अहमदाबाद में 925 घरों पर फिर चला बुलडोजर, नगर निगम ने शुरू की ध्वस्तीकरण कार्रवाई
अहमदाबाद नगर निगम ने चंदोला झील के बाद अब इसनपुर झील इलाके में ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू की और 925 घरों को तोड़ा जा रहा है.
Published : November 24, 2025 at 1:21 PM IST
अहमदाबाद: हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में फिर बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू हुई है. चंदोला झील के बाद अब अहमदाबाद शहर के इसनपुर झील इलाके में 925 घरों को ध्वस्त किया जा रहा है. अहमदाबाद नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के अभियान में जुटी है. इसनपुर में एक बड़ी झील है.
अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के डिप्टी कमिश्नर रितेश रावल ने इस बारे में कहा कि अहमदाबाद शहर की सबसे बड़ी झील चंदोला झील है, उसके बाद कांकरिया झील और तीसरी सबसे बड़ी झील इसनपुर झील है, जिसका क्षेत्रफल 55 हजार वर्ग मीटर है. यहां करीब 925 आवासीय घर हैं, जिन्हें हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमने कमर्शियल स्ट्रक्चर को भी नोटिस दिया था.
#WATCH | Gujarat: As part of an anti-encroachment drive, demolition underway in Isanpur area of Ahmedabad city. pic.twitter.com/Co6c84zOyL— ANI (@ANI) November 24, 2025
उन्होंने कहा कि पहले 167 कमर्शियल स्ट्रक्चर तोड़े गए थे, अभी 925 आवासीय घर तोड़े जा रहे हैं. मानसून से पहले रिहायशी घरों को नोटिस भेजे गए थे, दिवाली की वजह से गिराने में देरी हुई. लोगों को उसके लिए काफी समय दिया गया था. अब जब आज गिराने का काम हुआ, तो लोग अपनी मर्जी से अपने घर खाली कर रहे हैं.
रितेश रावल ने आगे कहा कि झील इलाके में घरों के ध्वस्तीकरण के काम को 4 हिस्सों में बांटा गया है. यह काम पुलिस की मदद से किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि पहले, ध्वस्तीकरण का काम 20 नवंबर को शुरू होना था, लेकिन स्थानीय लोगों ने 4 दिन का समय मांगा था. अभी 8 हिताची और 8 जेसीबी से काम चल रहा है. जिसमें 550 पुलिस वाले और 500 नगर निगम स्टाफ लगाए जा रहे हैं.
नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर रितेश रावल ने कहा, "पहले, 10 निवासियों ने इस मुद्दे पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने झील की जगह होने की वजह से घरों को गिराने का आदेश दिया था और इन 10 लोगों को समय देने को कहा था."
यह भी पढ़ें- गुजरात: भावनगर में सड़क को ब्लॉक कर रहे मदरसा हॉस्टल को ध्वस्त किया गया