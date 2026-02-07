मुंबई में हज यात्रा के लिए मेडिकल जांच शुरू, BMC के इन दो अस्पतालों में होगी स्क्रीनिंग
मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से लगभग 4,000 लोग इस साल हज यात्रा पर जाएंगे. सभी के लिए स्क्रीनिंग और जरूरी वैक्सीनेशन अनिवार्य है.
Published : February 7, 2026 at 5:13 PM IST
मुंबई: इस साल हज यात्रा के लिए चुने गए यात्रियों की मेडिकल जांच और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मुंबई में आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है. सऊदी अरब सरकार की हेल्थ गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग और जरूरी वैक्सीनेशन अनिवार्य है. मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से लगभग 4,000 लोग हज यात्रा पर जाएंगे. उनकी स्वास्थ्य जांच की जिम्मेदारी बीएमसी के कूपर हॉस्पिटल और बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटल को सौंपी गई है.
अधिकारियों के मुताबिक, गंभीर बीमारियों वाले यात्रियों को हज यात्रा के लिए अयोग्य माना जाएगा. इसमें किडनी फेलियर, दिल की बीमारी, फेफड़ों की पुरानी बीमारियां, लिवर सिरोसिस, गंभीर मानसिक बीमारी वाले मरीज, डिमेंशिया वाले बुजुर्ग, प्रेग्नेंसी के आखिरी तीन महीनों में गर्भवती महिलाएं, संक्रामक बीमारियों वाले मरीज और कैंसर का इलाज करा रहे लोग शामिल हैं.
इस बीच, मेनिंगोकोकल (SWY) वैक्सीन सभी के लिए जरूरी कर दी गई है और यात्रा से कम से कम 10 दिन पहले लगवानी होगी. कोविड-19 वैक्सीन की अपडेटेड डोज या पहले से पूरी तरह वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूरी है. 65 साल से अधिक उम्र के हज यात्रियों को SIV वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन OPV वैक्सीन नहीं. हज यात्रियों के हेल्थ कार्ड ट्रेनर के पास रखे जाएंगे, और उनकी डिटेल्स HPHIS (हज यात्रियों की स्वास्थ्य सूचना प्रणाली) पोर्टल पर रिकॉर्ड की जाएंगी.
हज हाउस कमेटी की तरफ से कूपर हॉस्पिटल के लिए दो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं. इसी तरह BTH ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए भी दो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जो मेडिकल जांच के लिए हज यात्रियों को जरूरी सलाह-मशविरा देंगे.
वहीं, मुंबई के कांदिवली के शताब्दी मैदान BDBA सेंटर पर हज यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई. प्रशासन ने सभी तीर्थयात्रियों से सहयोग करने की अपील की है. यह भी चेतावनी दी गई है कि स्वास्थ्य मानदंडों (Health Criteria) का पालन न करने पर सऊदी अरब में प्रवेश से मना किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें- इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हमले के विरोध में जम्मू-कश्मीर में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे