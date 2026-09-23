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मीडिया के खुलासे ECI के फैसलों की वैधता पर गंभीर सवालिया निशान: पूर्व CEC कुरैशी

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने वर्तमान SIR प्रक्रिया को "संदिग्ध" बताया. दिल्ली से संतु दास की रिपोर्ट.

Media report revelation raises questions on legality of EC decisions: former CEC SY Quraishi on SIR
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी (File Photo/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 9:03 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) एसवाई कुरैशी ने बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 10 महीने के भीतर दोनों चुनाव आयुक्तों - विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मामलों में 14 बार आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इससे चुनाव आयोग के फैसलों की वैधता पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा हो गया है.

बुधवार शाम को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'द डिलिमिटेशन डिबेट- द यूनियन एंड इट्स यूनिट्स' (The Delimitation Debate- The Union and its Units) नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में बोलते हुए, उन्होंने कहा, "आज इंडियन एक्सप्रेस में हुए खुलासे ने असल में इस बात को बेनकाब कर दिया है कि उनके अपने चुनाव आयुक्तों ने अपनाई जा रही प्रक्रिया पर सवाल उठाया है. वास्तव में, इसने फैसलों की वैधता पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है."

बिना किसी का नाम लिए, उन्होंने कहा, "क्योंकि अगर दो लोगों को कोई फैसला लेना हो, तो इस मामले में एक ही व्यक्ति सारे फैसले लेता रहा है. इसलिए, वे सभी 'गैर-कानूनी' हैं."

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जितने भी 'गैर-कानूनी फैसले' लिए गए हैं, उन सब को वापस लिया जाना चाहिए.

वर्तमान में दिल्ली सहित 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का तीसरा चरण चल रहा है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिजोरम, तेलंगाना, ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, कर्नाटक, नागालैंड, झारखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मेघालय, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं.

पहले चरण में, पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मतदाता सूची की SIR की गई थी.

खास बात यह है कि तब से विपक्ष, खासकर कांग्रेस, चुनाव आयोग पर इस प्रक्रिया के जरिये BJP का पक्ष लेने का आरोप लगा रही है.

ECI ने कहा था कि SIR का मुख्य उद्देश्य सभी योग्य मतदाताओं को शामिल करके और अयोग्य मतदाताओं को बाहर करके मतदाता सूची को शुद्ध करना है.

बिहार में SIR का जिक्र करते हुए कुरैशी ने पूछा कि इस अभ्यास से कितने "घुसपैठियों" की पहचान हुई. उन्होंने कहा, "पूरा अभ्यास (SIR) घुसपैठियों का पता लगाने के लिए शुरू हुआ था. आज तक हमें नहीं पता कि इस अभ्यास से बिहार में कितने घुसपैठिए मिले."

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने वर्तमान SIR प्रक्रिया को "संदिग्ध" बताया. उन्होंने कहा, "पूरी प्रक्रिया बहुत संदिग्ध लगती है. जब से यह शुरू हुई है, मैं इस पर सवाल उठा रहा हूं."

इससे पहले दिन में, चुनाव आयोग (ECI) ने कहा कि अलग-अलग विचार और अवलोकन किसी भी संस्था में बातचीत का एक सामान्य हिस्सा हैं. आयोग ने कहा कि उसकी सभी कार्रवाई कानूनों के अनुसार रही है और यह एक बहु-सदस्यीय संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है.

एक अंग्रेजी अखबार द्वारा प्रकाशित समाचार रिपोर्ट का प्रत्यक्ष संदर्भ देते हुए, ECI ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 324, वैधानिक नियमों और स्थापित संस्थागत परंपराओं के सख्त शासनादेश के तहत कार्य करता है.

ECI ने कहा कि उसके द्वारा जारी किए गए सभी आधिकारिक आदेशों, निर्णयों और प्रशासनिक निर्देशों को पूर्ण कानूनी मंजूरी प्राप्त है और वे 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के तहत स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी का SIR के खिलाफ स्टैंड सही साबित हुआ: ECI में मतभेद की रिपोर्ट पर बोली कांग्रेस

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