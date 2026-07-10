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गजब का टैलेंट! 11 साल के बच्चे की अचूक स्मरण शक्ति, जानें कौन है सुपर टैलेंटेड परमहंस

इंटरमीडिएट स्तर की तैयारी: अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर परमहंस ने मैट्रिक के साथ-साथ इंटरमीडिएट स्तर के भी कई महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी पूरी कर ली है. सामान्य बच्चों की तुलना में उसकी सीखने की क्षमता काफी अधिक है. नियमों के मुताबिक उम्र कम होने के बावजूद भी वह अपनी इस मेधा के बल पर इसी साल सीधे मैट्रिक की मुख्य परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखता है.

कैमिस्ट्री के फॉर्मूला पर अद्भुत पकड़: इस नन्हे मेधावी बालक को मैट्रिक स्तर के कई विषयों की पढ़ाई पूरी तरह मुंह-जुबानी याद हो चुकी है. वह रसायन विज्ञान के सभी 118 तत्वों के नाम उनके संकेतों के साथ मात्र दो मिनट में सुना देता है. विज्ञान की इस अद्भुत क्षमता के कारण वह संभवतः एक नया रिकॉर्ड बना सकता है. वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ज्योग्राफी जैसे विषयों में रुचि रखता है.

"उसमें बचपन से ही एक अलग खासियत दिखती थी. कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक पर बताया, तो उसे तुरंत याद कर लेता था. आज वह विविध विषयों पर तुरंत बता सकता है. जिस तरह से बच्चे ककहरा पढ़ते हैं, उस तरह से उसने साइंस के पन्नों को अपने दिमाग में कैद कर रखा है. इतिहास के पन्नों को भी इसी तरह से याद रखा है." - चितरंजन कुमार, परमहंस के पिता

सामान्य बच्चों से अलग है परमहंस- चितरंजन: वहीं, इस संबंध में परमहंस के पिता चितरंजन कुमार बताते हैं, कि केमिस्ट्री हो या इतिहास का सब्जेक्ट, यह सभी जैसे उसकी जुबान पर रहते हैं. अधिकांशत विषय में उसकी ऐसी पकड़ है, जिसे समझने में सामान्य बच्चों को वर्षों लग जाते हैं. परमहंस सामान्य बच्चों से काफी अधिक प्रतिभाशाली है, मेधावी है. इसकी मेमोरी कैपेसिटी काफी है.

कंप्यूटर जैसा तेज दिमाग!: परमहंस से किसी भी विषय पर सवाल पूछने पर वह कंप्यूटर की तरह तुरंत जवाब देने लगते हैं. इतिहास के विभिन्न अध्यायों पर वह बिना रुके लगातार आधे घंटे तक बोल सकता है. उसकी स्मरण शक्ति इतनी अचूक है कि वह किसी भी विषय को एक बार पढ़ लेने के बाद उसे कभी नहीं भूलता है. इतिहास के कठिन अध्यायों पर भी उसकी पकड़ किसी बड़े जानकार जैसी है.

गया: पुरानी कहावत है 'होनहार बिरवान के होत चिकने पात', कुछ ऐसी ही प्रतिभा गया के नन्हे बालक परमहंस में दिखती है. गया जिले के टिकारी प्रखंड के सुदूरवर्ती भोरी गांव के चितरंजन कुमार के पुत्र परमहंस की विलक्षण याददाश्त इन दिनों खूब चर्चा में है. महज 11 साल के इस मेधावी बालक की अद्भुत प्रतिभा मैट्रिक स्तर की है. इस नन्हे बालक की तीव्र बुद्धि को देखकर स्थानीय लोग हैरान हैं. पूरे क्षेत्र में लोग उसे आदर से 'जीनियस ' या 'नन्हा विद्वान' कहकर पुकारते हैं.

काव्य लेखन और सामान्य ज्ञान: परमहंस को बहुत कम उम्र से ही सुंदर कविताएं लिखने और उन्हें गाने का अनोखा शौक है. यह कलात्मक प्रतिभा उसे अपने पिता से विरासत में मिली है. उसे इतिहास और अन्य समसामयिक विषयों पर लिखी अपनी दर्जनों कविताएं पूरी तरह याद हैं. इसके अलावा, वह विश्व के कई देशों की राजधानियां और वर्ष 1885 से लेकर अब तक के कांग्रेस अध्यक्षों के नाम तुरंत बता देता है.

स्कूली शिक्षा से दूरी और स्वाध्याय: कक्षा छठी के बाद परमहंस का मन पारंपरिक स्कूल से उचट गया, जिसके बाद उसने विद्यालय जाना छोड़ दिया. उसने शुरुआती शिक्षा चार वर्ष की उम्र में लिटिल बुद्ध स्कूल से शुरू की थी और ज्ञान भारती स्कूल से छठी कक्षा उत्तीर्ण की. तब से वह घर पर रहकर ही अपने पिता की देखरेख में स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन कर रहा है.

पिता का मार्गदर्शन और संवर्धन: परमहंस के पिता चितरंजन कुमार भोरी संस्कृत हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं. उन्होंने बचपन में ही अपने बेटे की इस विलक्षण प्रतिभा को पहचान लिया था. वे परमहंस को कभी घर पर तो कभी अपने साथ स्कूल ले जाकर पढ़ाते हैं. पिता की उचित देखरेख और मार्गदर्शन के कारण ही साढ़े 11 वर्ष की उम्र में बच्चे की पढ़ाई का स्तर सामान्य छात्रों से काफी आगे निकल चुका है.

पिता के साथ पढ़ाई करते परमहंस (ETV Bharat)

विपरीत परिस्थितियां और संघर्ष: परमहंस का प्रारंभिक जीवन दुखों और कठिन परिस्थितियों के बीच बीता है. जब वह मात्र छह वर्ष का था, तब कोरोना काल के दौरान उसकी माता का साया उसके सिर से हमेशा के लिए उठ गया. मां के असमय निधन के बाद उसके पिता ने व्यस्त नौकरी के बीच उसे मां की कमी का एहसास नहीं होने दिया और उसकी अद्भुत प्रतिभा को निखारने में पूरी जान लगा दी.

मैट्रिक परीक्षा के लिए प्रयास: अपनी बेहतरीन तैयारी को देखते हुए परमहंस इसी सत्र में मैट्रिक की परीक्षा देना चाहता है. इस संबंध में आवश्यक विशेष अनुमति प्राप्त करने के लिए वह अपने पिता के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के कार्यालय भी गया था. वह चाहता है कि शिक्षा विभाग उसकी इस असाधारण क्षमता को देखते हुए उसे इस वर्ष परीक्षा में बैठने की कानूनी मंजूरी प्रदान करे.

"मैं मैट्रिक की परीक्षा इस साल देना चाहता हूं. इसके लिए अनुमति लेने जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के कार्यालय गया था. चाहता हूं कि अनुमति मिले और मैट्रिक की परीक्षा दे सकूं. मैंने मेट्रिक के साथ ही इंटर तक के कुछ पाठ्यक्रम भी याद कर लिए हैं. मैं आईआईटी करते हुए आईएएस बनना चाहता हूं. वहीं, भारत की शीर्ष राजनीति में भी आने का सपना है."- परमहंस, मेधावी छात्र

सुपर टैलेंटेड परमहंस (ETV Bharat)

आईएएस बनने का बड़ा सपना: बेहद कम उम्र होने के बावजूद परमहंस की सोच बहुत बड़ी है, जो उसके गहरे आत्मविश्वास को दर्शाती है. उसका मुख्य लक्ष्य भविष्य में आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी बनना है. इसके साथ ही, वह भारतीय राजनीति के शीर्ष स्तर पर पहुंचकर देश की सेवा करने का सपना भी देखता है. उसकी अद्भुत मेमोरी पावर उसके सुनहरे भविष्य का संकेत देती है.

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