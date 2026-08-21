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तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की ₹ 60 करोड़ की जमीन घोटाला मामला, पूर्व सब-रजिस्ट्रार गिरफ्तार

तमिलनाडु के मदुरे में स्थित विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर में बड़े घोटाले में जांच एजेंसी ने सख्त कार्रवाई की.

Meenakshi Amman Temple
तमिलनाडु के मदुरे में स्थित विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 2:37 PM IST

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मदुरै: मीनाक्षी अम्मन मंदिर ट्रस्ट की 60 करोड़ रुपये की जमीन के गबन से जुड़े मामले में पूर्व सब-रजिस्ट्रार अनंतरामन को गिरफ़्तार किया गया. मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर और अलगार कोइल की सेवाओं के लिए दी गई मंदिर ट्रस्ट की लगभग 60 करोड़ रुपये की जमीन की लीज को गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने और जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके डीड रजिस्टर करने के मामले में एक पूर्व सब-रजिस्ट्रार को गिरफ़्तार किया गया. इसके साथ ही, इस मामले में गिरफ़्तारियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है.

मदुरै के तल्लाकुलम इलाके में मंदिर ट्रस्ट की लगभग 1.7 से 2 एकड़ जमीन में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत की गई थी. जांच में पता चला कि मंदिर की सेवाओं के लिए 1930 में बनाए गए ट्रस्ट को दी गई इस संपत्ति को न तो बेचा जा सकता था और न ही गिरवी रखा जा सकता था, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में मंदिर का मालिकाना हक बदल दिया गया और कुछ लोगों के नाम पर पट्टा हासिल कर लिया गया.

19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में मीनाक्षी अम्मन मंदिर के जॉइंट कमिश्नर चेल्लाथुरई की शिकायत के आधार पर मदुरै मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कुल 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया. इनमें सरकारी अधिकारी, पूर्व अधिकारी, सब-रजिस्ट्रार और जमीन से जुड़े लोग शामिल हैं.

इस लिस्ट में पूर्व तहसीलदार अन्बझगन, पूर्व वीएओ (VAO) अरसन, पूर्व मुराप्पनाडू सब-रजिस्ट्रार अनंतरामन, प्रकाश, प्रशांत चंदनकरुप्पन और अन्य अधिकारी, साथ ही राजकुमार, इलैयाराजा और अनीश जैसे लोग शामिल हैं. जांच की शुरुआत में पुदुक्कोट्टई ज़िले के करंबक्कुडी के रहने वाले राजकुमार को गिरफ़्तार किया गया. उसके खिलाफ हुई जांच के आधार पर उसिलमपट्टी के इलैयाराजा को भी गिरफ़्तार किया गया, जिसने कथित तौर पर इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी.

पूर्व तहसीलदार अन्बझगन और वीएओ अरासन गिरफ़्तार

इसके बाद पुलिस ने अन्बझगन को भी गिरफ़्तार कर लिया, जो उस समय मदुरै नॉर्थ के तहसीलदार के तौर पर काम कर रहे थे. पूछताछ के दौरान पता चला कि अन्बझगन रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स से मंदिर के मालिकाना हक़ को हटाने और पट्टा रामायी अय्यर व अन्य लोगों के नाम ट्रांसफर करने में शामिल थे. अन्बझगन की गिरफ़्तारी के बाद, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर मुरुगनंदम ने उन्हें सस्पेंड करने का आदेश दिया.

इसके बाद डिंडिगुल जिले के सिरुमलाई इलाके के रहने वाले कालीकुमार को इस मामले में गिरफ़्तार किया गया. पुलिस का आरोप था कि कालीकुमार मंदिर की जमीन से जुड़े मॉर्गेज डीड (गिरवी रखने के दस्तावेज) के गैर-कानूनी रजिस्ट्रेशन में शामिल थे. इसके बाद, पूर्व विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (VAO) अरासन को गिरफ़्तार किया गया, जो मंदिर की जमीन के रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स और पट्टा ट्रांसफर की प्रक्रियाओं में शामिल थे.

पूर्व सब-रजिस्ट्रार अनंतरामन गिरफ़्तार

इस मामले में मदुरै मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने थूथुकुडी जिले के मुराप्पनाडू सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के पूर्व सब-रजिस्ट्रार अनंतरामन को गिरफ़्तार किया है. उन पर मीनाक्षी अम्मन मंदिर ट्रस्ट की जमीन से जुड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप है. अनंतरामन की गिरफ़्तारी के साथ ही, मीनाक्षी अम्मन मंदिर के 60 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले में गिरफ़्तार लोगों की संख्या अब 6 हो गई है.

इसके अलावा, चूँकि इस मामले में सरकारी रेवेन्यू अधिकारी, ग्राम प्रशासन अधिकारी, सब-रजिस्ट्रार और अन्य लोगों समेत कई पक्षों पर आरोप लगे हैं, इसलिए सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस तेजी से जाँच कर रही है. पुलिस जमीन के मालिकाना हक के ट्रांसफर, फर्ज़ी दस्तावेज तैयार करने, डीड रजिस्ट्रेशन और उसके बाद हुए लेन-देन में शामिल लोगों की भूमिका की भी जाँच कर रही है.

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