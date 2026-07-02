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अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, 4 कश्मीरी शिया नेताओं को भी निमंत्रण मिला

जानकारी के मुताबिक, ईरान शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 को तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला कॉम्प्लेक्स में खोमैनी को विदाई देगा. श्रद्धांजलि सत्र (commemoration session) 4 जुलाई को तेहरान के समिट कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा और अंतिम विदाई यात्रा 6 जुलाई को तेहरान में निकाली जाएगी.

इन नेताओं को न्योता तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑफिस के इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहसीन कुम्मी (Mohseen Qummi) ने दिया. देश भर में शोक और इस्लामिक गणराज्य के प्रोटोकॉल के हिसाब से, तेहरान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

हालांकि, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और शिया धर्मगुरु मसरूर अब्बास ने कहा कि पासपोर्ट न होने की वजह से वह ईरान नहीं जा सके. उन्होंने कहा, "मेरे पास पासपोर्ट नहीं है. इसलिए, मैं शहीद इमाम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ट्रैवल नहीं कर सकता." उन्होंने यह भी कहा कि 2017 से उनके पास पासपोर्ट नहीं है.

पूर्व मंत्री और शिया नेता इमरान अंसारी बुधवार को ईरान के लिए रवाना हो गए. उनके ऑफिस असिस्टेंट ने ईटीवी भारत को यह जानकारी दी.

आगा सैयद हसन मूसावी अल सफवी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए पुष्टि की कि वह ईरान जा रहे हैं और शुक्रवार, 3 जुलाई से 6 जुलाई तक होने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरान जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं.

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज (2 जुलाई) ईरान के लिए रवाना हुईं. निमंत्रण पाकर खुश महबूबा ने कहा कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होना उनके लिए "बहुत बड़ा सम्मान और जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका" है.

इस साल 28 फरवरी को जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब इजराइल और अमेरिका के हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी.

श्रीनगर: ईरान ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और चार शिया नेताओं को अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है. मुफ्ती के अलावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और शिया नेता आगा सैयद रूहुल्लाह, पूर्व मंत्री और शिया नेता इमरान अंसारी, शिया धर्मगुरु मसरूर अब्बास अंसारी और आगा सैयद हसन मूसावी अल सफवी शामिल हैं.

निमंत्रण पत्र में लिखा है, "ईरान और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को देखते हुए, मैं इसे बहुत सम्मान की बात मानता हूं कि आप, भारतीय राष्ट्र के खास मेहमान के तौर पर, इस खास समारोह में शामिल हों. आपकी मौजूदगी हमारी दो महान पुरानी सभ्यताओं के बीच गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान का सबूत होगी."

खामेनेई का कश्मीर से संबंध

आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो उस समय 41 साल के थे, ईरानी क्रांति के एक साल बाद 1980 में कश्मीर आए थे. उनके दौरे के बारे में बताते हुए, आगा सैयद हसन मूसावी अल सफवी ने ईटीवी भारत को बताया कि दिवंगत अली खामेनेई तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहोल्लाह खुमैनी के दूत के तौर पर कश्मीर आए थे, जिन्होंने 1979 की इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व किया था.

आगा हसन ने ईटीवी भारत को बताया, "आयतुल्लाह अली खामेनेई तीन दिन तक होटल जहांगीर में रुके थे. अपने दौरे के दौरान, उन्होंने बडगाम का दौरा किया, श्रीनगर के डाउनटाउन में जामिया मस्जिद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया और हजरतबल दरगाह का दौरा किया. बडगाम में, हमने अपने घर पर उनके लिए लंच होस्ट किया. उन्होंने लोगों और शिया मौलवियों से बातचीत की."

हसन ने आगे कहा कि ईरान और कश्मीर के बीच ऐतिहासिक रिश्ते हैं जो सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों से जुड़े हैं. उन्होंने कहा, "कश्मीर में इस्लाम ईरानी विद्वानों और उपदेशकों ने फैलाया था. हमारी संस्कृति का ईरान पर बहुत असर है, इसीलिए कश्मीर को ईरान-ए-सगीर (छोटा ईरान) कहा जाता है. ईरान के भारत के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते भी हैं."

खामेनेई के भाषण ने कश्मीर में धार्मिक जानकारों और राजनीतिक जानकारों का ध्यान खींचा, जो क्रांति के बाद ईरान में हो रहे घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे थे. यह दौरा क्रांति के बाद के शुरुआती वर्षों में ईरान की सोच की पहुंच को भी दिखाता है, जब उसके नेताओं ने दुनिया भर के दूसरे मुस्लिम समुदायों के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की थी.

चार दशक बाद, खामेनेई ने कश्मीर पर एक बयान जारी किया, जब बीजेपी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया, जिससे राज्य का विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म हो गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांट दिया गया. 21 अगस्त, 2019 को एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं. भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं. हालांकि, भारत को एक सही नीति अपनानी चाहिए और इस इलाके के मुसलमानों पर जुल्म को रोकना चाहिए."

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