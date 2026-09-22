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Tarang Shakti 2026: जोधपुर एयरबेस पर दुनिया के 40 देश भरेंगे हुंकार, पहली बार उतरेगा अमेरिकी F-35, भारत दिखाएगा स्वदेशी 'तेजस' का दम

'तरंग शक्ति' का महादंगल ( photo credit- @IAF_MCC )