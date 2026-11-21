मेडिकल कॉलेज कैंपस से कथित तौर पर छात्रा दिनदहाड़े हुई किडनैप, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला
कर्नाटक के मंगलुरु में मेडिकल कॉलेज परिसर से छात्रा को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है.
Published : November 21, 2026 at 1:59 PM IST
मंगलुरु: कर्नाटक के मंगलुरु में एक मेडिकल कॉलेज परिसर से दिनदहाड़े छात्रा को कथित तौर पर जबरन उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोग कॉलेज कैंपस में पहुंचकर छात्रा को घसीटते हुए गाड़ी में बैठा लिया. इसके बाद लड़की को लेकर वहां से चले गए.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है. पुलिस ने छात्रा को केरल में एक रिश्तेदार के घर से रेस्क्यू किया है. मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है.
मंगलुरु पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने मामले की जानकारी दी. कमिश्नर रेड्डी ने बताया कि पुलिस को दिए अपने बयान में छात्रा ने बताया कि वह अपने परिवार के पास नहीं लौटना चाहती है. मेडिकल छात्रा के अपहरण का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान पुलिस ने छात्रा को केरल में उसके रिश्तेदार के घर से खोज निकाला.
पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किया है. अपने बयान में लड़की ने साफ तौर पर कहा है कि वह अपने परिवार वालों के साथ नहीं जाना चाहती. उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. कमिश्नर ने बताया कि मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उसे उसकी पसंद की जगह या पुलिस सुरक्षा के साथ सांत्वना केंद्र भेजा जाएगा.
इस घटना के संबंध में उल्लाला पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड (BNS) की धारा 140(3) और 126 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन लाए गए दो लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि कथित अपराधों में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है.
जानें क्या है पूरा मामला
मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है. यहां मंगलुरु के कनाचूर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा दूसरे समुदाय के एक लड़के से प्यार करती थी. उसके घरवालों के भेजे हुए लोगों को जब उसके प्यार के बारे में पता चला तो वे लड़की के कॉलेज कैंपस में गए. वहां से उन्होंने कथित तौर पर लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उसकी मर्जी के खिलाफ ले गए.
अपहरण की इस घटना के बारे में बात करते हुए पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि लड़की बालिग है और उसे यह तय करने का पूरा कानूनी अधिकार है कि उसे कहां रहना है. उन्होंने साफ किया कि बालिग को उनकी मर्जी के खिलाफ किडनैप करना जुर्म है. जब पुलिस लड़की के घर गई तो घर पर ताला लगा था. उसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और लड़की को केरल में ढूंढकर रेस्क्यू कर लिया.
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