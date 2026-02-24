ETV Bharat / bharat

घर में लगी आग से परिवार के 6 लोग जिंदा जले; दो जुड़वा बहनों सहित 5 बच्चों और मां की मौत

घर में लगी आग में परिवार के 6 लोग जिंदा जले. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: कपड़ा कारोबारी के मकान में लगी आग में 5 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में 6 महीने की जुड़वा बहनें भी हैं. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटना लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर में सोमवार रात की है. मृतकों की पहचान रुखसार (30) पत्नी आसिम, अकद्दस (03) पुत्र आसिम, नाबिया (6 माह) पुत्री आसिम, इनायत (6 माह) पुत्री आसिम, महविश (12) पुत्री फारुख, हम्माद (04) पुत्र फारुख के रूप में हुई है. इकबाल की मां पत्नी अमीर बानो (55) गंभीर झुलसी हैं, जिन्हें रेफर किया गया है. शार्ट सर्किट बनी वजह: एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि 112 नंबर को सूचना मिली कि किदवई नगर के एक मकान में आग लगी है. फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. मकान तक पहुंचने की गली संकरी थी, जिससे फायर ब्रिगेड की टीम पड़ोसियों के छत से मकान में दाखिल हुई. काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया. गंभीर झुलसे लोगों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जानकारी मिल रही है. आसपास के लोगों ने बताया कि घर में कपड़े का भी काम होता था. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) किदवई नगर में अफरातफरी: पुलिस के मुताबिक, कारोबारी इकबाल अहमद अपने परिवार के साथ किदवई नगर इस्लामाबाद की गली नंबर-3 में रहते हैं. यह तीन मंजिला मकान है. मकान में उनके दो बेटे, आसिम और फारूक अपने परिवार के साथ के रहते हैं. मकान में ही एम्ब्रॉयडरी का कारखाना भी है. पावरलूम के जरिए धागों से कपड़ा बनाने का काम होता है. दूसरी दूसरी मंजिल दोनों का परिवार रहता है. जिस वक्त मकान में आग लगी, उस वक्त इकबाल अहमद और उनके दोनों बेटे आसिम और फारूक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे.