रांची की मेघा ने मोटे अनाजों से रचा पोषण और सशक्तिकरण का मॉडल, कई महिलाओं को मिल रहा फायदा

मेघा बताती हैं कि उनके उत्पाद पूरी तरह केमिकल और प्रिजर्वेटिव फ्री हैं. यही वजह है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उनके उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. स्वाद और सेहत का यह संतुलन लोगों को खूब भा रहा है. जो काम कभी एक छोटे से प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ था, वह आज एक व्यवस्थित स्टार्टअप का रूप ले चुका है.

आमतौर पर महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का खतरा अधिक रहता है. खासकर मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोजाना महंगे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स खरीदना आसान नहीं होता. इसी सामाजिक जरूरत को समझते हुए मेघा ने एक ऐसा समाधान निकाला, जो सेहतमंद के साथ किफायती भी है और स्वाद में भी लोगों को पसंद आ रहा है. उन्होंने अपनी महिला टीम के साथ मिलकर ड्राई नट्स, खजूर, तिल, रागी और अन्य मोटे अनाजों से लड्डू और पारंपरिक मिठाइयों का निर्माण शुरू किया.

रांची: नए और इनोवेटिव आइडियाज के साथ स्टार्टअप की दुनिया में महिलाएं अब सिर्फ भागीदारी नहीं निभा रहीं, बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं. रांची की मेघा पाण्डेय इसका जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने ड्राई नट्स और मोटे अनाजों के सहारे न केवल महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी से लड़ने की पहल की, बल्कि कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाया है.

मेघा के जीवन में यह बदलाव आसान नहीं था. वे बताती हैं कि कुछ समय पहले तक वो घर तक ही सीमित थीं, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ऑर्डर पूरे करने के लिए उन्हें दिनभर काम करना पड़ता है. उनके स्टार्टअप की बढ़ती मांग इस बात का संकेत है कि लोग अब सेहत को लेकर जागरूक हो रहे हैं और पारंपरिक, पोषक विकल्पों की ओर लौट रहे हैं.

मेघा यहीं रुकने वाली नहीं हैं. वे अपने स्टार्टअप को और विस्तार देने की योजना पर काम कर रही हैं. मखाना और अन्य मोटे अनाजों की मदद से बच्चों के लिए बिस्किट, चिप्स और अन्य हेल्दी स्नैक्स तैयार करने की तैयारी है. उनका उद्देश्य साफ है कि बच्चों को बाजार में उपलब्ध केमिकल युक्त और नुकसानदेह खाद्य पदार्थों से दूर रखना और उन्हें स्वस्थ विकल्प उपलब्ध कराना है.

कई महिलाएं इस स्टार्टअप से जुड़ी हैं

काम बढ़ने के साथ मेघा का यह अभियान एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेने लगा है. आज उनके मोहल्ले की कई महिलाएं इस स्टार्टअप से जुड़ चुकी हैं. प्रियंका और निशा जैसी महिलाएं बताती हैं कि मेघा के साथ काम करके उन्हें न केवल आर्थिक लाभ हो रहा है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है. घर से निकलकर काम करने और अपनी पहचान बनाने का अवसर उन्हें इस पहल से मिला है.

यह स्टार्टअप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी और 'मेक इन इंडिया' की भावना से भी प्रेरित है. स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक अनाजों का उपयोग कर मेघा और उनकी टीम देसी उत्पादों को बढ़ावा दे रही है. इससे एक ओर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, वहीं दूसरी ओर पोषण और महिला सशक्तिकरण को भी नया बल मिल रहा है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं. मेघा की यह पहल दिखाती है कि सही सोच, मेहनत और नवाचार के साथ महिलाएं न केवल खुद को सशक्त बना सकती हैं, बल्कि समाज की बड़ी समस्याओं का समाधान भी कर सकती हैं. रांची की यह कहानी आज कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती जा रही है.

