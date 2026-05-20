ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जारी, सुनिए...मेडीकल संचालकों का दर्द
ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों द्वारा दवाओं पर भारी छूट के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने किया देश में मेडिकल स्टोर्स बंद
Published : May 20, 2026 at 12:13 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 12:32 PM IST
नई दिल्ली: ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर बुधवार, 20 मई को देशभर में मेडिकल स्टोर्स बंद रखे गए है. ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों द्वारा दवाओं पर भारी छूट दिए जाने के विरोध में यह बंद बुलाया गया है. केमिस्ट संगठनों का दावा है कि देश के करीब 10 लाख मेडिकल स्टोर्स इस हड़ताल के समर्थन में बंद है. शहरों,कस्बों और मोहल्लों तक अधिकांश दवा दुकानें बंद नजर आईं. हालांकि, सरकारी जन औषधि केंद्रों और अस्पतालों के आसपास स्थित कुछ निजी मेडिकल स्टोर खुले रहे, ताकि इमरजेंसी मरीजों को परेशानी न हो.
ऑनलाइन कंपनियों पर केमिस्ट एसोसिएशन का आरोप
केमिस्ट एसोसिएशन का आरोप है कि ऑनलाइन कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दवाओं पर 40 से 50 फीसदी तक की छूट दे रही हैं, जो नियमों के खिलाफ है. उनका कहना है कि पारंपरिक मेडिकल स्टोर संचालकों को कंपनियों से सीमित मार्जिन मिलता है, ऐसे में इतनी बड़ी छूट देना संभव नहीं है. केमिस्टों का मानना है कि इससे न सिर्फ छोटे व्यापारियों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, बल्कि मरीजों की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है.
ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों पर बाजार को खत्म करने की कोशिश
स्थानीय केमिस्ट अनुराग दुबे ने कहा, ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां बाजार को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं. दवाएं कोई सामान्य वस्तु नहीं हैं. बिना सही जांच के दवा बेचना मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. हम इस बंद के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं.
देशभर के मेडिकल स्टोर संचालकों का हड़ताल को समर्थन
वहीं मेडिकल स्टोर संचालक अब्दुल रऊफ ने बताया, हम आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन अस्पताल के पास दुकान होने के कारण इमरजेंसी मरीजों को दिक्कत न हो, इसलिए दुकान खुली रखी है. कई बार मरीजों को तुरंत दवा की जरूरत होती है, ऐसे में मानवीय आधार पर सेवा देना जरूरी है.
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवाओं की बिक्री पर निगरानी की कमी
दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना पर्याप्त निगरानी के दवाओं की बिक्री से नकली, एक्सपायरी और नारकोटिक दवाओं के दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ रहा है. फिलहाल, केमिस्ट संगठनों ने सरकार से ऑनलाइन फार्मेसी पर सख्त नियम लागू करने की मांग की है.
ये भी पढ़ें :