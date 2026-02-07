ETV Bharat / bharat

मेघालय कोयला खदान विस्फोट केस: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 25, दो गिरफ्तार, बचाव अभियान जारी

मेघालय का यह दूरदराज का इलाका लंबे समय से अवैध कोयला खनन के लिए बदनाम रहा है.

Meghalaya Coal Mine Blast update
मेघालय अवैध कोयला खदान विस्फोट के बाद राहत बचाव अभियान (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 10:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी: मेघालय के सुतंगा में गुरुवार को एक अवैध कोयला खदान में हुए भयानक धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है. इस बीच, मेघालय पुलिस ने अवैध कोयला खनन और खदान से जुड़े होने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

घटना के बारे में शुक्रवार रात ईस्ट जयंतिया हिल्स के पुलिस सुपरिटेंडेंट (IPS) विकास कुमार ने कहा कि इस भयानक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि बचाव अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और शनिवार को भी जारी रहा.

इस बात की संभावना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि पुलिस को अभी यह पता लगाना है कि हादसे वाले दिन अवैध खदान के अंडरग्राउंड हिस्से में कितने लोग गए थे, जहां रैट-होल माइनिंग के जरिए कोयला निकाला जा रहा था. स्थानीय लोगों के अनुसार, उस दिन करीब 70 से 100 लोग कोयला खनन के लिए अंडरग्राउंड में गए थे.

एसपी विकास कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम तक चार और शव बरामद किए गए. इसके अलावा एक व्यक्ति की शिलांग के अस्पताल में मौत हो गई. एसपी ने यह भी पुष्टि की कि 25 मृतकों में दो ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी बाद में चोटों के कारण मौत हो गई.

शुक्रवार शाम तक मेघालय पुलिस 25 मृतकों में से 17 की पहचान कर चुकी थी. कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, पहचाने गए पीड़ितों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए. अवैध कोयला खनन और जानलेवा घटना के सिलसिले में पुलिस ने ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के खलीहरियात पुलिस स्टेशन में खुद से एक मामला दर्ज किया है.

केस नंबर 14/2026 भारतीय न्याय संहिता (BNS), खान और खनिज अधिनियम, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. इस मामले में BNS की धारा 105/118(2)/3(5), खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 21 और 21(1), और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 शामिल हैं.

पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि इस मामल में ईस्ट जयंतिया हिल्स पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्हें तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में लिया है. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जलाफेट परदुंग के रहने वाले फार्मे चेरमांग (36) और सुतंगा पाहवाइतांग के रहने वाले शमेही वार (42) के रूप में हुई है.

गौरतलब है कि मेघालय का यह दूरदराज का इलाका लंबे समय से अवैध कोयला खनन के लिए बदनाम रहा है. एसपी ने कहा कि जांच जारी है और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- मेघालय के अवैध कोयला खदान में धमाका, 25 की मौत, कई घायल

TAGGED:

TWO ARRESTED
RESCUE OPERATION ON
मेघालय अवैध कोयला खदान विस्फोट
दो गिरफ्तार बचाव अभियान जारी
MEGHALAYA COAL MINE BLAST UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.