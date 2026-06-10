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मध्य प्रदेश में नेता, अभिनेता की एक्टिंग के चर्चे! राज्यसभा सीट की राजनीति में मंत्री खोल रहे पोल

मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसे लेकर ट्विट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, "गजब खिलाड़ी हो जीतू पटवारीजी, तुम्हारा मिजाज और खेल, नहीं खा रहा है मेल?! नेता और अभिनेता में फर्क है. अभिनेता एक्टिंग अच्छी कर लेता है. एंग्री यंग मेन इतनी सटीक जानकारी?छुपाई?!या बताई!!! @INCMP और @INCIndia के अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश राज्य सभा चुनाव अच्छा टापिक है."

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है. कांग्रेस इसे राजनीतिक षडयंत्र बता रही है तो बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन पर नामांकन में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है. इसी मामले को लेकर मंत्री प्रहलाद पटेल ने जीतू पटवारी की तुलना एक्टर से की है.

इधर, कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि कांग्रेस के लोग ही ऐसा चाहते थे क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के मुखिया पर पार्टी के लोगों को ही भरोसा नहीं है, इसलिए चुनाव होता तब भी जीत बीजेपी की ही होती.

इंदौर: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस में उपवास और विरोध आंदोलन चल रहा है. कांग्रेस के आरोप-प्रत्यारोप के बाद बीजेपी नेता भी जवाबी हमला कर रहे हैं. भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी ट्विट कर जीतू पटवारी पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि नेता और अभिनेता में फर्क है, अभिनेता एक्टिंग अच्छी कर लेता है.

कैलाश विजयवर्गीय ने भी साधा निशाना

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म निरस्त होने के सवाल पर कहा कि "नामांकन निरस्त होने से राज्यसभा चुनाव एक तरफा भाजपा के पक्ष में रहा लेकिन यदि चुनाव होता तब भी हम ही जीतते. कांग्रेस फिलहाल बिखरी हुई है जहां संगठन नाम की कोई चीज नहीं बची है. प्रदेश कांग्रेस के मुखिया पर ना तो कार्यकर्ता को कोई भरोसा है ना ही पार्टी के विधायकों को."

कैलाश विजयवर्गीय ने साधा निशाना (ETV Bharat)

उन्होंने मीनाक्षी नटराजन को लेकर कहा, "उन्हें अपराध नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि अपराध छिपाना अक्षम्य अपराध है और चुनाव आयोग के मापदंड के अनुसार यदि आपने औपचारिकता पूरी नहीं की तो फिर आपको फॉर्म निरस्त होने की सजा मिलेगी. यही उनके साथ हुआ है. अब कांग्रेस चाहे जो करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला."

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है कांग्रेस

कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष आवेदन के संदर्भ में फैसले के बाद अगर मीनाक्षी नटराजन को राहत नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर बेंच का रुख करेगी.

राज्यसभा सांसद और वकील विवेक तन्खा और उनकी टीम, मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन खारिज किए जाने के मामले में इंदौर हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है. उधर,अभिषेक मनु सिंघवी की कानूनी टीम और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी इस मामले में कानूनी विकल्पों पर रणनीति बना चुकी है, हालांकि भाजपा भी इस मामले में अंदरूनी तैयारी कर रही है.

मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ हैदराबाद में शिकायत

मीनाक्षी नटराजन पर राज्यसभा नामांकन में जो जानकारी छिपाने का आरोप है वह मामला 2025 से जुड़ा है. जहां 20 अगस्त 2025 को ए श्रीलता नाम की एक महिला ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेशन की अदालत में मीनाक्षी और चार अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर मीनाक्षी सहित 4 पर बीएनएस की कई धाराओं 356, 61, 45, 46, 351(2). 3(5) और 79 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को मीनाक्षी को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर जवाब देने के निर्देश दिए थे. इसके बाद मीनाक्षी के वकील के जरिए 24 अक्टूबर 2025 को जवाबी हलफनामा दाखिल किया था. जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था.

कांग्रेस का इस मामले में कहना है नटराजन के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है. उन्हें केवल एक कोर्ट का नोटिस मिला है. चुनाव आयोग के निर्देश साफ हैं, नामांकन में जानकारी तब देनी होती है, जब केस दर्ज हो, नोटिस मिलने पर नहीं. नटराजन के वकील ने भी रिटर्निंग अफसर के सामने यही तर्क रखा था.

इंदौर में हुआ हवन-पूजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष हवन पूजन और यज्ञ किया. कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, "वर्ष 2014 के बाद भारत की वैश्विक साख और पहचान में बड़ा बदलाव आया है. आज भारत एक मजबूत आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति के रूप में दुनिया में अपनी अलग पहचान बन चुका है. पहले भारत दूसरे देशों के भरोसे रहने वाला देश माना जाता था, लेकिन आज कई देश भारत के भरोसे हैं.