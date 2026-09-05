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'मुझे छात्रों की सफलता में अपनी सफलता दिखती है', कश्मीर की टीचर समीना वानी को मिला अवॉर्ड

जम्मू-कश्मीर की शिक्षा सकीना इटू (मध्य में) ने समीना वानी को सम्मानित किया. ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार को टीचर्स डे पर केंद्र शासित प्रदेश के 20 शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों को अवॉर्ड से सम्मानित किया. अवार्ड पाने वालों में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकंडरी स्कूल, कोठी बाग (श्रीनगर) की प्रिंसिपल समीना वानी भी शामिल हैं. इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि एक विद्यार्थी को बेहतर इंसान बनाना भी है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में वानी ने अवॉर्ड मिलने पर बहुत खुशी जताई. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व का पल है कि "मेरे काम को सराहा गया है." उन्होंने कहा, "यह अवॉर्ड मुझे और बेहतर करने के लिए हिम्मत देता है. मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इत्तेफाक (संयोग) से आई हूं. आज मुझे अपने काम पर गर्व है क्योंकि टीचिंग एक ऐसा नेक पेशा है जो देश का निर्माण करने वालों को तैयार करता है." समीना वानी ने कहा, "अपने 32 साल के करियर में, मैंने अब तक अनगिनत बच्चों को पढ़ाया है और उनमें से कई आज बड़े पदों पर हैं. जब मैं अपने उन छात्रों से मिलती हूं या उनसे फोन पर बात करती हूं, तो मुझे उनकी सफलता में अपनी सफलता दिखती है." उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की सफलता के पीछे एक अच्छे शिक्षक की बेहतरीन ट्रेनिंग होती है. समीना कहती हैं, "वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में अच्छे शिक्षक मिलते हैं. एक सामान्य बच्चे से लेकर एक सफल इंसान बनने तक, इस पूरे सफर में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है."