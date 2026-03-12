ETV Bharat / bharat

मेघालय : BSF डीआईजी के काफिले पर हमला, वाहन जलाया गया

शिलांग : मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में चल रही अशांति के बीच बीएसएफ के डीआईजी के काफिले में शामिल एक वाहन को लोगों ने आग के हवाले कर दिया. साथ ही बीएसएफ के जवानों पर हमला भी किया जिससे वे घायल हो गए.

इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि घटना बुधवार को शाम को हुई. उन्होंने बताया कि डीआईजी अन्य अफसरों के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा के पास पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा कस्बे में बैठक से लौट रहे थे. इसी दौरान उक्त घटना घटित हुई.

घटना में डीआईजी और उनके साथ मौजूद अफसरों को मामूली चोटें आईं. वहीं काफिले में शामिल एक गाड़ी को लोगों ने आग के हवाले कर दिया.

बता दें कि भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा बीएसएफ करती है. मेघालय में बीएसएफ को इसलिए भी तैनात किया गया है क्योंकि 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का 443 किलोमीटर हिस्सा इसी राज्य से होकर गुजरता है.