कोई दृष्टिहीनता नहीं, फिर भी दृष्टिबाधित होने का प्रमाण पत्र: कश्मीर में MBBS सीटें पाने के लिए छह उम्मीदवारों ने कैसे किया फर्जीवाड़ा?
जम्मू कश्मीर में मेडिकल बोर्ड फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर जांच के दायरे में हैं.
Published : November 13, 2026 at 6:42 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में मेडिकल बोर्ड जांच के दायरे में है. एक मेडिकल कॉलेज में 'फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र' के कारण एमबीबीएस के छह उम्मीदवारों की सीटें चली गईं. इस कथित धोखाधड़ी को गंभीरता से लेते हुए जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (BOPEE) ने प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों और इसका फायदा उठाने वाले छात्रों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है.
10 नवंबर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद बीओपीईई ने कुपवाड़ा जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हंदवाड़ा में इन छह एमबीबीएस उम्मीदवारों का दाखिला रद्द कर दिया. आरक्षण नियमों के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.
जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने इन दाखिलों को तब रद्द किया जब दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) ने इन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए. इन उम्मीदवारों में कुपवाड़ा जिले के तीन, राजौरी के दो और किश्तवाड़ का एक व्यक्ति शामिल था. इसके बाद ये सीटें वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवारों को आवंटित कर दी गई हैं.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये छह उम्मीदवार संबंधित जिला बोर्डों में डॉक्टरों के पैनल को प्रभावित करके प्रमाण पत्र हासिल करने में कामयाब रहे. हालांकि श्रीनगर के सरकारी एसएमएचएस अस्पताल और एसकेआईएमएस के स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की दोबारा जांच किए जाने के बाद, इन प्रमाण पत्रों को अमान्य कर दिया गया.
एक मामले में दृष्टि दोष का प्रमाण पत्र लेने वाली एक उम्मीदवार की, एसएमएचएस अस्पताल के स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड ने जांच की और पाया कि उसकी दृष्टि संबंधी दिव्यांगता शून्य प्रतिशत है. बाकी पांच उम्मीदवारों के मामले में भी, जिनमें से एक की जांच श्रीनगर के SKIMS बोर्ड ने की थी, विकलांगता का मानक स्तर 40 प्रतिशत से कम पाया गया. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(r) के तहत, यदि किसी व्यक्ति में कोई विशिष्ट विकलांगता 40 प्रतिशत से कम है, तो उसे 'मानक विकलांगता' वाला व्यक्ति नहीं माना जाता है.
बीओपीईई के अधिकारियों ने बताया कि इस साल मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग में शामिल 1,600 उम्मीदवारों में से 64 ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र पेश किए थे. जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सचिव शब्बीर हुसैन कीन ने ईटीवी भारत को बताया, "इनमें से छह उम्मीदवार, जिनका दाखिला रद्द कर दिया गया है. फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करने में कामयाब रहे थे."
कीन ने आगे बताया कि बोर्ड ने इस मामले को सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त/सचिव के सामने रखा है. बोर्ड ने उनसे अनुरोध किया है कि 'राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016' की धारा 91 के तहत इन उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMOs) के माध्यम से जारी किए गए इन प्रमाण पत्रों को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया जाए.
'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' की धारा 91 के तहत, जो व्यक्ति 'बेंचमार्क दिव्यांगता' वाले लोगों के लिए मिलने वाले लाभों को धोखाधड़ी से हासिल करते हैं, उन्हें दो साल तक की जेल, 1 लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है. कुपवाड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. जफर अकबर, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले ज़िला चिकित्सा बोर्ड के प्रमुख भी हैं, ने ईटीवी भारत को बताया कि अगर पैनल के सदस्य फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कुपवाड़ा चिकित्सा बोर्ड ने ऐसे तीन प्रमाण पत्र जारी किए थे, जिन्हें बाद में अमान्य घोषित कर दिया गया. उन्होंने कहा, "मैं इस बात की जांच करूंगा कि सरकारी एसएमएचएस अस्पताल बोर्ड द्वारा फर्जी घोषित किए जाने से पहले, इन प्रमाण पत्रों को असली बताकर कैसे और क्यों जारी किया गया था." राजौरी के सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों ने जिन्होंने ऐसे दो प्रमाण पत्र जारी किए थे, ईटीवी भारत को बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी. उन्होंने बताया कि इनमें से एक प्रमाण पत्र 2022 में जारी किया गया था.
कार्यकर्ताओं ने कानूनी कार्रवाई की मांग की
सामाजिक कार्यकर्ता और दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता जावेद अहमद टाक ने कहा कि फर्जी दिव्यांगता के ये छह मामले तो बस 'एक बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा' हैं. उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन न तो कोई जवाबदेही तय की गई और न ही कोई जांच हुई.
टाक ने कहा, "अयोग्य उम्मीदवारों को फर्जी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जिनकी मदद से वे पेशेवर संस्थानों में दाखिला ले लेते हैं और सरकारी नौकरियां पा लेते हैं. ऐसे मामलों में अक्सर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए इन मामलों को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें परिवार या किसी संस्था का समर्थन नहीं मिलता और संसाधन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है."
उन्होंने सुझाव दिया कि भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया के दौरान, दिव्यांगता प्रमाण पत्र पेश करने वाले उम्मीदवारों की स्वतंत्र मेडिकल टीमों द्वारा तुरंत मौके पर ही जांच (वेरिफिकेशन) की जानी चाहिए. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "अगर दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण सही तरीके से और जरूरतमंदों को मिले तो हमें कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. योग्य दिव्यांग व्यक्ति अपनी काबिलियत के दम पर रोजगार और शिक्षा के अवसर पा सकेंगे, जिससे उनकी मुश्किलें कम होंगी."
जम्मू-कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रशीद भट ने कहा कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करना, वास्तव में दिव्यांग छात्रों के अधिकारों और उनके जीवन के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है. उन्होंने जिम्मेदार मेडिकल बोर्डों और डॉक्टरों से सवाल किया कि क्या वे उन भारी कठिनाइयों और बलिदानों के बारे में सोचते हैं, जिनका सामना असली दिव्यांग छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान करते हैं.
भट ने ईटीवी भारत से कहा, "जम्मू-कश्मीर में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के मामले की सरकारी एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए. अगर कोई डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड का अध्यक्ष फर्जी प्रमाण पत्र जारी करते हुए पाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. अगर इस मामले पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, तो एसोसिएशन न्याय पाने और असली दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी."
दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता नसीर अहमद ने कहा कि मेडिकल बोर्डों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जाने की वजह से, कई योग्य उम्मीदवार रोजगार और शिक्षा के अवसरों से वंचित रह गए हैं. उन्होंने कहा, "कुछ लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाते हैं. चार प्रतिशत आरक्षण विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है, लेकिन अयोग्य लोग लगातार इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं."
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