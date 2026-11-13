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कोई दृष्टिहीनता नहीं, फिर भी दृष्टिबाधित होने का प्रमाण पत्र: कश्मीर में MBBS सीटें पाने के लिए छह उम्मीदवारों ने कैसे किया फर्जीवाड़ा?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

By Mir Farhat Maqbool 7 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में मेडिकल बोर्ड जांच के दायरे में है. एक मेडिकल कॉलेज में 'फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र' के कारण एमबीबीएस के छह उम्मीदवारों की सीटें चली गईं. इस कथित धोखाधड़ी को गंभीरता से लेते हुए जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (BOPEE) ने प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों और इसका फायदा उठाने वाले छात्रों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है.

10 नवंबर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद बीओपीईई ने कुपवाड़ा जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हंदवाड़ा में इन छह एमबीबीएस उम्मीदवारों का दाखिला रद्द कर दिया. आरक्षण नियमों के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.

जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने इन दाखिलों को तब रद्द किया जब दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) ने इन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए. इन उम्मीदवारों में कुपवाड़ा जिले के तीन, राजौरी के दो और किश्तवाड़ का एक व्यक्ति शामिल था. इसके बाद ये सीटें वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवारों को आवंटित कर दी गई हैं. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये छह उम्मीदवार संबंधित जिला बोर्डों में डॉक्टरों के पैनल को प्रभावित करके प्रमाण पत्र हासिल करने में कामयाब रहे. हालांकि श्रीनगर के सरकारी एसएमएचएस अस्पताल और एसकेआईएमएस के स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की दोबारा जांच किए जाने के बाद, इन प्रमाण पत्रों को अमान्य कर दिया गया. एक मामले में दृष्टि दोष का प्रमाण पत्र लेने वाली एक उम्मीदवार की, एसएमएचएस अस्पताल के स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड ने जांच की और पाया कि उसकी दृष्टि संबंधी दिव्यांगता शून्य प्रतिशत है. बाकी पांच उम्मीदवारों के मामले में भी, जिनमें से एक की जांच श्रीनगर के SKIMS बोर्ड ने की थी, विकलांगता का मानक स्तर 40 प्रतिशत से कम पाया गया. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(r) के तहत, यदि किसी व्यक्ति में कोई विशिष्ट विकलांगता 40 प्रतिशत से कम है, तो उसे 'मानक विकलांगता' वाला व्यक्ति नहीं माना जाता है. बीओपीईई के अधिकारियों ने बताया कि इस साल मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग में शामिल 1,600 उम्मीदवारों में से 64 ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र पेश किए थे. जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सचिव शब्बीर हुसैन कीन ने ईटीवी भारत को बताया, "इनमें से छह उम्मीदवार, जिनका दाखिला रद्द कर दिया गया है. फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करने में कामयाब रहे थे." कीन ने आगे बताया कि बोर्ड ने इस मामले को सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त/सचिव के सामने रखा है. बोर्ड ने उनसे अनुरोध किया है कि 'राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016' की धारा 91 के तहत इन उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMOs) के माध्यम से जारी किए गए इन प्रमाण पत्रों को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया जाए. 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' की धारा 91 के तहत, जो व्यक्ति 'बेंचमार्क दिव्यांगता' वाले लोगों के लिए मिलने वाले लाभों को धोखाधड़ी से हासिल करते हैं, उन्हें दो साल तक की जेल, 1 लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है. कुपवाड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. जफर अकबर, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले ज़िला चिकित्सा बोर्ड के प्रमुख भी हैं, ने ईटीवी भारत को बताया कि अगर पैनल के सदस्य फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.