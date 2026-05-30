मुंबई में डॉक्टर की बड़ी लापरवाहीः डिलीवरी के बाद महिला के पेट में रह गई रूई की पट्टी, केस दर्ज
मुंबई के एक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां महिला के पेट में रूई की पट्टी छोड़ दी.
Published : May 30, 2026 at 8:53 PM IST
मुंबईः दक्षिण मुंबई के पायधुनी इलाके से लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मोहम्मद अली रोड पर स्थित एक अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई महिला के पेट के अंदर रूई की पट्टी (कॉटन गॉज) छूटने का मामला सामने आया है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर सर्जरी के दौरान किया जाता है.
10 मई को मोहम्मद अली रोड के अस्पताल में महिला की डिलीवरी हुई थी. इसके बाद 14 मई को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. छुट्टी मिलने के कुछ ही दिनों के भीतर महिला को बुखार और पेट में तेज दर्द होने लगा. जब वह वापस अस्पताल आई, तो उसे सामान्य इलाज दिया गया. उसकी हालत और बेचैनी लगातार बिगड़ती गई. इसके बाद, अस्पताल ने सीटी स्कैन कराने को कहा.
सीटी स्कैन कराने के बाद महिला और उसके परिजन अस्पताल पहुंचे. अस्पताल ने रिपोर्ट को देखने के बाद पीड़ित महिला को दोबारा भर्ती कर लिया. इसके बाद, महिला के पति को कुछ दवा लाने के लिए बाहर भेजा, इसके बाद उसके पति को फोन कर बताया गया कि उसकी पत्नी का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा. घटनाओं के इस सिलसिले ने पति के मन में शक पैदा कर दिया.
उसने डॉक्टरों से मेडिकल रिपोर्ट दिखाने की मांग की. इसके जवाब में, अस्पताल के कर्मचारियों ने टालमटोल वाले और विरोधाभासी जवाब दिए. पति वापस अस्पताल आया और अपनी पत्नी की सभी मेडिकल रिपोर्ट अपने कब्जे में ले लीं. इसके बाद उसने ये रिपोर्ट अपने एक परिचित डॉक्टर को भेजीं. परिचित डॉक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा किया. बताया डिलीवरी की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल की गई रूई की पट्टी महिला के पेट के अंदर ही रह गई थी.
स्थिति की असली सच्चाई का पता चलते ही महिला के पति शमशाद अली सैयद तुरंत पायधुनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को समझते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सलाह दी कि सबसे पहले मरीज को तुरंत उचित इलाज दिया जाए. इसके बाद, शुक्रवार रात को दूसरा ऑपरेशन किया गया और पेट के अंदर छूटी हुई रूई की पट्टी (कॉटन गॉज) को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया. महिला की हालत फिलहाल स्थिर है. पुलिस ने संबंधित डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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