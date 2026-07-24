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मेरठ के परीक्षितगढ़ में हादसा: जगन्नाथ रथ यात्रा में उतरा करंट, 1 की मौत, 10 श्रद्धालु झुलसे

उत्तर प्रदेश में मेरठ के परीक्षितगढ़ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान रथ हाई टेंशन बिजली लाइन से छू गया था.

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मेरठ में करंट की चपेट में आए कऊ श्रद्धालु, आला अफसर मौके पर पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 6:15 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 7:41 PM IST

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मेरठ: मेरठ के परीक्षितगढ़ में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही थी, इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. बारिश के बीच जिस वक्त यह रथयात्रा निकल रही थी, तभी अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में भगवान जगन्नाथ का रथ आ गया.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि इस हादसे में मौके पर ही एक श्रद्धालु सचिन पुत्र नंदकिशोर की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गये हैं. मेरठ में निकाली जा रही इस यात्रा के दौरान अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से यह हादसा हो गया.

रथ यात्रा में चलने वाले सभी भक्त नंगे पैर थे. (Video Credit: ETV Bharat)

करंट की चपेट में आए लोग: दर्दनाक हादसे में 10 श्रद्धालु करंट की चपेट में आने से झुलस गए हैं. करंट लगने से झुलसे मनीष शर्मा ने बताया कि रथ यात्रा में चलने वाले सभी भक्त नंगे पैर थे. उनके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे और जब वह आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक जगन्नाथ यात्रा के दौरान रथ की ध्वजा हाई टेंशन लाइन से टकराई थी. हादसे की सूचना मिलने के तुरंत बाद जिले के आला अधिकारी भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं.

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मौके पर पहुंचे एसपी देहात अभिजीत कुमार. (Photo Credit: ETV Bharat)

परीक्षितगढ़ में निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा के लिए पहले से प्रशासनिक अनुमति ली गई थी. शुक्रवार को पूरे जिले में रुक-रुक कर बारिश हो रही थी, जिससे आसपास जलभराव और नमी की स्थिति बनी हुई थी.

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करंट लगने से झुलसे मनीष शर्मा (Photo Credit: ETV Bharat)

करंट उतरने से मची अफरा-तफरी: बारिश के बीच जब रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से पूरे रथ में करंट उतर आया. करंट की तेज चपेट में आने की वजह से एक युवक की मौके पर ही जान चली गई. रथ के आसपास चल रहे कई अन्य लोग भी इसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए. इस दर्दनाक घटना के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया.

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Last Updated : July 24, 2026 at 7:41 PM IST

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