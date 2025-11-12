दिल्ली ब्लास्ट पर बोलीं, महबूबा मुफ्ती: 'अगर कश्मीरी डॉक्टर दोषी निकले तो मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा'
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली धमाके में स्थानीय डॉक्टरों की कथित संलिप्तता पर चिंता जाहिर की.
Published : November 12, 2025 at 6:55 PM IST
श्रीनगर: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोटों में कश्मीर के तीन डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है. इसकी जांच के लिए जम्मू-कश्मीर के कई इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की गयी. करीब 2000 लोगों को हिरासत में लिया गया. पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती ने यहां के डॉक्टरों की कथित संलिप्तता पर चिंता जाहिर की.
महबूबा ने कहा, "अगर जांच में ये डॉक्टर (विस्फोट में) शामिल पाए जाते हैं, तो यह जम्मू-कश्मीर के लोगों, खासकर देश के मुसलमानों के लिए चिंता का विषय होगा. हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि बेहतरीन दिमाग बर्बाद हो रहे हैं. इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों, देश के मुसलमानों की छवि धूमिल होगी और हमारे लिए समस्याएं पैदा होंगी."
बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित अन्य जांच एजेंसियां दिल्ली कार विस्फोट मामले में कश्मीर के चार डॉक्टरों की भूमिका की जांच कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कोइल से डॉ. मुज़म्मिल शकील, कुलगाम से डॉ. अदीद अहमद राथर और पुलवामा के बंदज़ू से डॉ. सज्जाद मल्ला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पूछताछ और आगे की जांच के लिए इन डॉक्टरों के कुछ रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है.
गिरफ्तारियों के बाद, पुलिस ने प्रतिबंधित धार्मिक संगठन जमात-ए-इस्लामी के सहयोगियों के घरों पर छापेमारी करके घाटी भर में छापेमारी और तलाशी तेज कर दी है. कश्मीर में 2000 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है. महबूबा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए. संदिग्धों के परिवारों और रिश्तेदारों से अपराधियों की तरह पूछताछ नहीं की जानी चाहिए.
पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पुलवामा जिले के कोइल गांव के निवासी डॉ. उमर नबी कथित तौर पर उस कार को चला रहे थे जिसमें सोमवार को भारत की राजधानी में लाल किले के पास विस्फोट हुआ था. हादसे में 12 लोगों की मौत हो गयी थी और 20 से अधिक घायल हुए थे.
