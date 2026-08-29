किश्तवाड़ में छात्रा से रेप और मौत के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए: महबूबा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती ने चतरू में नाबालिग लड़की के बलात्कार और मौत के मामले की क्राइम ब्रांच से जांच कराने की मांग की है.
Published : August 29, 2026 at 2:18 PM IST
श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आग्रह किया कि किश्तवाड़ जिले के चतरू में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और बाद में उसकी मौत के मामले को पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच के लिए अपराध शाखा को सौंपा जाए.
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि "किश्तवाड़ के चतरू में एक स्कूली लड़की के साथ बलात्कार और हत्या, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का केवल एक और उदाहरण नहीं है. यह हमारे समाज की अंतरात्मा पर एक गहरा घाव है. दस दिन बाद, इस क्रूर अपराध पर चुप्पी केवल दुखी परिवार की पीड़ा को गहरा कर रही है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर रही है. यदि अब भी निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों को उनके किए की सजा देकर न्याय के कठघरे में नहीं लाया गया, तो ऐसे घिनौने अपराध बेखौफ जारी रहेंगे.
The rape and murder of a school girl in Chatroo, Kishtwar, is not merely another instance of rising crimes against women. It is a deep, festering wound on the conscience of our society.Ten days on, the silence surrounding this brutal crime is only deepening the anguish of the…— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 29, 2026
उन्होंने कहा, "दस दिन बीत जाने के बाद भी इस नृशंस अपराध पर चुप्पी पीड़ित परिवार की पीड़ा को बढ़ा रही है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर कर रही है. यदि अब भी निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों को उनके किए की सजा देकर न्याय के कठघरे में नहीं लाया गया, तो ऐसे घिनौने अपराध बेखौफ जारी रहेंगे." पीडीपी प्रमुख ने उपराज्यपाल सिन्हा से निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को तुरंत अपराध शाखा को सौंपने की अपील की.
किश्तवाड़ जिले के चतरू के गुरिनल इलाके की एक नाबालिग लड़की का उसके सरकारी स्कूल शिक्षक खालिद हुसैन द्वारा बार-बार कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई. उसके बाद गर्भपात कराने के लिए लड़की को दवा दी गई थी. 20 अगस्त को कथित तौर पर गर्भपात कराने की कोशिश में पांच महीने की गर्भवती लड़की की मौत हो गई.
पुलिस जांच के मुताबिक, खालिद और उसके भाई तारिक हुसैन शेख ने गैर-कानूनी तरीके से गर्भपात करने की साजिश रची और कई लोगों की मदद ली. अब तक पुलिस ने खालिद, तारिक, किश्तवाड़ के जिला अस्पताल के एक सफाई कर्मचारी फारूक अहमद शेख, गुरिनल के दो लोगों मुहम्मद इशाक और रियाज अहमद, और किश्तवाड़ जिला अस्पताल की एक नर्स सोनिका परिहार समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है.
अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि पुलिस इस मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार कर रही है, जिनके खिलाफ उन्हें साजिश में शामिल होने का सबूत मिलता है.
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