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भारत में पर्सनल स्काई मोबिलिटी की नई उड़ान, फ्लाइंग कार बनाने वाले रवि की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात

उड़ने वाली कार बनाने वाली कंपनी के संस्थापक रवि टम्टा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू की मीटिंग हुई.

ravi tamta meet Ram Mohan Naidu
फ्लाइंग कार बनाने वाले रवि की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात (PHOTO- RAVI TAMTA)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले रवि टम्टा अपनी मेहनत और तकनीक के कारण पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. फ्लाइंग कार का प्रोटोटाइप तैयार करने वाले रवि टम्टा की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. अब खास बात है कि भारत में पर्सनल स्काई मोबिलिटी यानी हवाई परिवहन की दिशा में काम कर रही कंपनी HAPIDA SKYNEX (हापिडा स्काईनेक्स) के फाउंडर और सीइओ रवि टम्टा ने अपने प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू से मुलाकात की.

रवि टम्टा ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान मंत्री के सामने कंपनी का विजन और भविष्य की योजनाएं रखीं. इस दौरान भारत में पर्सनल स्काई मोबिलिटी की संभावनाएं, नियामकीय मंजूरियां और सुरक्षा मानकों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई.

केंद्रीय मंत्री के सामने रखा विजन: रवि टम्टा के मुताबिक, मुलाकात के दौरान HAPIDA SKYNEX के जरिए भारत में पर्सनल स्काई मोबिलिटी के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. कंपनी का लक्ष्य ऐसा फ्लाइंग व्हीकल विकसित करना है, जो भविष्य में व्यक्तिगत परिवहन की सोच को सड़क से आसमान तक ले जाने की दिशा में एक नई पहल साबित हो सके. कंपनी का दावा है कि वह इस तकनीक को भारत में विकसित कर वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में काम कर रही है.

रवि ने मुलाकात के बाद कहा कि, HAPIDA SKYNEX के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण चुनौती नियामकीय और तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करना है. कंपनी के अनुसार डीजीसीए से आवश्यक मंजूरियां, टेस्टिंग, सुरक्षा मानकों का अनुपालन और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है. किसी भी नए प्रकार के हवाई वाहन को व्यावसायिक या सार्वजनिक उपयोग की दिशा में ले जाने के लिए विमानन सुरक्षा और नियामकीय मानकों को पूरा करना बेहद अहम होगा.

केंद्रीय मंत्री के सकारात्मक रुख से बढ़ा उत्साह: रवि टम्टा ने मुलाकात के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सकारात्मक रुख और प्रोत्साहन को लेकर खुशी जाहिर की. उनके अनुसार, मंत्री ने HAPIDA SKYNEX को भारत में पर्सनल स्काई मोबिलिटी की भविष्य की संभावनाओं से जोड़कर देखा. रवि का कहना है कि, इससे उसे प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन पर विशेष ध्यान देने की प्रेरणा मिली है.

पर्सनल स्काई मोबिलिटी को दुनिया भर में भविष्य के परिवहन के संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में भारत में इस क्षेत्र में हो रहा तकनीकी विकास महत्वपूर्ण माना जा सकता है. HAPIDA SKYNEX भी इसी दिशा में अपनी तकनीक विकसित करने का दावा कर रही है. कंपनी का विजन है कि आने वाले समय में व्यक्तिगत परिवहन केवल सड़कों तक सीमित न रहे बल्कि आसमान में भी इसके नए विकल्प विकसित हों.

भारत से दुनिया के लिए भविष्य की स्काई मोबिलिटी: मुलाकात के बाद रवि टम्टा ने कहा कि, HAPIDA SKYNEX सिर्फ एक उड़ने वाला वाहन बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि भारत से दुनिया के लिए पर्सनल स्काई मोबिलिटी का भविष्य तैयार करने का प्रयास है. अब कंपनी का अगला लक्ष्य आवश्यक नियामकीय तकनीकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं को पूरा कर प्रोजेक्ट को अगले चरण में ले जाना है.

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