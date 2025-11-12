ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट पर बोलीं, महबूबा मुफ्ती: 'अगर कश्मीरी डॉक्टर दोषी निकले तो मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा'

श्रीनगर: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोटों में कश्मीर के तीन डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है. इसकी जांच के लिए जम्मू-कश्मीर के कई इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की गयी. करीब 2000 लोगों को हिरासत में लिया गया. पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती ने यहां के डॉक्टरों की कथित संलिप्तता पर चिंता जाहिर की.

महबूबा ने कहा, "अगर जांच में ये डॉक्टर (विस्फोट में) शामिल पाए जाते हैं, तो यह जम्मू-कश्मीर के लोगों, खासकर देश के मुसलमानों के लिए चिंता का विषय होगा. हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि बेहतरीन दिमाग बर्बाद हो रहे हैं. इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों, देश के मुसलमानों की छवि धूमिल होगी और हमारे लिए समस्याएं पैदा होंगी."

बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित अन्य जांच एजेंसियां ​​दिल्ली कार विस्फोट मामले में कश्मीर के चार डॉक्टरों की भूमिका की जांच कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कोइल से डॉ. मुज़म्मिल शकील, कुलगाम से डॉ. अदीद अहमद राथर और पुलवामा के बंदज़ू से डॉ. सज्जाद मल्ला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पूछताछ और आगे की जांच के लिए इन डॉक्टरों के कुछ रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है.