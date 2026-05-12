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लोगों ने उड़ाया मजाक, लेकिन नहीं मानी हार; 60 बच्चों को पढ़ाकर साबित की शिक्षा की ताकत

कभी खुद भूख और गरीबी झेलने वाले शिक्षक आज बच्चों के हाथों में दे रहे हैं किताबें, पढ़िए संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता की ये रिपोर्ट

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फुटपाथ पर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर कृष्ण कुमार, अभिभावकों से की अपील भीख ना मंगवाएं पढ़ने भेजें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कों, ट्रैफिक सिग्नल और फुटपाथों पर रोज ऐसे कई बच्चे दिखाई देते हैं जो भीख मांगकर अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं. कोई गाड़ियों के शीशे साफ करता है, कोई हाथ फैलाकर खाने के लिए पैसे मांगता है, तो कोई छोटी उम्र में ही जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता नजर आता है. लोग उन्हें देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने इन बच्चों के अंदर छिपे सपनों को देखा और उनकी जिंदगी बदलने की ठान ली.

यह कहानी है दिल्ली सरकार के शिक्षक कृष्ण कुमार की, जिन्होंने खुद गरीबी, भूख और संघर्ष भरी जिंदगी देखी. कभी फुटपाथ पर रातें बिताई, लेकिन आज वही शिक्षक सड़क पर रहने वाले बच्चों के हाथों में भीख का कटोरा नहीं, बल्कि किताबें और कॉपी थमा रहे हैं.

एक बच्ची के सवाल ने बदल दी सोच
कृष्ण कुमार ने बताया कि एक दिन शाम के समय पार्क में टहल रहे थे. तभी एक छोटी बच्ची उनके पास आई और खाने के लिए पैसे मांगने लगी. बच्ची की हालत देखकर उन्होंने उससे पूछा, “अगर मैं तुम्हें पैसे की जगह किताब दूं, तो क्या तुम पढ़ोगी?” इस सवाल पर बच्ची ने जो जवाब दिया, उसने कृष्ण कुमार को अंदर तक झकझोर दिया. बच्ची ने मासूमियत से कहा, “भैया, हम गरीबों को कौन पढ़ाएगा? हम तो फुटपाथ पर रहते हैं.”

कृष्ण कुमार ने बताया कि उस बच्ची की बात दिल में बैठ गई. उन्होंने कहा कि अगर इन बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले, तो इनकी जिंदगी बदल सकती है. बस, यहीं से उन्होंने फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत करने का फैसला कर लिया.

संवाददाता आनंद गुप्ता ने अध्यापक कृष्ण कुमार से खास बातचीत की (ETV BHARAT)
खुद का संघर्ष कभी नहीं भूलेराजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले कृष्ण कुमार का बचपन भी आसान नहीं था. उन्होंने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी. परिवार की जिम्मेदारियां थीं और जेब में पैसे नहीं थे. रोजगार की तलाश में घर छोड़कर सूरत पहुंचा. वहां काम नहीं मिला तो मुंबई और नासिक तक भटकता रहा. कई दिन ऐसे भी आए जब भूखे रहना पड़ा. रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ पर रात बितानी पड़ती थी. उन्होंने बताया कि हालात कठिन थे, लेकिन उनके अंदर शिक्षक बनने का सपना जिंदा था, हार नहीं मानी. उन्होंने बताया कि कुछ पैसे जमा होने के बाद घर लौटा और 600 रुपये महीने की नौकरी से शुरुआत की. नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई भी जारी रखी. धीरे-धीरे बीए, एमए और बीएड किया. इसके बाद नेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटेट) और राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (आरटेट) परीक्षाएं पास कीं. साल 2013 में दिल्ली सरकार के स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई.
जानिए कौन है अध्यापक कृष्ण कुमार
जानिए कौन है अध्यापक कृष्ण कुमार (ETV Bharat)
फुटपाथ पर शुरू हुई पढ़ाईशिक्षक बनने के बाद भी कृष्ण कुमार अपने पुराने संघर्ष को नहीं भूले. जब उन्होंने सड़क पर रहने वाले बच्चों को देखा, तो उन्हें अपना बीता हुआ समय याद आ गया. उन्होंने बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया. उन्होंने बताया कि शुरुआत में बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी. कई बच्चों को अक्षर तक नहीं आते थे. कुछ बच्चे पढ़ने के बजाय इधर-उधर भाग जाते थे. उन्होंने बताया कि पहले बच्चों से दोस्ती की, फिर धीरे-धीरे उन्हें पढ़ाई के लिए तैयार किया. उन्होंने बच्चों को गिनती, पहाड़े और हिंदी के अक्षर सिखाने शुरू किए. धीरे-धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे. जो बच्चे पहले दिनभर भीख मांगते थे, अब वही बच्चे कॉपी-किताब लेकर बैठने लगे. लोगों ने उड़ाया मजाककृष्ण कुमार ने बताया कि शुरुआत आसान नहीं थी. कई लोगों ने मजाक उड़ाया. कुछ लोगों ने कहा कि “ये बच्चे कभी नहीं बदलेंगे.” वहीं कुछ लोगों ने ताना मारते हुए पूछा, “क्या तुम इन्हें बड़ा अधिकारी बना दोगे?” लेकिन उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया. उनका कहा कि “जरूरी नहीं कि हर बच्चा अधिकारी बने, लेकिन अगर वह पढ़-लिखकर अच्छा इंसान बन जाए, तो वही बड़ी बात है.” उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें बच्चों को पढ़ाने की जगह से भी हटाया गया. फिर भी हार नहीं मानी और दूसरी जगह बैठकर बच्चों को पढ़ाना जारी रखा.
कहां से हुई इस सफर की शुरूआत
कहां से हुई इस सफर की शुरूआत (ETV Bharat)
करीब 50 से 60 बच्चों को शिक्षा दे रहे टीचर कृष्ण कुमारधीरे-धीरे कृष्ण कुमार की मेहनत रंग लाने लगी. आज करीब 50 से 60 बच्चे उनके साथ पढ़ाई कर रहे हैं. इनमें कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते थे. उन्होंने बताया कि अब तक 12 बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला भी कराया जा चुका है. कुछ बच्चे नियमित स्कूल जाने लगे हैं और अपने भविष्य के सपने देखने लगे हैं. उन्होंने बताया कि जो बच्चियां पहले स्कूल का मतलब भी नहीं जानती थीं, आज वही यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने जाने की बात करती हैं. बच्चों की भाषा और व्यवहार में भी बदलाव आया है.

समाज से खास अपील
कृष्ण कुमार ने समाज और माता-पिता से अपील की है कि अगर बच्चों को सही समय पर शिक्षा मिल जाए, तो वह गलत रास्ते पर जाने से बच सकते हैं. उन्होंने माता-पिता और समाज से अपील की है कि बच्चों से भीख न मंगवाएं और उन्हें स्कूल भेजें. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही बच्चों की जिंदगी बदल सकती है. डॉ. भीमराव आंबेडकर के शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कहा “शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा.” आज कृष्ण कुमार की कोशिश की वजह से कई बच्चों की जिंदगी में नई उम्मीद जगी है. फुटपाथ पर रहने वाले इन बच्चों की आंखों में अब सिर्फ भूख नहीं, बल्कि पढ़-लिखकर आगे बढ़ने के सपने भी दिखाई देते हैं.

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