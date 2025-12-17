ETV Bharat / bharat

MEA ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया, कहा- यूनुस सरकार भारतीय मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी

"भारत के बांग्लादेश के लोगों के साथ करीबी और दोस्ताना रिश्ते हैं, जो आजादी की लड़ाई से जुड़े हैं, और अलग-अलग डेवलपमेंट और लोगों के बीच आपसी बातचीत से और मजबूत हुए हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं और हमने लगातार शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सबको साथ लेकर चलने वाले और भरोसेमंद चुनाव कराने की मांग की है."

एमईए ने कहा, "भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में कट्टरपंथी तत्वों द्वारा बनाई गई झूठी कहानी को पूरी तरह से खारिज करता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो पूरी जांच की है और न ही घटनाओं के बारे में भारत के साथ काम के सबूत शेयर किए हैं."

विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, बांग्लादेश राजदूत का ध्यान खास तौर पर कुछ कट्टरपंथी लोगों की गतिविधियों की ओर दिलाया गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा को लेकर योजना की घोषणा की है.

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश के राजदूत रियाज हामिदुल्लाह को तलब किया. साथ ही उन्हें बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर भारत की गहरी चिंताओं से अवगत कराया.

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि उसे उम्मीद है कि अंतरिम सरकार अपनी राजनयिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश में मिशन और पोस्ट की सुरक्षा पक्का करेगी.

यह समन नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला के भारत विरोधी बयानों जैसे मामलों के बाद आया है. हसनत अब्दुल्ला ने एक जनसभा में धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो वह सेवन सिस्टर्स को अलग-थलग कर देंगे और नॉर्थईस्ट के अलगाववादियों को पनाह देंगे. अब्दुल्ला अपने भारत विरोधी कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं.

इससे पहले, भारत के दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बांग्लादेश का विजय दिवस मनाया गया. राजदूत रियाज हामिदुल्लाह ने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों, खासकर युवा पीढ़ी की उम्मीदों को पूरा करने के प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया और देश की युवा आबादी पर ज़ोर दिया. हमीदुल्लाह ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच आपसी फ़ायदे वाले रिश्ते हैं, जिनका फोकस खुशहाली, शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर है. उन्होंने दोनों देशों की आपसी निर्भरता पर ध्यान दिया, और उनकी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया.

उन्होंने कहा, "पूरा बांग्लादेश और हम सभी अपने लोगों, खासकर युवा पीढ़ी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारी जनसांख्यिकी बहुत युवा है. हमारा मानना ​​है कि इंडिया के साथ हमारा रिश्ता हमारे साझा हित में है. हम एक-दूसरे पर निर्भर हैं... हम इस इलाके में खुशहाली, शांति और सुरक्षा पर पूरा फोकस कर रहे हैं."

इस कार्यक्रम में बांग्लादेश की संस्कृति और विरासत को दिखाया गया, और उसकी आजादी और आजादी का जश्न मनाया गया. राजदूत की बातों से बांग्लादेश का अपने लोगों के हितों को आगे बढ़ाने और भारत के साथ रिश्ते मज़बूत करने का पक्का इरादा दिखा.

