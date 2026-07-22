अयोध्या: चंदा चोरी विवाद के बीच आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बड़ी बैठक, जानिए किन मुद्दों पर हो सकती चर्चा
कड़ी सुरक्षा के बीच मणि रामदास की छावनी में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 3:30 PM IST
अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बीच आज यानी बुधवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक मणि रामदास की छावनी में शुरू हो गई है, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, युगपुरुष परमानंद, जगदगुरु विश्व प्रसन्न तीर्थ, पदेन सदस्य जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी शामिल हैं.
इस बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग लाल बांगड़ा और दिनेश चंद्र, महंत कमल नयन दास भी शामिल होने पहुंचे हैं. जुलाई महीने की यह दूसरी बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है.
जानकारी के अनुसार, यह बैठक दो चरणों में होगी. पहले चरण की बैठक तीन बजे से शुरू हो गई है, जिसमें तीन नए सदस्यों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा. वहीं, दूसरे चरण की बैठक शाम 4 बजे से होगी. इसके लिए ट्रस्ट अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, सदस्य जगद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी परमानंद समेत अन्य सदस्य बैठक शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं.
VIDEO | Ram Mandir donation row: "The Trust will meet today at 3 pm," says Ram Mandir Trust member Kamal Nayan Das.— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/iLPshQyqEC
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की यह अहम बैठक महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जिसमें कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, सदस्यों में विश्व तीर्थप्रसनाचार्य, स्वामी परमानंद गिरी, दिनेंद्र दास, जगद्गुरु बासुदेवानंद सरस्वती, कृष्ण मोहन शामिल होंगे. इसके अलावा पदेन सदस्य जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी मौजूद रहेंगे.
#WATCH | Ayodhya, UP: On the alleged Ram Mandir donation embezzlement case, Mahant Dinendra Das Maharaj, a member of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust says, " ... it will be decided in the meeting which member to retain... we don't need a ceo... everything will be… pic.twitter.com/8q6Zg7mf7f— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 22, 2026
इसके अलावा ट्रस्ट प्रमुख के. पराशरण, राज्य सरकार के पदेन अधिकारी गृह सचिव संजय प्रसाद, केंद्रीय सरकार के पदेन अधिकारी सचिव प्रशांत लोखंडे भी उपस्थित होंगे. वहीं, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से से ट्रस्ट संयोजक के परासन की भी उपस्थिति रहेगी.
मंदिर प्रबंधन से जुड़े अन्य विषयों पर भी होगा मंथन
ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास ने बताया कि बैठक में ट्रस्ट के तीन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा राम मंदिर में दान स्वरूप आने वाले नोटों की गणना व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़े अन्य अहम विषयों पर भी विचार होगा. उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी निर्णय ट्रस्ट द्वारा लिया जाएगा, वह सभी सदस्यों के लिए मान्य होगा और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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