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किश्तवाड़ में छात्रा से रेप और मौत के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए: महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आग्रह किया कि किश्तवाड़ जिले के चतरू में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और बाद में उसकी मौत के मामले को पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच के लिए अपराध शाखा को सौंपा जाए.

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि "किश्तवाड़ के चतरू में एक स्कूली लड़की के साथ बलात्कार और हत्या, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का केवल एक और उदाहरण नहीं है. यह हमारे समाज की अंतरात्मा पर एक गहरा घाव है. दस दिन बाद, इस क्रूर अपराध पर चुप्पी केवल दुखी परिवार की पीड़ा को गहरा कर रही है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर रही है. यदि अब भी निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों को उनके किए की सजा देकर न्याय के कठघरे में नहीं लाया गया, तो ऐसे घिनौने अपराध बेखौफ जारी रहेंगे.

उन्होंने कहा, "दस दिन बीत जाने के बाद भी इस नृशंस अपराध पर चुप्पी पीड़ित परिवार की पीड़ा को बढ़ा रही है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर कर रही है. यदि अब भी निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों को उनके किए की सजा देकर न्याय के कठघरे में नहीं लाया गया, तो ऐसे घिनौने अपराध बेखौफ जारी रहेंगे." पीडीपी प्रमुख ने उपराज्यपाल सिन्हा से निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को तुरंत अपराध शाखा को सौंपने की अपील की.