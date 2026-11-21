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मेडिकल कॉलेज कैंपस से कथित तौर पर छात्रा दिनदहाड़े हुई किडनैप, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

मंगलुरु: कर्नाटक के मंगलुरु में एक मेडिकल कॉलेज परिसर से दिनदहाड़े छात्रा को कथित तौर पर जबरन उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोग कॉलेज कैंपस में पहुंचकर छात्रा को घसीटते हुए गाड़ी में बैठा लिया. इसके बाद लड़की को लेकर वहां से चले गए.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है. पुलिस ने छात्रा को केरल में एक रिश्तेदार के घर से रेस्क्यू किया है. मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है.

मंगलोर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय (ETV Bharat) मंगलुरु पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने मामले की जानकारी दी. कमिश्नर रेड्डी ने बताया कि पुलिस को दिए अपने बयान में छात्रा ने बताया कि वह अपने परिवार के पास नहीं लौटना चाहती है. मेडिकल छात्रा के अपहरण का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान पुलिस ने छात्रा को केरल में उसके रिश्तेदार के घर से खोज निकाला. पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किया है. अपने बयान में लड़की ने साफ तौर पर कहा है कि वह अपने परिवार वालों के साथ नहीं जाना चाहती. उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. कमिश्नर ने बताया कि मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उसे उसकी पसंद की जगह या पुलिस सुरक्षा के साथ सांत्वना केंद्र भेजा जाएगा.