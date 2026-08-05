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महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ श्रीनगर में रात में विरोध प्रदर्शन किया

जम्मू- कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती विरोध प्रदर्शन के दौरान ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 हटाए जाने की सातवीं सालगिरह से एक दिन पहले मंगलवार रात श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया.

महबूबा की लीडरशिप में दर्जनों पीडीपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में पार्टी के हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया. महबूबा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने ऑफिस के बाहर मोमबत्तियां जलाकर धरना दिया. उन्होंने कहा, 'भारत सरकार को जम्मू-कश्मीर के लोगों से बातचीत करनी चाहिए और उनके अधिकार और संवैधानिक दर्जा वापस दिलाना चाहिए जो 5 अगस्त, 2019 को उनसे छीन लिया गया.'

महबूबा ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 जम्मू-कश्मीर के लोगों को 'मंजूर नहीं' है. उन्होंने कहा, 'पीडीपी लोगों की इज्जत के साथ-साथ आर्टिकल 370 को वापस लाने की मांग करती है.' और कहा कि उस दिन की घटनाओं को लोग भूल नहीं सकते. महबूबा ने कहा कि धरने के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ 'मारपीट' की, जो पार्टी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी.