'जवाबदेही सुनिश्चित की जाए', भद्रवाह में युवक की कथित हत्या पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
मृतक की पहचान डोडा जिले के भद्रवाह के रहने वाले आरिफ हुसैन के रूप में हुई है. वह ऑटो-रिक्शा ड्राइवर का काम करता था.
Published : July 18, 2026 at 11:44 AM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह इलाके में पुलिस टीम के साथ झगड़े में 30 साल के एक आम शख्स की मौत के बाद शुक्रवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. नेताओं, धार्मिक हस्तियों और लोगों ने घटना की तुरंत और बिना किसी भेदभाव के जांच की मांग की.
मरने वाले की पहचान डोडा जिले के भद्रवाह के रहने वाले आरिफ हुसैन के तौर पर हुई है, जो ऑटो-रिक्शा ड्राइवर का काम करता था. पीड़ित के परिवार ने बताया कि, वह घर का अकेला कमाने वाला था और उसकी आठ महीने की गर्भवती पत्नी है.
भद्रवाह में सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने आरिफ हुसैन की मौत के हालात की पारदर्शी तरीके से जांच की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए.
आरिफ की पत्नी अपने पति के लिए इंसाफ की मांग की है. वहीं, रिश्तेदारों ने कहा कि परिवार ने अपना इकलौता कमाने वाला सदस्य खो दिया है. लोगों ने उसे एक आम नागरिक बताया और प्रशासन से अपील की कि वह अटकलों को लोगों का गुस्सा बढ़ाने देने के बजाय निष्पक्ष जांच करे. वहीं, विरोध प्रदर्शनों की वजह से पूरे दिन इलाके में तनाव बना रहा.
जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक, यह घटना गुरुवार देर रात जय वैली इलाके में हुई, जब पुलिस टीम ने कुछ लोगों को शक वाली हरकत करते हुए देखा और उन्हें टोका. पुलिस ने कहा कि इसके बाद हाथापाई हुई, जिसमें एक पुलिसवाले का हथियार छीनने की कोशिश की गई. पुलिस ने कहा कि हाथापाई के दौरान एक राउंड फायर किया गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया. घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने मरने वाले की पहचान आरिफ हुसैन के तौर पर की और कहा कि घटना के दौरान एक पुलिसवाले के सिर में भी गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने बयान में कहा कि जिस जगह पर घटना हुई, वह आरिफ के घर से करीब 25 किलोमीटर दूर थी.
पुलिस ने यह भी कहा कि इस घटना में कोई टेरर एंगल नहीं है. पुलिस ने दावा किया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि मरने वाला कथित तौर पर मवेशियों की तस्करी में शामिल था. इस दावे को अलग से सत्यापन नहीं किया गया है. इस घटना पर जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डोडा से आ रही खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "डोडा से एक आम नागरिक, आरिफ हुसैन की हत्या की खबरें आ रही हैं, जिसे कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने चाकू मारा और फिर गोली मार दी, जिसके बाद पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया. यह बहुत परेशान करने वाली हैं."
Reports emerging from Doda about the killing of a civilian, Arif Hussain, who was allegedly stabbed and then shot dead by security forces , followed by an internet shutdown across the district, are deeply disturbing.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 17, 2026
The administration must act swiftly to establish the facts and… pic.twitter.com/AHruKp9pDa
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि, प्रशासन को सच सामने लाने और जवाबदेही पक्की करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए. महबूबा ने यह भी कहा कि, जम्मू कश्मीर को ऐसी स्थिति में नहीं जाने देना चाहिए, जहां गाय की तस्करी के आरोप भीड़ की हिंसा और मुसलमानों की हत्या का बहाना बन जाएं.
वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने भी घटना की पारदर्शी तरीके से जांच की मांग की. एनसी सांसद ने कहा कि, कि अलग-अलग बातें सामने आने से सच्चाई का पता लगाना जरूरी हो गया है.
The tragic loss of a civilian life in Bhaderwah has caused deep anguish and concern.— Office of Aga Syed Ruhullah Mehdi (@Office_ASRM) July 17, 2026
At a time when conflicting accounts are circulating, it is essential that the facts are established through a prompt, impartial and transparent investigation. Such an inquiry should inspire…
उन्होंने एक्स पर लिखा, "ऐसे समय में जब अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं, यह जरूरी है कि जल्दी, बिना किसी भेदभाव के और पारदर्शी जांच के जरिए सच्चाई का पता लगाया जाए. ऐसी जांच से लोगों का भरोसा बढ़ना चाहिए और यह पक्का होना चाहिए कि जहां भी जरूरत हो, जवाबदेही तय हो."
उन्होंने दुखी परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी जताई और शांति की अपील की. रूहुल्लाह ने कहा, "हम दुखी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताते हैं और सभी से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और सच्चाई सामने लाने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करने की अपील करते हैं."
दूसरी तरफ पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि आरिफ की गर्भवती पत्नी इस नुकसान को सहने के लिए संघर्ष कर रही हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, "आरिफ हुसैन की गर्भवती पत्नी, जो कल रात डोडा में रहस्यमयी हालात में मारे गए थे, अपने पति की मौत को समझ पाने में भी बहुत सदमे में हैं और टूट गई हैं."
The heavily pregnant wife of Arif Hussain killed under mysterious circumstances in Doda last night is too shocked & shattered to even process the death of her husband. Yet even in this state of disbelief she’s protesting against his alleged cold blooded murder by men in uniform.… pic.twitter.com/jcoLgom9b4— Iltija Mufti (@IltijaMufti_) July 17, 2026
उन्होंने आगे कहा, "अभी, हमें उनकी दुखद मौत के कारणों के बारे में अलग-अलग बातें बताई जा रही हैं. हम पहले भी इस स्थिति में रहे हैं. न्यायिक हत्याएं, उनके बाद का नतीजा और हथियारबंद लोगों तक सजा से बचने का कल्चर... उम्मीद है सच सामने आएगा."
इस बीच, जामिया मस्जिद किश्तवाड़ के इमाम, मौलाना फारूक अहमद किचलू ने पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता दिखाते हुए 18 जुलाई को किश्तवाड़ जिले में पूरी तरह से शांतिपूर्ण बंद की अपील की है. उन्होंने इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और व्यापारियों, दुकानदारों और निवासियों से शांतिपूर्ण बंद रखने की अपील की. किचलू ने घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय, निष्पक्ष कमेटी बनाने की भी मांग की.
उन्होंने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं, उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. साथ ही, उन्होंने लोगों से बंद के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की.
घटना की पुलिस जांच चल रही है. अधिकारियों ने अभी तक किसी भी स्वतंत्र या न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की है, और न ही पुलिस ने इस बारे में किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है.
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