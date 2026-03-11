ETV Bharat / bharat

एक दोस्त बेच रहा चाय.. दूसरा बना रिकॉर्डतोड़ CM, कायम है 70 के दशक की बेजोड़ दोस्ती

नीतीश कुमार के एक ऐसे दोस्त से मिलिए जो बनाते हैं चाय..अपने मित्र की राजनीति को वह किस तरह से देखते हैं? इसका दिया जवाब..पढ़ें-

नीतीश के 70's के दोस्त की कहानी
नीतीश के 70's के दोस्त की कहानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 11, 2026 at 7:21 PM IST

मुजफ्फरपुर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की पहचान के रूप में स्थापित हो चुके हैं. उनका ये कद 1974 के जेपी आंदोलन के समय उनके संघर्षों से गढ़ा गया. 51 साल के लंबे सियासी संघर्षों से मंझे हुए राजनीतिज्ञ नीतीश कुमार आज भी सियासी गलियारे में वैसी ही पकड़ बनाए हुए हैं.

नीतीश एक मजबूत लीडर : नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं लेकिन उन्होंने बिहार को नहीं छोड़ा, बल्कि पकड़कर रखा हुआ है. बेटे निशांत की जेडीयू में ज्वाइनिंग कराकर उन्होंने अपनी 'पक्खड़ राजनीति' और एक मजबूत लीडरशिप का संदेश भी दे दिया है. केंद्र की ओर उनके बढ़ते कदम उनके मजबूत इरादे की ओर इशारा कर रहे हैं.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

नीतीश के 70's के दोस्त की कहानी : ऊपर लिखीं बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक ऐसे मित्र ने कहीं जो उनके सपने के साथ 1970 के दशक से कदम-से-कदम मिलाकर जिया. खास बात यह है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने पुराने दोस्त भोला जी को नहीं भुलाया. कई बार सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के धर्मशाला चौक स्थित उनकी पुरानी चाय की दुकान पर आकर अपने जिगरी दोस्त के साथ चाय की चुस्की लड़ाते और चर्चा करते देखे गए.

केंद्र की सियासत की ओर नीतीश का रुख : कुल मिलाकर देखे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं. करीब दो दशक तक बिहार की कमान संभालने के बाद उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की चर्चा तेज है. इस फैसले को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है. समर्थकों और आम लोगों के बीच भी इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

भोला बाबू, नीतीश के पुराने दोस्त
ग्राहकों के साथ गपशप करते भोला बाबू (ETV Bharat)

आज भी है नीतीश के दोस्त की चाय दुकान : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर से भी गहरा नाता रहा है. शहर के धर्मशाला चौक स्थित उनके पुराने मित्र भोला जी की चाय दुकान कभी उनका राजनीतिक अड्डा हुआ करता था. छोटी-सी इस चाय दुकान पर उस दौर के कई समाजवादी नेताओं का आना-जाना लगा रहता था.

'1970 से मित्रता' : भोला जी बताते हैं कि उनका और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिश्ता 1970 के दशक से है. तब नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, उस समय वे सोशलिस्ट पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट थे. उस दौर में भोला जी भी मुजफ्फरपुर जिले में समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष थे. तभी से दोनों के बीच मित्रवत संबंध बने. भोला जी ने बताया कि जब भी नीतीश कुमार आते थे, तब अधिकतर चर्चा संगठन के विस्तार को लेकर होती थी. उनका कहना होता था कि संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है और समाज की सेवा करनी है.

भोला बाबू, नीतीश के पुराने दोस्त
भोला बाबू, नीतीश के पुराने दोस्त (ETV Bharat)

"मेरा नीतीश के साथ 1970 से मित्रवत रिश्ता है. 1970 में जब नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, उस समय नीतीश जी सोशलिस्ट पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे. मैं भी तब समाजवदी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष था. जब भी वह मुजफ्फरपुर आते तो मैं ही उनकी अगुवानी किया करता था. तब से हम मित्र हैं."- भोला जी, नीतीश कुमार के पुराने साथी

नीतीश की पॉलिटिक्स पर भोला जी की राय : अब जब नीतीश दिल्ली की ओर जो रहे हैं तो उनके दोस्त भोला जी क्या सोचते हैं? क्या नीतीश को बिहार छोड़कर दिल्ली की ओर जाना चाहिए? इन सवालों का बेबाकी से जवाब दिया. साथ ही उन्होंने निशांत के जेडीयू में शामिल कराने पर 'परिवारवादी नेता' होने के आरोप पर भी अपना पक्ष रखा.

भोला बाबू, नीतीश के पुराने दोस्त
चाय बनाते भोला बाबू (ETV Bharat)

''उस समय जो विकास का सपना देखा गया था, आज वह काफी हद तक पूरा हो चुका है. आज ऐसा कोई गांव नहीं है जो शहर से सड़क के माध्यम से नहीं जुड़ा हो. पहले गांवों में सड़क नहीं थी, लेकिन अब अधिकांश गांवों में अच्छी सड़कें बन गई हैं.''- भोला जी, नीतीश कुमार के पुराने साथी

'अपनी सोच को नीतीश ने जमीन पर उतारा' : जल-नल योजना, गांव-गांव में स्कूल, छात्रों के लिए पोशाक और साइकिल योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन और राशन जैसी कई योजनाएं बिहार में लागू हुई हैं. भोला जी ने बताया कि नीतीश ने अपनी सोच को योजनाओं के रूप में जमीन पर उतारा. भोला बाबू ने याद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार कई बार उनकी चाय की दुकान पर आ चुके हैं. इसके अलावा जब भी वे मुजफ्फरपुर आते थे, तो हम-लोग मिलना नहीं भूलते थे.

नीतीश के दोस्त भोला बाबू
नीतीश के दोस्त भोला बाबू (ETV Bharat)

'नीतीश के केंद्र में जाने से आएगी मजबूती' : अब जब नीतीश कुमार के दिल्ली (केंद्र की राजनीति) में जाने की चर्चा है, इस पर भोला जी ने कहा कि इससे उनकी राजनीति और मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की काफी सेवा और विकास किया है. अब यदि वे केंद्र में जाएंगे तो केंद्र की योजनाओं के माध्यम से बिहार का विकास और तेजी से कर पाएंगे.

''मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार जी ने बिहार की काफी सेवा और विकास किया. अब वह केंद्र में जाएंगे तो केंद्र की योजनाओं को बिहार के लिए लाएंगे और डबल गति से बिहार विकास कर पाएगा."- भोला जी, नीतीश कुमार के पुराने साथी

नीतीश के साथ भोला बाबू
नीतीश के साथ भोला बाबू (ETV Bharat)

निशांत को राजनीति में लाना क्या परिवारवाद है? : नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के सवाल पर भोला जी ने कहा कि वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि वे अपने पिता के रास्ते पर चलेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं तो वह भी बिहार के विकास के उद्देश्य से ही होगा.

"निशांत का संबंध एक पारिवारिक परिवार से है लेकिन नीतीश कुमार पर परिवारवादी होने का आरोप गलत है. नीतीश जी निशांत को ऐसे वक्त में लेकर आए जब वह पूरी तरह से अनुभव हासिल कर लिए, नहीं तो और नेताओं के बच्चे पार्टी में MLA, MLC बनकर मंत्रिमंडल में स्थान ले लेते. निशांत के साथ ऐसा नहीं है."- भोला जी, नीतीश कुमार के पुराने साथी

'नीतीश को परिवारवादी कहना गलत' : परिवारवाद के आरोपों को लेकर भोला जी ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा. उनका कहना है कि पहले कई लोग अपने परिजनों को सीधे एमएलसी, एमएलए या मुख्यमंत्री बना देते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने अपने बेटे को पहले उच्च शिक्षा और अनुभव हासिल करने का अवसर दिया और उसके बाद ही राजनीति में आने की बात हो रही है.

