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उत्तराखंड में देशभर के 37 शिक्षा बोर्डों की बैठक, विदेशों के प्रतिनिधि भी जुटे

पतंजलि में शिक्षा बोर्ड बैठक ( ETV Bharat )

हरिद्वार: तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश, डिजिटल दुनिया के बढ़ते प्रभाव और परिवारों की बदलती संरचना के बीच विद्यार्थियों का सामाजिक एवं भावनात्मक विकास स्कूली शिक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. इसी चुनौती के समाधान और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, मूल्यपरक एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से हरिद्वार में देशभर के शिक्षा बोर्डों का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ. जिसमें देश के 37 केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय शिक्षा बोर्डों के चेयरमैन, सचिव और शिक्षाविदों के साथ नेपाल, भूटान, नॉर्थवेस्ट एक्रेडिटेशन कमीशन (एनडब्ल्यूएसी) अमेरिका सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं.

बता दें पतंजलि योगपीठ स्थित पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में 25 से 27 नवंबर तक आयोजित इस वार्षिक विषयगत सम्मेलन की मेजबानी भारतीय शिक्षा बोर्ड कर रहा है. सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, योगगुरु स्वामी रामदेव, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी चेयरमैन एनपी सिंह, कोब्से के अध्यक्ष डॉ. जी. इम्मानुएल और सचिव एमसी शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस अवसर पर काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (कोब्से) की ओर से प्रकाशित दो पुस्तकों का विमोचन भी किया गया.