मेघालय : BSF डीआईजी के काफिले पर हमला, वाहन जलाया गया
मेघालय में बीएसएफ के डीआईजी के काफिले में चल रहे एक वाहन को फूंक दिया गया.
Published : March 12, 2026 at 3:09 PM IST
शिलांग : मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में चल रही अशांति के बीच बीएसएफ के डीआईजी के काफिले में शामिल एक वाहन को लोगों ने आग के हवाले कर दिया. साथ ही बीएसएफ के जवानों पर हमला भी किया जिससे वे घायल हो गए.
इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि घटना बुधवार को शाम को हुई. उन्होंने बताया कि डीआईजी अन्य अफसरों के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा के पास पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा कस्बे में बैठक से लौट रहे थे. इसी दौरान उक्त घटना घटित हुई.
घटना में डीआईजी और उनके साथ मौजूद अफसरों को मामूली चोटें आईं. वहीं काफिले में शामिल एक गाड़ी को लोगों ने आग के हवाले कर दिया.
बता दें कि भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा बीएसएफ करती है. मेघालय में बीएसएफ को इसलिए भी तैनात किया गया है क्योंकि 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का 443 किलोमीटर हिस्सा इसी राज्य से होकर गुजरता है.
दूसरी तरफ गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएसीडी) के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर गारो समुदाय और गैर-गारो समुदाय के बीच हुई झड़प में मंगलवार को दो लोगों की जान चली गई थी.
इस वजह से बुधवार को क्षेत्र के पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गईं. वहीं पश्चिम गारो हिल्स और पूर्वी गारो हिल्स जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. हिंसा के मद्देनजर सरकार ने 10 अप्रैल को प्रस्तावित जीएचएडीसी चुनाव को स्थगित कर दिया है.
ये भी पढ़ें- बॉर्डर पर तैनात BSF जवान को बांग्लादेशी पशु तस्करों ने अगवा किया