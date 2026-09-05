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'मुझे छात्रों की सफलता में अपनी सफलता दिखती है', कश्मीर की टीचर समीना वानी को मिला अवॉर्ड

समीना वानी ने टीचर्स डे पर अवॉर्ड मिलने पर खुशी जताई और इसे गर्व का पल बताया. श्रीनगर से परवेजुद्दीन की रिपोर्ट...

Meet Samina Wani Who awarded by Jammu and Kashmir Govt on Teachers Day
जम्मू-कश्मीर की शिक्षा सकीना इटू (मध्य में) ने समीना वानी को सम्मानित किया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 10:39 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार को टीचर्स डे पर केंद्र शासित प्रदेश के 20 शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों को अवॉर्ड से सम्मानित किया. अवार्ड पाने वालों में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकंडरी स्कूल, कोठी बाग (श्रीनगर) की प्रिंसिपल समीना वानी भी शामिल हैं. इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि एक विद्यार्थी को बेहतर इंसान बनाना भी है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में वानी ने अवॉर्ड मिलने पर बहुत खुशी जताई. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व का पल है कि "मेरे काम को सराहा गया है."

उन्होंने कहा, "यह अवॉर्ड मुझे और बेहतर करने के लिए हिम्मत देता है. मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इत्तेफाक (संयोग) से आई हूं. आज मुझे अपने काम पर गर्व है क्योंकि टीचिंग एक ऐसा नेक पेशा है जो देश का निर्माण करने वालों को तैयार करता है."

समीना वानी ने कहा, "अपने 32 साल के करियर में, मैंने अब तक अनगिनत बच्चों को पढ़ाया है और उनमें से कई आज बड़े पदों पर हैं. जब मैं अपने उन छात्रों से मिलती हूं या उनसे फोन पर बात करती हूं, तो मुझे उनकी सफलता में अपनी सफलता दिखती है."

उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की सफलता के पीछे एक अच्छे शिक्षक की बेहतरीन ट्रेनिंग होती है. समीना कहती हैं, "वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में अच्छे शिक्षक मिलते हैं. एक सामान्य बच्चे से लेकर एक सफल इंसान बनने तक, इस पूरे सफर में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है."

वानी ने कहा, "एक टीचर और अब एक प्रिंसिपल के तौर पर, मैंने हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की है. मैंने न सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर ध्यान दिया है, बल्कि हमारे भविष्य के निर्माताओं को अच्छा इंसान बनाने पर भी ध्यान दिया है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है. छात्रों को आगे बढ़ने दें और किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहने दें. सिर्फ अच्छे इंसान बनकर ही वे अपने देश और राष्ट्र की बेहतर सेवा कर सकते हैं."

उन्होंने कहा, "मैं हमेशा बेहतर करने की कोशिश करती हूं और आज के सम्मान ने मुझे और अधिक शक्ति दी है. मेरा मानना है कि किसी भी इंसान की सफलता के पीछे एक अच्छे शिक्षक की बेहतरीन ट्रेनिंग होती है. शिक्षक एक ऐसा दीया है जो अंधकारमय रास्तों में प्रकाश के अस्तित्व को बनाए रखता है. शिक्षक एक ऐसा फूल है जो अपनी सुगंध से समाज में शांति, प्रेम और मित्रता का संदेश देता है."

उन्होंने कहा कि "टीचर एक गाइड होता है जो इंसान को जिंदगी के गलत रास्तों से निकालकर उसकी मंजिल तक ले जाता है. जिस समाज में बच्चे के लिए माता-पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वहां शिक्षक का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है. माता-पिता बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, लेकिन शिक्षक एक महान मार्गदर्शक होता है जो व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है."

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