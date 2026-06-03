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56 की उम्र में 230 किलोमीटर की साइकिल यात्रा! गाजियाबाद की मीनू अग्रवाल ऐसे बनीं लोगों के लिए मिसाल

आपने साइकिलिंग के फायदों के बारे में सुना होगा, पर क्या ये सुना है की इससे जिंदगी ही बदल जाए.देखें संवाददाता आनंद की ये रिपोर्ट

विश्व साइकिल दिवस विशेष
विश्व साइकिल दिवस विशेष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 3, 2026 at 6:49 AM IST

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नई दिल्ली: एक समय था जब हर घर में साइकिल हुआ करती थी, जो सबके सफर की साथी थी. लेकिन बदलते वक्त और भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते साइकिल कहीं पीछे छूट गई. हालांकि वक्त चाहे कुछ भी साइकिल चलाने के फायदे आज भी उतने ही हैं, जितने पहले हुआ करते थे. साइकिल के स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाने के लिए हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है. इस विशेष दिन ईटीवी भारत आपके लिए लाया है मीनू अग्रवाल की कहानी, जो साइकिलिंग से न सिर्फ ठीक हुईं, बल्कि नया कीर्तिमान बनाकर लोगों के लिए मिसाल बन गईं.

कुछ वर्ष पहले मीनू अग्रवाल घुटनों और पैरों के लगातार दर्द से परेशान थीं. बढ़ते वजन के कारण उनकी दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित होने लगी थीं. स्थिति ऐसी हो गई थी कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और घुटनों के प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) की सलाह दी. हालांकि उम्र और सर्जरी से जुड़े जोखिमों को देखते हुए वह इस निर्णय को लेकर असमंजस में थीं. इसी बीच कोरोना महामारी और लॉकडाउन का दौर शुरू हो गया. घर में रहते हुए उनकी बेटियों ने साइकिल चलाने की इच्छा जताई. उन्होंने बेटियों के लिए साइकिल खरीदी, लेकिन बेटियां उसे ज्यादा नहीं चला सकीं. तब मीनू ने स्वयं साइकिल चलाना शुरू किया. शादी से पहले उन्होंने साइकिल चलाई थी, लेकिन उसके बाद कई वर्षों तक यह सिलसिला पूरी तरह बंद हो गया था.

मीनू अग्रवाल ऐसे बनीं लोगों के लिए मिसाल (ETV Bharat)

लॉकडाउन में शुरू हुई नई जिंदगी: कोरोना काल में सड़कें खाली थीं, इसलिए उन्होंने धीरे-धीरे साइकिल चलाने की शुरुआत की. पहले 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर और उसके बाद यह दूरी लगातार बढ़ती चली गई. नियमित साइकिलिंग का असर उनकी सेहत पर दिखाई देने लगा. कुछ ही समय में घुटनों का दर्द काफी हद तक कम हो गया और डॉक्टरों द्वारा सुझाई गई सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ी. मीनू ने बताया कि साइकिलिंग ने न केवल शारीरिक स्थिति में सुधार किया, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया. उन्होंने बताया कि बढ़ती उम्र में महसूस किया कि सक्रिय जीवनशैली किसी भी दवा से अधिक प्रभावी हो सकती है.

साइकिलिंग गतिविधियों में हिस्सा लेती रहती हैं मीनू अग्रवाल
साइकिलिंग गतिविधियों में हिस्सा लेती रहती हैं मीनू अग्रवाल (ETV Bharat)

100 दिनों की चुनौती में हासिल की बड़ी सफलता: साइकिलिंग के प्रति बढ़ते जुनून ने मीनू को विभिन्न चुनौतियों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने दो बार 100 दिनों की साइकिलिंग चुनौती में हिस्सा लिया. इस चुनौती में प्रतिभागियों को रोजाना निश्चित दूरी तय करनी होती थी और बीच-बीच में 50, 60, 100, 160 और 200 किलोमीटर जैसी लंबी राइड भी पूरी करनी पड़ती थी. इस दौरान वह कई बार गिरीं, चोटिल भी हुईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने अपनी आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया. वहीं ओवरऑल रैंकिंग में उनका छठा स्थान रहा, जो किसी भी शौकिया साइकिलिस्ट के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

महिलाओं के लिए मिसाल बनीं मीनू
महिलाओं के लिए मिसाल बनीं मीनू (ETV Bharat)

एक दिन में तय किए 230 किलोमीटर: मीनू अग्रवाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक दिन में 230 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शामिल है. उन्होंने यह दूरी सर्दियों के मौसम में पूरी की थी. उन्होंने बताया कि यह अनुभव बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास ने यह मुकाम हासिल करने में मदद की. उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के कई स्थानीय मार्गों पर लंबी साइकिल यात्राएं की हैं. इंडिया गेट, परी चौक, ग्रेटर नोएडा और गढ़ गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र तक उन्होंने समूह के साथ साइकिल चलाकर यात्राएं कीं. समय के साथ उनके साथ कई अन्य लोग भी जुड़ते गए और एक साइकिलिंग ग्रुप का गठन हो गया.

फिटनेस और पर्यावरण का संदेश: विश्व साइकिल दिवस पर मीनू अग्रवाल लोगों से साइकिल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने बताया कि अगर छोटी दूरी के लिए भी लोग साइकिल का उपयोग करें तो वह शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ रहेंगे और प्रदूषण भी कम होगा. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फिटनेस को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं. साइकिलिंग न केवल शरीर को सक्रिय रखती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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