबा

पीडीपी राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेगी. यह जानकारी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दी.

PDP chief Mehbooba Mufti
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने गुरुवार को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को एक दिन बाद होने वाले राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की.

इस संबंध में पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से कहा, ‘‘हमने नेकां को समर्थन देने और उनके उम्मीदवारों को वोट देने का फैसला किया है.’’ महबूबा ने कहा कि भाजपा को जीत से दूर रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने कहा, "वे (नेशनल कॉन्फ्रेंस) भरोसे के लायक नहीं हैं, यहां तक कि उन्हें वोट देने के भी लायक नहीं हैं. लेकिन क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है... जम्मू-कश्मीर के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना, और क्योंकि इंडिया अलायंस आज एक बहुत ही गंभीर लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए हमने उन्हें (आगामी राज्यसभा चुनावों में) वोट देने का फैसला किया है..."

महबूबा ने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे तीन वोट तीसरी वरीयता में डाले जाएं, यानी शम्मी ओबेरॉय के लिए. लेकिन हम चौथी वरीयता में अपना वोट नहीं डालना चाहते क्योंकि अगर वे (नेशनल कॉन्फ्रेंस) यह चौथी सीट हार गए, तो वे पीडीपी को दोषी ठहराएंगे..."

पीडीपी प्रमुख ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए नेकां के अनुरोध पर पार्टी नेतृत्व और उसके विधायकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया.

उन्होंने कहा कि नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस संबंध में उनसे फोन पर बात की और उनकी पार्टी के समर्थन का अनुरोध किया. बता दें कि नेकां के राज्यसभा उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय ने भी समर्थन मांगने के लिए महबूबा से उनके आवास पर बुधवार को मुलाकात की थी.

ये भी पढ़ें- नगरोटा उपचुनाव: देव्यानी राणा का शमीम बेगम और हर्ष देव सिंह से मुकाबला, अनिल शर्मा लगा सकते हैं सेंध

TAGGED:

MEHBOOBA MUFTI NATIONAL CONFERENCE
NC RAJYA SABHA CANDIDATES
JAMMU KASHMIR RAJYA SABHA ELECTION
SHAMMI OBEROI PDP MEETING
PDP SUPPORT NC RAJYA SABHA POLLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.