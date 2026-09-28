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भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय ने रचा इतिहास. 500 से ज्यादा गांव तंबाकू मुक्त घोषित हुए

दो सालों में 'तंबाकू-मुक्त' का दर्जा पाने वाले विलेज हेल्थ काउंसिल की संख्या दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 264 से 531 हो गई है.

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मेघालय ने 500 से ज्यादा गांवों को तंबाकू मुक्त घोषित किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 10:47 AM IST

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तेजपुर (असम): भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय ने इतिहास रचा है. इस राज्य के ग्रामीण समुदायों ने बड़े स्तर पर तंबाकू नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है. इस वजह से यह पहला भारतीय राज्य बन गया है. बता दें, मेघालय पूर्वोत्तर में समुदाय-आधारित तंबाकू नियंत्रण के एक अहम उदाहरण के तौर पर उभर रहा है. यहां दो जिलों में 500 से ज्यादा विलेज हेल्थ काउंसिल (VHCs) ने 'तंबाकू-मुक्त गांव' (TfV) कार्यक्रम के तहत 'तंबाकू-मुक्त' होने का प्रमाणित दर्जा हासिल किया है.

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह प्रोग्राम अभी राज्य के ईस्ट खासी हिल्स और वेस्ट जयंतिया हिल्स में चलाया जा रहा है. इसके तहत 1,039 VHCs (जो कुल संख्या का लगभग 80 प्रतिशत हैं) को तंबाकू-नियंत्रण की सक्रिय कोशिशों में शामिल किया गया है. इस प्रयास के चलते दो सालों में 'तंबाकू-मुक्त' का दर्जा पाने वाले VHCs की संख्या दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 264 से 531 हो गई है, जो हिस्सा लेने वाली काउंसिलों का लगभग 41 प्रतिशत है.

यह पहल इसलिए भी अहम है क्योंकि देश में नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में तंबाकू का सेवन सबसे ज्यादा होता है. 'ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे' (GATS-2) के दूसरे दौर के आंकड़ों के मुताबिक, वयस्कों में तंबाकू के सेवन की दर त्रिपुरा में 64.5 फीसदी, मिजोरम में 58.7 प्रतिशत, मणिपुर में 55.1 फीसदी, असम में 48.2 फीसदी, मेघालय में 47 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 45.5 प्रतिशत और नागालैंड में 43.3 फीसदी रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 28.6 प्रतिशत था. इस क्षेत्र में तंबाकू के ज्यादा इस्तेमाल ने बीमारियों को भी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें मुंह का कैंसर भी शामिल है.

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नॉर्थ ईस्ट में मेघालय तंबाकू कंट्रोल में एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है. (ETV Bharat)

इस पृष्ठभूमि में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समुदायों को तंबाकू-मुक्त गांव बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और 2024 तक तंबाकू-मुक्त दर्जा हासिल करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) जारी किए हैं. मेघालय ने अपने समुदाय-आधारित कार्यक्रम के जरिए इस सोच को जमीनी स्तर पर अमल में लाना पहले ही शुरू कर दिया था.

मेघालय मॉडल की एक खास बात यह है कि 'तंबाकू-मुक्त' का दर्जा सिर्फ घोषणा के आधार पर नहीं, बल्कि समुदाय की ठोस कार्रवाई के आधार पर दिया जाता है. गांवों को कई कदम उठाने होते हैं, जैसे कि 'तंबाकू-मुक्त गांव नोडल अधिकारी' नियुक्त करना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, सामुदायिक प्रस्ताव अपनाना, तंबाकू-मुक्त सार्वजनिक जगहों को बढ़ावा देना और शिक्षण संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना.

किसी विलेज हेल्थ काउंसिल (VHC) को 'तंबाकू-मुक्त' तब माना जाता है जब वह तय की गई छह गतिविधियों में से कम से कम पांच को सफलतापूर्वक पूरा और प्रदर्शित कर ले, और बाद में कार्यक्रम की निगरानी प्रणाली के जरिए इस अनुपालन की पुष्टि की जाए.

समुदाय के नेतृत्व वाले इस तरीके ने स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों का भी ध्यान खींचा है. कार्यक्रम के पहले साल के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें शामिल गांवों का दौरा किया और जमीनी स्तर पर इसके लागू होने की समीक्षा की. संबंध हेल्थ फाउंडेशन के मैनेजर अभिषेक सुनार के अनुसार, इस प्रोग्राम के तहत अब तक 6,372 से ज्यादा एंटी-टोबैको (तंबाकू-विरोधी) गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिनमें लगभग 54,956 कम्युनिटी सदस्य शामिल हुए हैं.

इसका असर घरों और समुदाय के स्तर पर भी देखा जा रहा है. शेला ब्लॉक की मावमलुह VHC की चेयरपर्सन ने बताया कि गांव में सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू के इस्तेमाल में अनुमानित 40-50 प्रतिशत की कमी आई है और घरों के अंदर, खासकर बच्चों की मौजूदगी में, धूम्रपान में 60-70 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) मेघालय के नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की स्टेट नोडल ऑफिसर, डॉ. नबनीता डी. मॉरी ने कहा कि इस प्रोग्राम में कम्युनिटी की भागीदारी सबसे अहम है.

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मेघालय में 500 से ज़्यादा ग्राम परिषदों को तंबाकू मुक्त माना गया है. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि लोग गांव की सभाओं, SHG की बैठकों और समुदाय के दूसरे मंचों पर तंबाकू से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं. गतिविधियां चलाने और वेरिफाइड 'तंबाकू-मुक्त' का दर्जा हासिल करने वाली VHCs की बढ़ती संख्या यह दिखाती है कि तंबाकू पर नियंत्रण अब एक साझा जिम्मेदारी बनती जा रही है. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम, जो दो जिलों में पायलट के रूप में शुरू हुआ था, अब पूरे मेघालय में विस्तार के लिए विचार किया जा रहा है.

'तंबाकू-मुक्त गांव' पहल राज्य में तंबाकू नियंत्रण के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है. मेघालय 'तंबाकू-मुक्त शिक्षण संस्थान' (ToFEI) पहल और 'सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम' (COTPA) के तहत लागू किए जाने वाले उपायों को भी अमल में ला रहा है.

संबंध हेल्थ फाउंडेशन अपने डिजिटल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (DPI) तरीके से इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है. इसमें टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी को एकजुट करने, ट्रेनिंग और डेटा-बेस्ड मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करके प्रोग्राम को लागू करने और नतीजों पर नज़र रखने का काम किया जाता है. अभिषेक सुनार ने कहा कि भारत की लगभग 80 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, इसलिए कम्युनिटी लेवल पर तंबाकू पर कंट्रोल करना जरूरी है. 'तंबाकू-मुक्त गाँव' (TfV) प्रोग्राम के जरिए, मेघालय ने पहले साल में 264 गांवों और दूसरे साल में 534 गांवों को तंबाकू-मुक्त घोषित किया है.

सुनार ने आगे कहा कि यह प्रगति NHM मेघालय, MSRLS और SHF की मिलीजुली कोशिशों का नतीजा है. SHF का डिजिटल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (DPI) तरीका जमीनी स्तर पर लगातार ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, मोटिवेशन और मदद देना मुमकिन बनाता है. हमारा मानना ​​है कि हर गांव, खासकर नॉर्थ-ईस्ट में, तंबाकू-मुक्त बन सकता है.

पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तंबाकू के इस्तेमाल का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा बना हुआ है. ऐसे में, मेघालय का अनुभव यह दिखाता है कि सामुदायिक संस्थाए तंबाकू-नियंत्रण नीतियों को जमीनी स्तर पर लगातार चलने वाली कार्रवाई में कैसे बदल सकती हैं. यह मॉडल पूर्वोत्तर के उन अन्य राज्यों के लिए भी एक संभावित ढांचा पेश करता है जो सामुदायिक भागीदारी, निगरानी और मापने योग्य नतीजों के जरिए गांव के स्तर पर तंबाकू-नियंत्रण के उपायों को मजबूत करना चाहते हैं.

Input From प्रणब कुमार दास और मेघालय सरकार की विज्ञप्ति के साथ.

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