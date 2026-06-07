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सालाना एक व्यक्ति खा रहा 47 किलो मीट; चिकन-मटन की डिमांड 6 गुना बढ़ी, धरती हो रही गर्म

जानिए, भारत में कितने लोग खाते हैं मीट. ( Photo Credit; Getty Images )