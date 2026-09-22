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Tarang Shakti 2026: जोधपुर एयरबेस पर दुनिया के 40 देश भरेंगे हुंकार, पहली बार उतरेगा अमेरिकी F-35, भारत दिखाएगा स्वदेशी 'तेजस' का दम

जोधपुर में 'वीर गार्डियन' समाप्त होने के बाद 26 सितंबर से 'तरंग शक्ति' शुरू होगा. अमेरिकी F-35 समेत 40 से अधिक देश इसमें युद्धाभ्यास करेंगे.

'तरंग शक्ति' का महादंगल
'तरंग शक्ति' का महादंगल (photo credit- @IAF_MCC)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 10:31 AM IST

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Updated : September 22, 2026 at 10:46 AM IST

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जोधपुर : जोधपुर एयरबेस पर भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच जारी द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 'वीर गार्डियन' आज यानी मंगलवार को संपन्न हो जाएगा. इसके साथ ही अब सूर्य नगरी एक बड़े वैश्विक सैन्य जमावड़े के लिए तैयार है. 26 सितंबर से जोधपुर एयरबेस पर बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' का दूसरा संस्करण शुरू होने जा रहा है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा. इस युद्धाभ्यास में विश्व के 40 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं.

इस युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिकी वायु सेना का फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II रहेगा. यह पहला अवसर है जब अमेरिका का यह उन्नत स्टील्थ विमान भारतीय धरती से सीधे ऑपरेट करेगा. पाकिस्तान सीमा के करीब जोधपुर एयरबेस पर F-35 की मौजूदगी रणनीतिक और तकनीकी रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अमेरिका का लड़ाकू विमान एफ-35 ऐसा विमान है जो रनवे पर दौड़ने के बजाय सीधा उड़ान भरता है. इसके अलावा, फ्रांस अपने उन्नत राफेल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपने F-16 लड़ाकू विमानों के साथ इस अभ्यास में शामिल हो रहे हैं.

इसे भी पढ़ें: जोधपुर में भारत-जापान का 'वीर गार्जियन' युद्धाभ्यास, दोनों एयर चीफ ने तेजस फाइटर जेट में भरी उड़ान

​युद्धाभ्यास में आठ देश अमेरिका, फ्रांस, यूएई, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश और श्रीलंका सीधे तौर पर अपने विमानों और वायुसैनिकों के साथ हिस्सा लेंगे. वहीं 30 से अधिक अन्य देश ऑब्जर्वर और प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहेंगे. 2024 की तरह इस बार भी इस एक्सरसाइज के माध्यम से भारत में बनने वाले हथियारों और लड़ाकू हेलीकॉप्टर व जहाज का प्रदर्शन दुनिया के सामने होगा.

विदेशी प्रमुखों का जमावड़ा : 'तरंग शक्ति' के जरिए भारत अपनी 'मेक इन इंडिया' रक्षा क्षमता का भी लोहा मनवाएगा. कई मित्र देशों के वायुसेना प्रमुख इस दौरान जोधपुर पहुंचेंगे और उनके स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' में उड़ान भरने की संभावना है. भारतीय वायु सेना (IAF) अपने फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों सुखोई-30MKI, राफेल, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों और अवाक्स (AEW&C) सर्विलांस विमानों को इस मोर्चे पर तैनात रखेगी. जोधपुर का आसमान अगले दो हफ्तों तक वैश्विक सामरिक तालमेल और आधुनिक हवाई युद्धकौशल का गवाह बनेगा.

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Last Updated : September 22, 2026 at 10:46 AM IST

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