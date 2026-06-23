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भारत के साथ 'युद्ध छेड़ देंगे' वाली टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान अपनी ही नाकामियों को छुपाने की कर रहा कोशिश'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( ANI )

नई दिल्ली : भारत ने मंगलवार को सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की "हम युद्ध करेंगे" वाली टिप्पणी की कड़ी निंदा की. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां इस्लामाबाद द्वारा "अपनी विफलताओं को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने" के प्रयास हैं. नई दिल्ली की यह प्रतिक्रिया आसिफ द्वारा पाकिस्तान की जल सुरक्षा पर सवाल उठने की स्थिति में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकी के कुछ ही दिनों बाद आई है. इससे पहले, भारत ने कहा था कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका निर्णय "अपरिवर्तित" रहेगा. मंगलवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में, हमने इस मामले पर रिपोर्टें देखी हैं. इस तरह की टिप्पणियां पाकिस्तान द्वारा अपनी विफलताओं को छिपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने के लिए किए गए हताश प्रयास हैं. हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह से खारिज करते हैं.” जयसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि यह "पाकिस्तान की दशकों पुरानी व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित करने और उसके अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन की नीति का सीधा परिणाम है." विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने नागरिकों के साथ निंदनीय व्यवहार किया है, जिसमें आवश्यक आपूर्ति और दवाओं की रोक, इंटरनेट बंद करना और निहत्थे नागरिकों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना जैसी अत्यधिक क्रूरतापूर्ण नीतिगत कार्रवाई शामिल है.जयसवाल ने आगे कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, इसके परिणामस्वरूप कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है. हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों, कुकर्मों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराएगा."