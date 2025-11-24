ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद में 925 घरों पर फिर चला बुलडोजर, नगर निगम ने शुरू की ध्वस्तीकरण कार्रवाई

अहमदाबाद में 925 घरों पर फिर चला बुलडोजर, नगर निगम ने शुरू की ध्वस्तीकरण कार्रवाई ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में फिर बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू हुई है. चंदोला झील के बाद अब अहमदाबाद शहर के इसनपुर झील इलाके में 925 घरों को ध्वस्त किया जा रहा है. अहमदाबाद नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के अभियान में जुटी है. इसनपुर में एक बड़ी झील है.

अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के डिप्टी कमिश्नर रितेश रावल ने इस बारे में कहा कि अहमदाबाद शहर की सबसे बड़ी झील चंदोला झील है, उसके बाद कांकरिया झील और तीसरी सबसे बड़ी झील इसनपुर झील है, जिसका क्षेत्रफल 55 हजार वर्ग मीटर है. यहां करीब 925 आवासीय घर हैं, जिन्हें हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमने कमर्शियल स्ट्रक्चर को भी नोटिस दिया था.

उन्होंने कहा कि पहले 167 कमर्शियल स्ट्रक्चर तोड़े गए थे, अभी 925 आवासीय घर तोड़े जा रहे हैं. मानसून से पहले रिहायशी घरों को नोटिस भेजे गए थे, दिवाली की वजह से गिराने में देरी हुई. लोगों को उसके लिए काफी समय दिया गया था. अब जब आज गिराने का काम हुआ, तो लोग अपनी मर्जी से अपने घर खाली कर रहे हैं.