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तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की ₹ 60 करोड़ की जमीन घोटाला मामला, पूर्व सब-रजिस्ट्रार गिरफ्तार

तमिलनाडु के मदुरे में स्थित विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ( IANS )

मदुरै: मीनाक्षी अम्मन मंदिर ट्रस्ट की 60 करोड़ रुपये की जमीन के गबन से जुड़े मामले में पूर्व सब-रजिस्ट्रार अनंतरामन को गिरफ़्तार किया गया. मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर और अलगार कोइल की सेवाओं के लिए दी गई मंदिर ट्रस्ट की लगभग 60 करोड़ रुपये की जमीन की लीज को गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने और जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके डीड रजिस्टर करने के मामले में एक पूर्व सब-रजिस्ट्रार को गिरफ़्तार किया गया. इसके साथ ही, इस मामले में गिरफ़्तारियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है. मदुरै के तल्लाकुलम इलाके में मंदिर ट्रस्ट की लगभग 1.7 से 2 एकड़ जमीन में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत की गई थी. जांच में पता चला कि मंदिर की सेवाओं के लिए 1930 में बनाए गए ट्रस्ट को दी गई इस संपत्ति को न तो बेचा जा सकता था और न ही गिरवी रखा जा सकता था, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में मंदिर का मालिकाना हक बदल दिया गया और कुछ लोगों के नाम पर पट्टा हासिल कर लिया गया. 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज इस मामले में मीनाक्षी अम्मन मंदिर के जॉइंट कमिश्नर चेल्लाथुरई की शिकायत के आधार पर मदुरै मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कुल 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया. इनमें सरकारी अधिकारी, पूर्व अधिकारी, सब-रजिस्ट्रार और जमीन से जुड़े लोग शामिल हैं. इस लिस्ट में पूर्व तहसीलदार अन्बझगन, पूर्व वीएओ (VAO) अरसन, पूर्व मुराप्पनाडू सब-रजिस्ट्रार अनंतरामन, प्रकाश, प्रशांत चंदनकरुप्पन और अन्य अधिकारी, साथ ही राजकुमार, इलैयाराजा और अनीश जैसे लोग शामिल हैं. जांच की शुरुआत में पुदुक्कोट्टई ज़िले के करंबक्कुडी के रहने वाले राजकुमार को गिरफ़्तार किया गया. उसके खिलाफ हुई जांच के आधार पर उसिलमपट्टी के इलैयाराजा को भी गिरफ़्तार किया गया, जिसने कथित तौर पर इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी. पूर्व तहसीलदार अन्बझगन और वीएओ अरासन गिरफ़्तार