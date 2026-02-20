ETV Bharat / bharat

फुटसल खेलते-खेलते अचानक गिर पड़े लोकसभा सांसद, अस्पताल में हुआ निधन

हादसा उस समय हुआ जब वे फुटसल खेल रहे थे. सांसद अचानक गिर पड़े और फिर नहीं उठे.

MEGHALAYA MP RICKY ANDREW DIES
लोकसभा सांसद और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के नेता रिकी एंड्रयू जे सिंगकोन (Social Media @sambitswaraj)
शिलॉन्ग: मेघालय की राजनीति में उस समय शोक फैल गया जब लोकसभा सांसद और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के नेता रिकी एंड्रयू जे सिंगकोन की गुरुवार शाम को एक अस्पताल में मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक रिकी एंड्रयू शिलॉन्ग में फुटसल खेलते-खेलते अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और फिर नहीं उठे. आनन-फनन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (VPP) के एक सीनियर नेता ने इस हादसे पर बताया कि यहां के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने रात करीब 8:45 बजे रिकी एंड्रयू को मृत घोषित किया. पार्टी के साथियों और करीबी लोगों ने बताया कि जब यह घटना हुई, तब सांसद एक फ्रेंडली फुटसल सेशन में हिस्सा ले रहे थे. शिलॉन्ग संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में सांसद रहे सिंगकोन खासी-जैंतिया हिल्स में अपने सक्रिय जन-भागीदारी और जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच के लिए जाने जाते थे.

सीएम ने जताया शोक
मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने सिंगकोन की मौत पर दुख जताया और उन्हें एक समर्पित जनप्रतिनिधि बताया, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए बिना थके काम किया. उन्होंने आगे कहा कि मेघालय ने आज एक बहुमुंखी प्रतिभा के जनप्रतिनिधि को खो दिया है. वहीं, पार्टी लाइन से हटकर नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक जताया और संसद में क्षेत्रीय मुद्दे उठाने में सांसद की भूमिका को याद किया. सांसद रिकी एंड्रयू की मौत ने राज्य में खालीपन छोड़ दिया है, जिसकी भरपाई करना असंभव है.

जमीन से जुड़े नेता थे रिकी एंड्रयू
लोकसभा सांसद रिकी एंड्रयू जे सिंगकोन खास तौर पर खासी जयंतिया हिल्स क्षेत्र में मौजूदगी और जनसंपर्क के लिए जाने जाने थे. वे राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय मुद्दों को उठाने में पीछे नहीं रहते थे. वे संसद में भी काफी मुखर रहते थे. स्थानीय लोगों के बीच रहकर वे काम करना पसंद करते थे.

जानिए क्या होता है फुटसल
जानकारी के मुताबिक फुटसल को फुटबॉल का एक छोटा रूप मानते हैं. यह मैच दो टीमों के बीच में होता है. दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी होते हैं. फुटबॉल मैच के मैदान की तुलना में इसका मैदान छोटा होता है. यह मैच हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है. फुटसल में गोल उस समय माना जाता है, जब गेंद पूरी तरीके से गोल लाइन के अंदर आ जाए. वहीं, अगर गेंद लाइन पर रह जाती है तो उसे गोल नहीं माना जाता है. 20-20 मिनट का एक हाफ होता है. वहीं, फुटसल की गेंद फुटबॉल की तुलना में छोटी और थोड़ी भारी होती है.

