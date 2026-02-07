ETV Bharat / bharat

मुंबई में हज यात्रा के लिए मेडिकल जांच शुरू, BMC के इन दो अस्पतालों में होगी स्क्रीनिंग

मुंबई में हज यात्रा के लिए मेडिकल जांच शुरू, BMC के इन दो अस्पतालों में होगी स्क्रीनिंग ( ETV Bharat )

मुंबई: इस साल हज यात्रा के लिए चुने गए यात्रियों की मेडिकल जांच और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मुंबई में आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है. सऊदी अरब सरकार की हेल्थ गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग और जरूरी वैक्सीनेशन अनिवार्य है. मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से लगभग 4,000 लोग हज यात्रा पर जाएंगे. उनकी स्वास्थ्य जांच की जिम्मेदारी बीएमसी के कूपर हॉस्पिटल और बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटल को सौंपी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, गंभीर बीमारियों वाले यात्रियों को हज यात्रा के लिए अयोग्य माना जाएगा. इसमें किडनी फेलियर, दिल की बीमारी, फेफड़ों की पुरानी बीमारियां, लिवर सिरोसिस, गंभीर मानसिक बीमारी वाले मरीज, डिमेंशिया वाले बुजुर्ग, प्रेग्नेंसी के आखिरी तीन महीनों में गर्भवती महिलाएं, संक्रामक बीमारियों वाले मरीज और कैंसर का इलाज करा रहे लोग शामिल हैं. मेडिकल जांच के लिए पहुंचे हज यात्री (ETV Bharat)