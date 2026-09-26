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माल्टा में तीन गारो लोगों की कब्रों की पहचान, मेघालय के डेलीगेशन ने WWI के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

माल्टा में तीन गारो लोगों की कब्रों की पहचान, मेघालय के डेलीगेशन ने WWI के शहीदों को दी श्रद्धांजलि ( X/ @RachitaBSchule )

शिलांग: मेघालय के एक डेलीगेशन ने भूमध्य सागर के द्वीप देश माल्टा के पीटा मिलिट्री कब्रिस्तान में तीन गारो लोगों की कब्रों की पहचान की है, जो प्रथम विश्व युद्ध (WWI) के दौरान ब्रिटिश 69वीं गारो लेबर कंपनी का हिस्सा थे. अब तक, 15 जून 1918 को मरे खेव मारक की कब्र को ही कब्रिस्तान में 69वीं गारो लेबर कंपनी के गारो सदस्य की एकमात्र ज्ञात कब्र माना जाता था. अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मेघालय के चार गारो पुरुषों को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें राष्ट्रमंडल द्वारा संचालित सैन्य कब्रिस्तान में दफनाया गया है. संगमा ने मीडिया को बताया, "हमने माल्टा में तीन गारो लोगों की कब्रों की पहचान कर ली है. हमें बताया गया कि वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों (Allied forces) की मदद करने आए थे." इस दौरे के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने एडिंग मारक (Ading Marak) और जॉइन मारक (Join Marak) की कब्रों की पहचान की, जिनकी मौत 10 जून, 1918 को हुई थी, और संगजिम संगमा (Sangjim Sangma) की कब्रों की भी पहचान की, जिनकी मौत 19 जून, 1918 को हुई थी.