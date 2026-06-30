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अरुणाचल में चीनी PLA के अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट गलत और बेबुनियाद: भारतीय सेना

जनरल द्विवेदी ने कहा कि पूरी स्थिति को अच्छी तरह से बने हुए सिस्टम के जरिए मैनेज किया जा रहा है.

Indian Army encroachment
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 12:48 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय सेना ने सोमवार को मीडिया के एक हिस्से में आई उन खबरों का खंडन किया, जिनमें चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण और कैंप लगाने का आरोप लगाया गया था. सेना ने इन खबरों को गलत और बिना आधार का बताया.

इंडियन आर्मी ने कहा, 'हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें हाल ही में चीनी पीएलए द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण और कैंप बनाने का आरोप लगाया गया है. ये रिपोर्ट्स गलत हैं और बिना किसी आधार के हैं.' भारत और चीन ने पिछले महीने बीजिंग में इंडिया-चाइना बॉर्डर अफेयर्स (WMCC) पर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 35वीं मीटिंग की. विदेश मंत्रालय की एक रिलीज में बाद में कहा गया कि चर्चा कंस्ट्रक्टिव और आगे की सोच वाली थी.

दोनों पक्षों ने इंडिया-चाइना बॉर्डर एरिया में स्थिति का रिव्यू किया और बॉर्डर एरिया में शांति बनाए रखने में हुई प्रोग्रेस पर संतुष्टि जताई, जिससे द्विपक्षीय संबंध धीरे-धीरे सामान्य होने में मदद मिली है. दोनों पक्षों ने डिलिमिटेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, मैकेनिज्म बनाने और क्रॉस-बॉर्डर कोऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. भारतीय पक्ष ने ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर अगले एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म की जल्द मीटिंग पर जोर दिया.

आज सेवानिवृत होने वाले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन बॉर्डर पर हालात स्थिर हैं. हालांकि यह अभी भी सेंसिटिव है, जिस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों सेनाएं गलतफहमियों को रोकने और बॉर्डर से जुड़े रेगुलर मामलों को सुलझाने के लिए हर साल 1100 से ज़्यादा ग्राउंड-लेवल बातचीत करती हैं.

एएनआई के साथ बातचीत में जनरल द्विवेदी ने कहा कि डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट ने जमीन पर स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में काफी मदद की है और दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति को अच्छी तरह से बने हुए सिस्टम के जरिए मैनेज किया जा रहा है. जब भी एलएसी के बारे में अलग-अलग सोच की वजह से लोकल मुद्दे उठते हैं, तो उन्हें मिलिट्री-टू-मिलिट्री बातचीत, हॉटलाइन, फ्लैग मीटिंग और कमांडर-लेवल की बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है. इन सिस्टम ने स्टेबिलिटी पक्का करने और बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग और दूसरे लोकल इंटरैक्शन समेत रेगुलर एक्टिविटी को आसान बनाने में मदद की है.'

जनरल द्विवेदी ने कहा कि इंडियन आर्मी की प्राथमिकताएं साफ हैं. पहला हमें एलएसी पर शांति और सुकून बनाए रखना होगा. दूसरा, हम बातचीत और पहले से बने तरीकों से लोकल मसलों को हल करना चाहते हैं. तीसरा, हम किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद तैनाती की स्थिति बनाए रखने के लिए कमिटेड हैं.

साथ ही, हम उत्तरी बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, निगरानी क्षमताओं और पूरी ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करना जारी रखेंगे.' उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी जहां भी जरूरत होगी, बातचीत और बातचीत के लिए कमिटेड है. हालांकि, हमारा तरीका ताकत के जरिए शांति पर आधारित है. एलएसी पर इंडियन आर्मी की स्थिति मजबूत, भरोसेमंद, सतर्क और भारत की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम बनी रहेगी.'

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