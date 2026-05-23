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ईरान-इराक सहित कई देशों के साथ देशभर की दावतों की शान बासमती चावल का DNA बता रहा मेरठ, जानें कैसे

मेरठ के मोदीपुरम में स्थित सीडीएफडी संस्थान में बासमती चावल की DNA टेस्टिंग होती है. ( ईटीवी भारत )

ऐसे में यहां की यह लैब NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) मान्यता प्राप्त है. कहने का मतलब ये है कि यहां की जो रिपोर्ट है, वह पूरी दुनिया में मान्य है. यहां यह जानना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बासमती हमारे देश की एक ऐसी फसल है, जो कृषि के क्षेत्र में देश के बाहर से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा लाती है.

कई देशों में पकने वाली बासमती की बिरयानी का DNA की जांच मेरठ में. (ईटीवी भारत)

वह बताते हैं कि यह देश की एकमात्र ऐसी लैब है, जो विशेष रूप से बासमती के लिए ही डेडीकेटेड है. यहां पर बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं, या यूं कहें कि जब कोई एक्सपोर्टर निर्यात करता है, तो उसे बहुत से मानकों के बारे में जानना और अपने उस उत्पाद की गुणवत्ता की जानकारी होना, दोनों ही बेहद ज़रूरी होता है. ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, जो भी निर्यातक बासमती का एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए इस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लैब में हर तकनीक से जुड़ी जांच करना आसान होता है.

ईटीवी भारत ने मेरठ के मोदीपुरम में स्थित बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन नामक संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर रितेश शर्मा से इस लैब के बारे में जाना.

मोदीपुरम में स्थित बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन में बासमती टेस्टिंग. (ईटीवी भारत)

गौर करें तो बासमती चावल की बिरयानी, परदेशी और अपने देश की बासमती का डीएनए टेस्ट यहां की विशेष लैब में किया जाता है. इसके लिए बासमती चावल की शुद्धता जांचने के लिए मेरठ के मोदीपुरम में स्थित प्रयोगशाला में ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से भी नमूने पहुंचते हैं.

मेरठ के मोदीपुरम में स्थित बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन में बासमती की चावल टेस्टिंग. (ईटीवी भारत)

बासमती के नमूने फेल भी हो सकते हैं, इसके लिए सावधानी भी निर्यातकों के लिए आवश्यक है. इसको परखने के लिए कई नियम कायदे कानून हैं. वहीं देश में भी लैब स्थापित हैं. जिनमें से एक खास लैब मेरठ में है. जो कि चावल की गुणवत्ता और मिलावट दोनों को जानने के लिए DNA परीक्षण करती है.

गौर करें तो भारत को बासमती के लिए जीआई टैग प्राप्त है. ऐसे में सौ से ज्यादा देशों में इंडिया का बासमती लोगों को अपना दीवाना बनाए हुए है, लेकिन ऐसे में गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए बासमती की प्रजाति को परखने की भी अलग-अलग स्तर पर आवश्यकता पड़ जाती है.

दावतों की शान बासमती चावल का DNA बता रहा मेरठ. (ईटीवी भारत)

आइए जानते हैं कि आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने के लिए चावल का DNA टेस्ट किया जाता है और ये खबर कैसे युवाओं और उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो कि एक्सपोर्ट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं. पढ़िए और देखिए ईटीवी संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की ख़ास रिपोर्ट...

मेरठ: दुनिया में अनेक देश ऐसे हैं, जहां बिरयानी लोगों की पहली पसंद है. अपने देश में भी बिरयानी के शौकीन बहुत अधिक हैं. लेकिन क्या वह बिरयानी असली बासमती से ही तैयार की जा रही है, उसकी क्वॉलिटी भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है या नहीं. इस गुणवत्ता को परखने का काम देश में बड़े पैमाने पर मेरठ में ही होता है, क्योंकि यहां अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित NABL प्रमाणित लैब जो स्थापित है. देश की ये अपने तरह की ये पहली डेडीकेटेड लैब है, चावल की DNA रिपोर्ट बताती है.

मोदीपुरम में स्थित बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन में बासमती राइस की टेस्टिंग. (ईटीवी भारत)

ऐसे में न सिर्फ अन्नदाता के लिए, बल्कि उन तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए भी यह जानने और परखने के लिए कि उनके बासमती का डीएनए क्या है. उसमें कोई समस्या तो नहीं है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट करते समय किसी कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ेगा. उसके लिए यहां से अपने पास बासमती की वेरायटी का डीएनए चेक करा सकते हैं.

बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन में बासमती चावल की टेस्टिंग. (ईटीवी भारत)

अक्सर देखने में भी आया है कि बड़े पैमाने पर जो देश के बड़े-बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें तमाम मानकों को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्यात करना होता है.

प्रधान वैज्ञानिक रितेश बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते भी हैं कि हमारे देश में ज्यादा से विदेशी मुद्रा आए, क्योंकि विदेशी मुद्रा होगी, तो देश विकसित राष्ट्र बनेगा.

मोदीपुरम में स्थित बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन. (ईटीवी भारत)

रितेश बताते हैं कि इंडिया 150 से ज्यादा देशों में बासमती की विभिन्न वैरायटी को निर्यात करने का काम करता है. 50 हजार करोड़ से ज्यादा धन देश को इस फसल के निर्यात से मिला है.

बासमती चावल की शुद्धता जांचने के लिए बासमती निर्यात एक्सपोर्ट फाउण्डेशन की इस लैब में देश भर से लोग अपने उत्पाद की गुणवत्ता परखने के लिए आते हैं.

बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन में बासमती राइस की टेस्टिंग. (ईटीवी भारत)

इस डीएनए क्वॉलिटी प्रयोगशाला में देश के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या जिन भी देशों में बासमती का एक्सपोर्ट होता है, उन देशों में बैठे हुए प्रतिनिधि हों या देश के बाहर एक्सपोर्ट से जुड़े लोग, कस्टम, बहुत सारी एजेंसी जैसे आर्मी या अन्य एजेंसी जब बाजार से बाममती खरीदती हैं, तो इस विषय पर सबसे पहले काम करते हैं कि उसमें मिलावट न हो.

मोदीपुरम में स्थित बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन में बासमती चावल की डीएनए जांच. (ईटीवी भारत)

बहुत सी फर्म या देश तो ये तक जानने के लिए अपने पास मौजूद वैरायटी का DNA कराते हैं, ताकि ये भी क्लियर हो सके कि जिस बासमती की वेरायटी को लेकर वे कार्य कर रहे हैं, उसमें दूसरी की मिलावट न हो. फर्म, एजेंसी और एक्सपोर्टर्स तो यहां तक भी जाँचने और परखने के लिए संपर्क करते हैं कि उन्हें क्या वही वैरायटी मिल रही है, जिसको लेकर वह आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि उनके व्यापार पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े.

वह बताते हैं कि बासमती की लगभग 45 से अधिक किस्में हैं, लेकिन उनमें 8 से 10 ही प्रमुख हैं.

ऐसे में किसी निर्यातक ने जो वैरायटी तय की होती है, उसे वही मिली भी है या नहीं, इस बारे में जानने के लिए भी लोग सम्पर्क करते हैं. ऐसे में DNA रिपोर्ट में वह हर खुलासा हो जाएगा, जो भी किसी ने उसमें मिलावट की होगी. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.

मेरठ के मोदीपुरम में स्थित बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन. (ईटीवी भारत)

बासमती डीएनए का परीक्षण मेरठ के साथ होता है हैदराबाद में

रितेश शर्मा ने बताया कि देश में बासमती डीएनए के परीक्षण की अत्याधुनिक सुविधा केवल देश में दो ही संस्थानों में उपलब्ध है, जब यूरोप के लिए चावल या धान एक्सपोर्ट करते हैं तो एक हैदराबाद स्थित सीडीएफडी और दूसरा मोदीपुरम का बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान ही है, ये दो लैब ही हैं. यहां बासमती की शुद्धता की जांच अत्याधुनिक तकनीक से की जाती है. वहीं बासमती की गुणवत्ता को परखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से भी सेम्पल आते हैं.

ख़ास बात ये है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस लैब में जांच होती है. इस दौरान जो सैंपल विदेश से आते हैं, उनके परीक्षण के लिए DNA टेस्टिंग का 200 डॉलर चार्ज लगता है.

देश से जो सैंपल आते हैं, जिसमें मिलावट का पता लगाना होता है, तो उसके लिए 7500 रुपये और उस पर जीएसटी भी लगती है.

अगर किसी को वेरायटी जाननी होती है, तो उसके लिए 8500 रुपये और जीएसटी देना होता है.

सामान्य तौर पर अगर इस DNA जांच को कराते हैं, तो दस से 15 दिन का समय लगता है, लेकिन अत्याधुनिक तकनीकी सम्पन्न सुविधाओं से लैस इस सरकारी लैब में दो दिन में भी जांच रिपोर्ट मिल जाती है.

वहीं पूरी दुनिया का 70 फीसदी से ज्यादा बासमती सिर्फ भारत में पैदा होता है. भारत में 7 राज्यों में बासमती का उत्पादन होता है. यूपी के 30 जिलों में बासमती की पैदावार होती है.

रितेश बताते हैं कि डीएनए परीक्षण से न केवल निर्यातकों को लाभ मिल रहा है, बल्कि बासमती किसानों की तक़दीर बदल सकती है, इनकम बढ़ाने वाली क्रॉप है, बस सिर्फ इसे उगाने के दौरान मानकों पर खरा उतरने की कोशिश अन्नदाता को करने की ज़रूरत है.

किसानों को भी उनकी फसल की पहचान और शुद्धता का प्रमाण मिल रहा है, इससे असली बासमती उत्पादकों को बेहतर बाजार मूल्य मिलने की भी संभावना बढ़ गई है.

मेरठ सहित यूपी वेस्ट के 30 जिलों में बासमती की होती है बम्पर पैदावार

देश में बासमती को मिला हुआ है, मेरठ जिले सहित यूपी वेस्ट के 30 जिलों में बासमती की बम्पर पैदावार होती है. उत्तराखंड की सीमा से लगे पीलीभीत के अलावा बरेली, फर्रुखाबाद,आगरा, अलीगढ़, के अलावा कन्नौज तक अन्नदाता इस फसल को उगाते हैं.

वहीं मथुरा के अलावा बागपत, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली आदि जिलों में बासमती चावल किसान उगाते हैं. यूपी के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का कुछ भाग, जम्मू कश्मीर के तीन जिले जम्मू, कठुआ और साम्बा में भी बासमती की बम्पर पैदावार होती है.