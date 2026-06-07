सालाना एक व्यक्ति खा रहा 47 किलो मीट; चिकन-मटन की डिमांड 6 गुना बढ़ी, धरती हो रही गर्म
World Food Safety Day 2026: UN के खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जानिए भारत में कितने मांसाहारी.
Published : June 7, 2026 at 2:38 PM IST
Meat Consumption Environment Impact: अमेरिका-ईरान और रूस-यूक्रेन जंग के चलते दुनिया में जहां तनाव चरम पर है, वहीं संयुक्त राष्ट्र (UN) के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की एक ताजा रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है. रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल डाइट पूरी तरह से बदल चुकी है. लोग अब साग-सब्जी और शाकाहार को छोड़कर नॉन-वेज की तरफ भाग रहे हैं. यही कारण है कि 60 साल में नॉन वेज आइटम की डिमांड 6 गुना तक बढ़ गई है.
मीट की इस लगातार बढ़ती मांग और सप्लाई का वैश्विक पर्यावरण पर खतरनाक असर पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन क्षेत्र प्रदूषण फैलाने में दूसरे नंबर पर आते है. यही नहीं, असुरक्षित भोजन लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है. इससे हर साल 15 लाख लोगों की मौत हो रही है. विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) पर आईए जानते हैं मांसाहार कैसे मौसम बिगाड़ रहा? असुरक्षित भोजन से कैसे बचा जाए? भारत में कितने लोग मीट खाते हैं?
एक व्यक्ति सालाना खा रहा 47 किग्रा मीट: प्रति व्यक्ति सालाना मीट की खपत देश, आय और खान-पान की प्राथमिकताओं के आधार पर अलग-अलग होती है. ये देश और परिस्थितिकाल के अनुसार भिन्न रहती हैं. यूएन के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की रिपोर्ट के अनुसार 1961 में जहां प्रति व्यक्ति मांस की सालाना खपत औसतन सिर्फ 25 किलोग्राम थी, वहीं साल 2022 तक आते-आते दोगुना हो गई. यानी एक व्यक्ति सालभर में 47 किलोग्राम मीट खा रहा है.
चिकन की डिमांड 6 गुना बढ़ी: एक व्यक्ति सालभर साल 1961 में औसतन जहां 3 किलो से भी कम चिकन खाता था, 2022 में यह आंकड़ा 17 किलोग्राम तक पहुंच गया. यानी चिकन की प्रति व्यक्ति खपत में करीब 6 गुना का उछाल देखने को मिला है. आज गली-कूचों से लेकर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में चिकन की डिमांड सबसे ज्यादा है.
सुअर के मीट की डिमांड दोगुनी: पोर्क यानी सुअर के मीट की डिमांड दोगुना तक बढ़ी है. मौजूदा समय में प्रति व्यक्ति पोर्क की डिमांड 15 किग्रा तक हो गई है. हालांकि, बीफ की खपत में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है. लेकिन, दुनिया में प्रति व्यक्ति बीफ की डिमांड करीब 9 किलोग्राम पर बनी हुई है.
अमेरिका में खाया जाता सबसे ज्यादा मीट: संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च आय वाले देशों में मीट की खपत सबसे ज्यादा रहती है. अमेरिका में प्रति व्यक्ति मांस की खपत 149 किग्रा सालाना है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया में 93 किग्रा प्रति व्यक्ति है. एक यूरोपीय व्यक्ति औसतन 90 किलो मांस सालाना खाता है. हालांकि, अफ्रीका के कुछ देशों (जैसे रवांडा या इथियोपिया) में प्रति व्यक्ति सालाना मांस की खपत मात्र 7 से 9 किग्रा तक है.
भारत में 80% लोग खाते मीट: भारत में मांस, पोल्ट्री, सीफूड और अंडे काफी खाए जाते हैं. 15-49 साल की उम्र के 10 में से लगभग 8 लोग मीट खाते हैं. मांस खाने वाले लोगों का हिस्सा महिलाओं (75%) की तुलना में पुरुषों (87%) में ज्यादा है. पिछले कुछ सालों में, मांस खाने वाले भारतीय वयस्कों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. यह 2006 में 74% से बढ़कर 2021 में 80% हो गई है. कम आय वाले समूहों में मांस का सेवन ज्यादा है.
भारत में 100 करोड़ से अधिक लोग मांसाहारी: भारत की लगभग 70% से 81% आबादी मांसाहारी है, जो संख्या में 100 करोड़ से अधिक है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, अधिकांश भारतीय अपने आहार में मांस, मछली, अंडे या चिकन का प्रयोग करते हैं. देश के कुछ राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, में नॉन वेज खाने वालों की संख्या लगभग 100% है.
Sometimes, food can look good and still make you sick.— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 4, 2026
Harmful germs and chemicals can hide in everyday foods such as:
🍗 Meat, seafood, milk and cheese
🥬 Unwashed fruit and vegetables
🐟 Fish and seafood
🌾 Rice and grains
🚰 Drinking water
You can reduce your risk of… pic.twitter.com/ewAis318qC
इनमें पश्चिम बंगाल में 99%, केरलम में 99%, आंध्र प्रदेश 97%, तेलंगाना में 98%, तमिलनाडु में 98%, ओडिशा में 97% लोग मीट खाते हैं. ऐसे ही धर्म की बात करें तो मुस्लिम और ईसाई धर्म में मांसाहारी लोगों की संख्या के लोग लगभग 100% है. हिंदू धर्म में 78% के करीब लोग नॉन वेज खाते हैं. भारत में मांस, पोल्ट्री, सीफूड और अंडे काफी खाए जाते हैं.
गरीब लोग ज्यादा मीट खाते, अमीर कम: भारत की सबसे गरीब आबादी में 10 में से लगभग नौ लोग मांस खाते हैं, जबकि सबसे अमीर आबादी में यह संख्या 10 में से लगभग 7 है. 2019-21 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के डेटा के अनुसार 15-49 साल की उम्र के जो पुरुष पूरी तरह से शाकाहारी हैं, उनका हिस्सा 16.6 प्रतिशत था.
वहीं महिलाओं का हिस्सा 29.4 प्रतिशत था. यानी पुरुष ज्यादा मीट खाने के शौकीन हैं और महिलाएं कम. हालांकि, लगभग एक-तिहाई महिलाएं सप्ताह में एक बार मांसाहारी भोजन करती हैं. कुल मिलाकर, इस पैमाने के अनुसार 29 प्रतिशत महिलाएं और 17 प्रतिशत पुरुष शाकाहारी हैं.
भारत और पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति मांस की खपत कितनी: भारत में प्रति व्यक्ति मांस की सालाना खपत 7.51 किलोग्राम है. 2018-19 से प्रति व्यक्ति मांस की खपत में लगातार बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में प्रति व्यक्ति मांस की खपत 6.15 किलोग्राम सालाना थी, जो 2024-25 में बढ़कर 7.51 किलोग्राम हो गई. यही नहीं, कुल मांस उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है. 2024-25 में देश में कुल मांस उत्पादन 10.50 मिलियन टन रहा. जो पिछले साल के मुकाबले 2.46% की वृद्धि दिखाता है. वहीं, पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस खपत 12.7 किग्रा से 32 किग्रा तक रहती है.
तेलंगाना में मीट की सबसे ज्यादा डिमांड: नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट (NMRI) के अनुसार, तेलंगाना भारत का सबसे ज्यादा मीट खाने वाला राज्य है. यहां प्रति व्यक्ति मांस की खपत सालाना लगभग 24 किलोग्राम है, जो 7 किलोग्राम से कुछ अधिक के राष्ट्रीय औसत से तीन गुना से भी ज्यादा है. खाने-पीने पर होने वाले कुल खर्च में मीट का औसत हिस्सा 1988 में 5% से बढ़कर 2023 में 10% हो गया है. औसतन, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में खाने-पीने पर होने वाले कुल खर्च का लगभग 5वां हिस्सा मांस पर खर्च होता है.
मांसाहार कैसे पर्यावरण पर डालता असर: अमूमन यह देखा गया है कि पौधों पर आधारित डाइट पर्यावरण के लिए बेहतर होती है. वहीं, मांसाहारी डाइट पर्यावरण पर बुरा असर डालती है. दरअसल, सभी तरह की मांसाहारी डाइट में जानवरों को पालने के लिए जमीन, ऊर्जा और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. मांसाहारी डाइट यानी नॉन वेज आइटम जैसे रेड मीट, फार्म में पाले गए झींगे से सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं.
क्योंकि, चरागाहों और झींगा फार्मों के लिए जंगल और मैंग्रोव काटे जाते हैं, जिससे जमा हुआ कार्बन बाहर निकलता है. इसके अलावा गाय और भेड़ खाना पचाते समय मीथेन गैस छोड़ते हैं. जानवरों के मल-मूत्र से खतरनाक गैस निकलती है. जबकि, पेड़-पौधों से मिलने वाले खाने में कम जमीन, पानी और ऊर्जा लगती है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है.
शाकाहारी भोजन पर्यावरण के लिए क्यों सुरक्षित: संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि खाने के लिए जानवरों को पालने से दुनिया की सभी कारों और ट्रकों को मिलाकर जितना उत्सर्जन होता है, उससे कहीं ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं. पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों का विभाग (DEFRA) की रिपोर्ट के अनुसार, 1 किलो चिकन मीट से 2.9 kg CO2e निकलता है, जबकि 1 किलो आलू से 0.23 kg CO2e ही निकलता है. इसलिए, शाकाहारी खाना खाना पर्यावरण के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है.
असुरक्षित भोजन हर साल ले रहा 15 लाख लोगों की जान: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट के अनुसार असुरक्षित भोजन (Unsafe food) की वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीमार होने का जोखिम, वयस्कों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक होता है. यह समस्या हर साल विश्व भर में 15 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है. यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, छोटे बच्चे वैश्विक आबादी का केवल 9 प्रतिशत ही हैं, लेकिन असुरक्षित भोजन से होने वाली बीमारियों के मामलों में उनका हिस्सा 33 प्रतिशत है. विशेष रूप से दस्त सम्बन्धी रोगों में, जो काफी घातक साबित होते हैं.
भोजन असुरक्षित कब हो जाता है: जब किसी खाने योग्य चीज में (वेज-नॉन वेज) में हानिकारक बैक्टेरिया, वायरस, परजीवी (parasites), विषैले रासायनिक शामिल होते हैं, तो वह असुरक्षित हो जाती है. हानिकारक बैक्टेरिया, वायरस और परजीवी अक्सर कच्चे मांस, अधपके अंडों और दूषित पानी से आते हैं. इसके अलावा खाने योग्य चीजों में कांच के टुकड़े, छोटे पत्थर, प्लास्टिक का मिलना और कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल उन्हें खराब कर देता है.
असुरक्षित भोजन दिमागी विकास को रोकता: यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, खाने योग्य चीजों में मिथाइल मरकरी (पारा) का पाया जाना, कांच का होना, लोगों के मस्तिष्क के विकास को नुकसान पहुंचा सकता है. डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार असुरक्षित भोजन की वजह से हर साल 86.6 करोड़ लोग बीमार होते हैं. इनमें से 15 लाख की मौत हो जाती है. हालांकि, अधिकांश केस में रोकथाम उपाय कारगर साबित होते हैं. लेकिन, मौत का ये आंकड़ा चिंताजनक है.
मीट की डिमांड बढ़ने की वजह क्या: साइंस डायरेक्ट के अनुसार दुनिया भर में मीट की डिमांड बढ़ने के मुख्य कारणों में जनसंख्या वृद्धि, आय में बढ़ोतरी, शहरीकरण और बदलती खान-पान की आदतें शामिल हैं. दरअसल, जिन देशों में लोगों की आय-आमदनी बढ़ रही है, जहां शहरीकरण में तेजी आई है, वहां के लोगों का रहने और खाने का तरीका बदल चुका है. लोग दाल-चावल या हरी सब्जियों को छोड़कर मीट को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं और इसे स्टेट्स सिंबल के तौर पर देखते हैं. जिसका खामियाजा धरती को तापमान वृद्धि के रूप में चुकाना पड़ रहा है.
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