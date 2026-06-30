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अरुणाचल में चीनी PLA के अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट गलत और बेबुनियाद: भारतीय सेना

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय सेना ने सोमवार को मीडिया के एक हिस्से में आई उन खबरों का खंडन किया, जिनमें चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण और कैंप लगाने का आरोप लगाया गया था. सेना ने इन खबरों को गलत और बिना आधार का बताया. इंडियन आर्मी ने कहा, 'हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें हाल ही में चीनी पीएलए द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण और कैंप बनाने का आरोप लगाया गया है. ये रिपोर्ट्स गलत हैं और बिना किसी आधार के हैं.' भारत और चीन ने पिछले महीने बीजिंग में इंडिया-चाइना बॉर्डर अफेयर्स (WMCC) पर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 35वीं मीटिंग की. विदेश मंत्रालय की एक रिलीज में बाद में कहा गया कि चर्चा कंस्ट्रक्टिव और आगे की सोच वाली थी. दोनों पक्षों ने इंडिया-चाइना बॉर्डर एरिया में स्थिति का रिव्यू किया और बॉर्डर एरिया में शांति बनाए रखने में हुई प्रोग्रेस पर संतुष्टि जताई, जिससे द्विपक्षीय संबंध धीरे-धीरे सामान्य होने में मदद मिली है. दोनों पक्षों ने डिलिमिटेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, मैकेनिज्म बनाने और क्रॉस-बॉर्डर कोऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. भारतीय पक्ष ने ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर अगले एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म की जल्द मीटिंग पर जोर दिया. आज सेवानिवृत होने वाले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन बॉर्डर पर हालात स्थिर हैं. हालांकि यह अभी भी सेंसिटिव है, जिस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों सेनाएं गलतफहमियों को रोकने और बॉर्डर से जुड़े रेगुलर मामलों को सुलझाने के लिए हर साल 1100 से ज़्यादा ग्राउंड-लेवल बातचीत करती हैं.