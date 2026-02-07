ETV Bharat / bharat

मेघालय कोयला खदान विस्फोट केस: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 25, दो गिरफ्तार, बचाव अभियान जारी

गुवाहाटी: मेघालय के सुतंगा में गुरुवार को एक अवैध कोयला खदान में हुए भयानक धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है. इस बीच, मेघालय पुलिस ने अवैध कोयला खनन और खदान से जुड़े होने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

घटना के बारे में शुक्रवार रात ईस्ट जयंतिया हिल्स के पुलिस सुपरिटेंडेंट (IPS) विकास कुमार ने कहा कि इस भयानक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि बचाव अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और शनिवार को भी जारी रहा.

इस बात की संभावना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि पुलिस को अभी यह पता लगाना है कि हादसे वाले दिन अवैध खदान के अंडरग्राउंड हिस्से में कितने लोग गए थे, जहां रैट-होल माइनिंग के जरिए कोयला निकाला जा रहा था. स्थानीय लोगों के अनुसार, उस दिन करीब 70 से 100 लोग कोयला खनन के लिए अंडरग्राउंड में गए थे.

एसपी विकास कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम तक चार और शव बरामद किए गए. इसके अलावा एक व्यक्ति की शिलांग के अस्पताल में मौत हो गई. एसपी ने यह भी पुष्टि की कि 25 मृतकों में दो ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी बाद में चोटों के कारण मौत हो गई.

शुक्रवार शाम तक मेघालय पुलिस 25 मृतकों में से 17 की पहचान कर चुकी थी. कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, पहचाने गए पीड़ितों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए. अवैध कोयला खनन और जानलेवा घटना के सिलसिले में पुलिस ने ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के खलीहरियात पुलिस स्टेशन में खुद से एक मामला दर्ज किया है.