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माल्टा में तीन गारो लोगों की कब्रों की पहचान, मेघालय के डेलीगेशन ने WWI के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा के नेतृत्व में डेलीगेशन ने माल्टा के सैन्य कब्रिस्तान में मेघालय के चार गारो पुरुषों को श्रद्धांजलि दी.

Meghalaya delegation identifies three graves of Garo men in Malta Who died during First World War
माल्टा में तीन गारो लोगों की कब्रों की पहचान, मेघालय के डेलीगेशन ने WWI के शहीदों को दी श्रद्धांजलि (X/ @RachitaBSchule)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 1:30 PM IST

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शिलांग: मेघालय के एक डेलीगेशन ने भूमध्य सागर के द्वीप देश माल्टा के पीटा मिलिट्री कब्रिस्तान में तीन गारो लोगों की कब्रों की पहचान की है, जो प्रथम विश्व युद्ध (WWI) के दौरान ब्रिटिश 69वीं गारो लेबर कंपनी का हिस्सा थे. अब तक, 15 जून 1918 को मरे खेव मारक की कब्र को ही कब्रिस्तान में 69वीं गारो लेबर कंपनी के गारो सदस्य की एकमात्र ज्ञात कब्र माना जाता था.

अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मेघालय के चार गारो पुरुषों को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें राष्ट्रमंडल द्वारा संचालित सैन्य कब्रिस्तान में दफनाया गया है.

संगमा ने मीडिया को बताया, "हमने माल्टा में तीन गारो लोगों की कब्रों की पहचान कर ली है. हमें बताया गया कि वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों (Allied forces) की मदद करने आए थे."

इस दौरे के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने एडिंग मारक (Ading Marak) और जॉइन मारक (Join Marak) की कब्रों की पहचान की, जिनकी मौत 10 जून, 1918 को हुई थी, और संगजिम संगमा (Sangjim Sangma) की कब्रों की भी पहचान की, जिनकी मौत 19 जून, 1918 को हुई थी.

गारो लेबर कंपनी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयास का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र से भर्ती की गई लेबर यूनिट्स में से एक थी, जिसके सदस्य सड़क निर्माण, रखरखाव और आपूर्ति के परिवहन जैसे काम करते थे.

इस खोज ने मेघालय के इतिहास और विश्व युद्धों के दौरान मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों में भारत के व्यापक योगदान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी को सामने लाया है.

शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, संगमा ने कहा कि यह यात्रा मेघालय के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने गारो समुदाय के उन पुरुषों के अंतिम विश्राम स्थलों को सामने लाया, जिनके योगदान और बलिदान काफी हद तक अज्ञात थे.

इस प्रतिनिधिमंडल में डिप्टी स्पीकर लिमिटसन डी. संगमा, डिप्टी चीफ व्हिप रॉनी वी. लिंगदोह और मेघालय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष मार्थन जे. संगमा शामिल थे. मेघालय विधानसभा के सचिव माल्थस एस. संगमा और उपसचिव राजा खर्पुरी भी इस प्रतिनिधिमंडल के साथ थे.

थॉमस के अनुसार, माल्टा की यह यात्रा प्रतिनिधिमंडल के उस अध्ययन दौरे का हिस्सा थी, जो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (Commonwealth Parliamentary Association) सम्मेलन में भाग लेने के बाद शुरू हुआ था.

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