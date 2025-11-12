ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट पर बोलीं, महबूबा मुफ्ती: 'अगर कश्मीरी डॉक्टर दोषी निकले तो मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा'

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली धमाके में स्थानीय डॉक्टरों की कथित संलिप्तता पर चिंता जाहिर की.

Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में पीडीपी की एक रैली में शामिल हुईं. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोटों में कश्मीर के तीन डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है. इसकी जांच के लिए जम्मू-कश्मीर के कई इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की गयी. करीब 2000 लोगों को हिरासत में लिया गया. पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती ने यहां के डॉक्टरों की कथित संलिप्तता पर चिंता जाहिर की.

महबूबा ने कहा, "अगर जांच में ये डॉक्टर (विस्फोट में) शामिल पाए जाते हैं, तो यह जम्मू-कश्मीर के लोगों, खासकर देश के मुसलमानों के लिए चिंता का विषय होगा. हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि बेहतरीन दिमाग बर्बाद हो रहे हैं. इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों, देश के मुसलमानों की छवि धूमिल होगी और हमारे लिए समस्याएं पैदा होंगी."

बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित अन्य जांच एजेंसियां ​​दिल्ली कार विस्फोट मामले में कश्मीर के चार डॉक्टरों की भूमिका की जांच कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कोइल से डॉ. मुज़म्मिल शकील, कुलगाम से डॉ. अदीद अहमद राथर और पुलवामा के बंदज़ू से डॉ. सज्जाद मल्ला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पूछताछ और आगे की जांच के लिए इन डॉक्टरों के कुछ रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है.

गिरफ्तारियों के बाद, पुलिस ने प्रतिबंधित धार्मिक संगठन जमात-ए-इस्लामी के सहयोगियों के घरों पर छापेमारी करके घाटी भर में छापेमारी और तलाशी तेज कर दी है. कश्मीर में 2000 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है. महबूबा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए. संदिग्धों के परिवारों और रिश्तेदारों से अपराधियों की तरह पूछताछ नहीं की जानी चाहिए.

पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पुलवामा जिले के कोइल गांव के निवासी डॉ. उमर नबी कथित तौर पर उस कार को चला रहे थे जिसमें सोमवार को भारत की राजधानी में लाल किले के पास विस्फोट हुआ था. हादसे में 12 लोगों की मौत हो गयी थी और 20 से अधिक घायल हुए थे.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

MEHBOOBA MUFTI
दिल्ली विस्फोट
KASHMIRI DOCTOR IN DELHI BLAST
दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती
DELHI BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.