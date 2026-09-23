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मीडिया के खुलासे ECI के फैसलों की वैधता पर गंभीर सवालिया निशान: पूर्व CEC कुरैशी

नई दिल्ली: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) एसवाई कुरैशी ने बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 10 महीने के भीतर दोनों चुनाव आयुक्तों - विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मामलों में 14 बार आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इससे चुनाव आयोग के फैसलों की वैधता पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा हो गया है.

बुधवार शाम को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'द डिलिमिटेशन डिबेट- द यूनियन एंड इट्स यूनिट्स' (The Delimitation Debate- The Union and its Units) नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में बोलते हुए, उन्होंने कहा, "आज इंडियन एक्सप्रेस में हुए खुलासे ने असल में इस बात को बेनकाब कर दिया है कि उनके अपने चुनाव आयुक्तों ने अपनाई जा रही प्रक्रिया पर सवाल उठाया है. वास्तव में, इसने फैसलों की वैधता पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है."

बिना किसी का नाम लिए, उन्होंने कहा, "क्योंकि अगर दो लोगों को कोई फैसला लेना हो, तो इस मामले में एक ही व्यक्ति सारे फैसले लेता रहा है. इसलिए, वे सभी 'गैर-कानूनी' हैं."

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जितने भी 'गैर-कानूनी फैसले' लिए गए हैं, उन सब को वापस लिया जाना चाहिए.

वर्तमान में दिल्ली सहित 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का तीसरा चरण चल रहा है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिजोरम, तेलंगाना, ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, कर्नाटक, नागालैंड, झारखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मेघालय, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं.

पहले चरण में, पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मतदाता सूची की SIR की गई थी.

खास बात यह है कि तब से विपक्ष, खासकर कांग्रेस, चुनाव आयोग पर इस प्रक्रिया के जरिये BJP का पक्ष लेने का आरोप लगा रही है.