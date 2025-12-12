वक्फ संपत्तियों को लेकर महबूबा बोलीं, देशभर में 3 लाख 55 हजार वक्फ संपत्तियां गायब
पीडीपी चीफ और जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का कहना है कि देश भर में 3.55 लाख वक्फ प्रॉपर्टी गायब हैं.
By IANS
Published : December 12, 2025 at 3:06 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि नए UMEED डेटाबेस के अनुसार, देश भर में 3.55 लाख वक्फ प्रॉपर्टी 'गायब' हैं.
महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को X पर कहा, “पूरे देश में 3.55 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी गायब हैं, अकेले J&K में नए UMEED डेटाबेस में 7,240 एंट्री गायब हो गई हैं. ये कमियां वक्फ एसेट्स की ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती हैं. हिंसा, तोड़फोड़ और वोट न मिलने के पैटर्न के साथ वक्फ जमीन का कटाव मुसलमानों के खिलाफ सबसे नया झटका लगता है. यह कहां खत्म होगा?”
उन्होंने नए UMEED डेटाबेस का एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया, जो 9 दिसंबर, 2024 और 6 दिसंबर, 2025 को पोस्ट किए गए आंकड़ों के बीच का अंतर दिखाता है.
Over 3.55 lakh Waqf properties are missing nationwide with J&K alone losing 7,240 entries in the new UMEED database. These gaps raise serious questions about transparency and protection of Waqf assets. With a pattern of violence, demolitions and disenfranchisement the erosion of… pic.twitter.com/3UlVVokhR9— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 12, 2025
UMEED डेटाबेस पिछले साल और इस साल मौजूद वक्फ प्रॉपर्टीज के बीच का अंतर दिखाता है. मुफ्ती द्वारा पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार आइलैंड, दिल्ली, बिहार और तेलंगाना को छोड़कर, जहां पिछले साल की तुलना में वक्फ प्रॉपर्टीज में बढ़ोतरी हुई है.
इसके साथ ही बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेगेटिव अंतर दिखा है, जिससे यह इंप्रेशन मिलता है कि एक साल में वक्फ प्रॉपर्टीज में भारी कमी आई है.
इन प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी महाराष्ट्र में हुई है, जहां पिछले साल के मुकाबले वक्फ प्रॉपर्टीज में 26,238 का फर्क बढ़ा है. बिहार में, सुन्नी और शिया मुस्लिम दोनों प्रॉपर्टीज में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है.
बिहार में सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टीज में 3117 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि शिया मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में पिछले साल के मुकाबले 3,470 की बढ़ोतरी हुई है. सबसे ज़्यादा ‘गायब’ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश की वक्फ प्रॉपर्टीज में हुई हैं, और सबसे कम चंडीगढ़ में.
उत्तर प्रदेश में, शिया मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में 8,901 की कमी आई है, और सुन्नी मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में 1,30,816 की कमी आई है. जम्मू और कश्मीर के मामले में, वक्फ प्रॉपर्टीज में 7,240 की कमी आई है.
ये भी पढ़ें - जम्मू-कश्मीर की 24967 वक्फ संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर मंजूरी, डेडलाइन खत्म