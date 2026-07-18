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'जवाबदेही सुनिश्चित की जाए', भद्रवाह में युवक की कथित हत्या पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष (फाइल फोटो) ( ANI )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह इलाके में पुलिस टीम के साथ झगड़े में 30 साल के एक आम शख्स की मौत के बाद शुक्रवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. नेताओं, धार्मिक हस्तियों और लोगों ने घटना की तुरंत और बिना किसी भेदभाव के जांच की मांग की. मरने वाले की पहचान डोडा जिले के भद्रवाह के रहने वाले आरिफ हुसैन के तौर पर हुई है, जो ऑटो-रिक्शा ड्राइवर का काम करता था. पीड़ित के परिवार ने बताया कि, वह घर का अकेला कमाने वाला था और उसकी आठ महीने की गर्भवती पत्नी है. भद्रवाह में सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने आरिफ हुसैन की मौत के हालात की पारदर्शी तरीके से जांच की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए. आरिफ की पत्नी अपने पति के लिए इंसाफ की मांग की है. वहीं, रिश्तेदारों ने कहा कि परिवार ने अपना इकलौता कमाने वाला सदस्य खो दिया है. लोगों ने उसे एक आम नागरिक बताया और प्रशासन से अपील की कि वह अटकलों को लोगों का गुस्सा बढ़ाने देने के बजाय निष्पक्ष जांच करे. वहीं, विरोध प्रदर्शनों की वजह से पूरे दिन इलाके में तनाव बना रहा. जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक, यह घटना गुरुवार देर रात जय वैली इलाके में हुई, जब पुलिस टीम ने कुछ लोगों को शक वाली हरकत करते हुए देखा और उन्हें टोका. पुलिस ने कहा कि इसके बाद हाथापाई हुई, जिसमें एक पुलिसवाले का हथियार छीनने की कोशिश की गई. पुलिस ने कहा कि हाथापाई के दौरान एक राउंड फायर किया गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया. घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मरने वाले की पहचान आरिफ हुसैन के तौर पर की और कहा कि घटना के दौरान एक पुलिसवाले के सिर में भी गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने बयान में कहा कि जिस जगह पर घटना हुई, वह आरिफ के घर से करीब 25 किलोमीटर दूर थी. पुलिस ने यह भी कहा कि इस घटना में कोई टेरर एंगल नहीं है. पुलिस ने दावा किया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि मरने वाला कथित तौर पर मवेशियों की तस्करी में शामिल था. इस दावे को अलग से सत्यापन नहीं किया गया है. इस घटना पर जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डोडा से आ रही खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "डोडा से एक आम नागरिक, आरिफ हुसैन की हत्या की खबरें आ रही हैं, जिसे कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने चाकू मारा और फिर गोली मार दी, जिसके बाद पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया. यह बहुत परेशान करने वाली हैं."