कोयला खदानें अब तक ले चुकीं 671 से अधिक की जान; सबसे बड़े हादसे पर बनी थी 'काला पत्थर' फिल्म

मेघालय के हादसे ने देश के उन 2 बड़े हादसों की यादें ताजा कर दीं, जिसमें 600 से ज्यादा की जान गई थी.

मेघालय की कोयला खदान में ब्लास्ट के बाद फंसे लोगों को निकालते कर्मचारी. (Photo Credit; PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 1:59 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स की एक अवैध कोयला खदान में विस्फोट ने 18 लोगों की जान ले ली. हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. कोयला खदानों में हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई.

इनमें 2 बड़े हादसों में तो 600 से अधिक लोग मारे गए थे. जिनमें से एक बड़े हादसे, जो 1975 में हुआ था, पर तो 'काला पत्थर' फिल्म भी बनी है, जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) मुख्य भूमिका में थे. आईए जानते हैं, ये हादसे कब और कैसे हुए थे.

ढोरी कोलियारी खदान विस्फोट में मारे गए थे 268 मजदूर: झारखंड के ढोरी कोलियारी खदान में साल 1965 में बड़ा हादसा हुआ था. 27 मई की रात करीब पौने एक बजे उस समय बड़ा विस्फोट हुआ था जब दूसरी शिफ्ट के मजदूर बाहर आ रहे थे और तीसरी शिफ्ट के मजदूर खदान के अंदर काम करने के लिए जा रहे थे. ये विस्फोट इतना भयानक था कि खदान के तीनों मुहानों से लावा निकलने लगा था. पूरा आसमान चिनगारी से भर गया था. विस्फोट की आवाज ऐसी थी कि कान के पर्दे फट जाएं. हादसे के बाद खादान के भीतर काम कर रहे मजदूर बाहर ही नहीं निकल पाए और 268 की मौत हो गई थी.

सबसे बड़ा कोयला खदान हादसा 1975 में हुआ, जिस पर बनी 'काला पत्थर' फिल्म: झारखंड के बोकारो से सटे चासनाला की कोयला खदान में 27 दिसंबर 1975 को देश का सबसे बड़ा हादसा हुआ था. खदान में अचानक पानी भरने लगा था, जिसके चलते अंदर काम कर रहे मजदूर और कर्मचारी फंस गए थे. खदान में पानी भरने के कारण मजदूरों समेत 376 कर्मचारियों की मौत हो गई थी.

इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया था. इस घटना को लेकर काला पत्थर नाम से फिल्म भी बनी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी. उनके साथ शशि कपूर (Shashi Kapoor), शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha), राखी (Rakhee), नीतू सिंह (Neetu Singh) ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म में कोयला खदान में काम करने वालों के दर्द को दिखाया गया था.

असम में पानी भरने से 4 मजदूरों की मौत: असम के दिमा हसाओ जिले में जनवरी 2025 में 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भरने लगा था. इसकी वजह से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी. घटना में 15 से ज्यादा मजदूर खदान के अंदर फंस गए थे. जिनको बचाने के लिए लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था.

झारखंड की अवैध कोयला खदान के धंसने से 4 की मौत: झारखंड के रामगढ़ जिले के सीसीएल कर्मा प्रोजेक्ट में जुलाई 2025 में अवैध रूप से कोयला खनन के समय चाल धंसने से 4 ग्रामीणों की मौत हो गई थी. घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे.

छिंदवाड़ा की ओपन कास्ट कोयला खदान में चट्टान गिरने से मजदूर दबे: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) के पेंच क्षेत्र में बंद पड़ी ओपन कास्ट कोयला खदान में नवंबर 2025 में हादसा हुआ था. 15 मजदूरों का एक ग्रुप रात करीब 3 बजे अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए खदान में उतरा था. खोदाई के समय एक बड़ी चट्टान गिर गई, जिसके मलबे में 5 लोग दब गए थे. काफी मुश्किल से इनको बाहर निकाला गया था.

धनबाद की चापापुर कोलियरी में धंसी चाल: झारखंड के धनबाद में सितंबर 2025 में ईसीएल मुगमा क्षेत्र की चापापुर कोलियरी ओसीपी में अवैध खनन करते समय एक चाल धंस गई थी. इसके मलबे में दबने से एक की मौत हो गई थी. वहीं दो लोग घायल हुए थे.

