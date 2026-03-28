मेरठ में छुट्टी पर आए BSF जवान की घर में घुसकर हत्या; सोते समय मारी गोली, 3 संदिग्ध हिरासत में
एसएसपी अविनाश पाण्डे अविनाश पांडे ने बताया कि तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. जल्द ही खुलासा होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:23 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इंचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव में शनिवार देर शाम एक अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान नैन सिंह (38) की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के समय जवान अपने घर के भीतर बेफिक्र सो रहे थे. नैन सिंह वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और बीते 6 मार्च को ही छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव धनपुर आए थे.
पुरानी रंजिश में सोते समय मारी गोली: जवान नैन सिंह को आगामी 2 अप्रैल को अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना था, लेकिन उससे पहले ही रंजिश की आग ने उनकी जान ले ली. वारदात के समय उनकी पत्नी कोमल अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी और पिता खेत पर काम करने गए थे. घर में केवल उनकी छोटी बहू पिंकी और नैन सिंह ही मौजूद थे. बताया जा रहा है कि नैन सिंह का गांव के ही एक युवक महेश से पुराना विवाद चल रहा था. इसके चलते तीन दिन पहले और शनिवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था.
हमलावर ने सन्नाटे का फायदा उठाकर किया वार: विवाद के कुछ देर बाद ही नैन सिंह अपने घर आकर सो गए थे. घात लगाए हमलावर ने सन्नाटे का फायदा उठाया और घर में दाखिल हो गया. हमलावर ने सोते हुए जवान के बेहद करीब जाकर उन पर सीधे गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर जब परिजन और ग्रामीण मौके पर दौड़े, तब तक नैन सिंह की सांसें थम चुकी थीं. वारदात की सूचना मिलते ही एसएसपी अविनाश पाण्डे पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौका-ए-वारदात पर पहुंचे और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए.
तीन संदिग्ध हिरासत में, गांव में तनाव: एसएसपी अविनाश पाण्डे ने बताया कि इस मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बीएसएफ जवान की इस तरह हुई हत्या के बाद धनपुर गांव में आक्रोश व्याप्त है, जिसे देखते हुए एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.
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