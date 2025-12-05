ETV Bharat / bharat

जहरीली गैस से मौत मामले की जांच टीम गठित, घटना के बाद बरती गई लापरवाही, अधिकारियों पर गिरेगी गाज

धनबाद में जहरीली गैस लीक होने से दो की मौत हो गई और कई की हालत गंभीर है. राहत और बचाव का काम जारी है.

DHANBAD GAS LEAK CASE
समाहरण सभागार, धनबाद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 10:25 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 10:42 AM IST

धनबाद: पुटकी अंचल अंतर्गत केंदुआडीह की विभिन्न बस्तियों में जहरीली गैस रिसाव की वजह से दो लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रुप से प्रभावित हुए हैं. इस घटना नें लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है. लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है. हालांकि घटना के सामने आने के बाद बीसीसीएल, जिला प्रशासन और स्थानीय थाना द्वारा संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया.

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी के द्वारा जांच समिति का गठन किया जो घटना क्रम की बिन्दुवार जांच करेगी. हालांकि शुरुआती जांच में बीसीसीएल प्रबंधन एवं संबंधित एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय का अभाव देखा गया. यह बातें डीसी आदित्य रंजन द्वारा आयोजित घटना की समीक्षा बैठक में सामने आई हैं.

मीटिंग में कई बिंदुओं को लेकर समीक्षा की गई

डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में बीसीसीएल (Bharat Coking Coal Limited), डीजीएमएस (Directorate General of Mines Safety), स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग तथा जेआरडीए (Jharia Rehabilitation and Development Authority, Dhanbad) की टीम के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उक्त घटना की समीक्षा करते हुए विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में जहरीली गैस रिसाव के कारण, रोकथाम के उपाय, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह तत्काल शिफ्ट करने, घटना में हुई मृत्यु पर लापरवाही और उस पर कार्रवाई करने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई.

घटना के पश्चात बीसीसीएल, जिला प्रशासन, स्थानीय थाना द्वारा संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया. किन्तु प्रारंभिक सूचना व क्षेत्रीय निरीक्षण में पाया गया कि राहत एवं बचाव कार्य में समुचित तत्परता का अभाव सामने आया है. बीसीसीएल प्रबंधन एवं संबंधित एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय का अभाव देखा गया. आदित्य रंजन, डीसी

लापरवाही बरतने वालों पर गिरेगी गाजः डीसी

डीसी ने उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए घटना की वस्तुस्थिति ज्ञात करने, उत्तरदायित्व निर्धारण करने तथा भविष्य हेतु सुधारात्मक उपाय सुझाने के निमित्त जांच समिति का गठन किया है. उक्त जांच में क्रमवार सभी घटना की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि किसकी लापरवाही से लोगों की जान गई है. जांच के उपरांत जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगाः डीसी आदित्य रंजन

इसके अलावा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. इसके लिए उन्होंने एरिया जीएम बीसीसीएल को तत्काल टेंट सिटी निर्माण करने हेतु निर्देशित किया. जिसमें ठंड से बचने, पीने का पानी, खाना, बिजली शौचालय की व्यवस्था होगी. साथ ही 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टर की व्यवस्था करने हेतु भी निर्देशित किया गया है. बीसीसीएल की टीम भी कैंप करेगी, साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहेगा.

