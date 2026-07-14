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'लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग पर अमेरिकी एक्शन', विदेश मंत्रालय ने दिया दो टूक जवाब

नई दिल्ली : भारत ने मंगलवार को कहा कि उसने कनाडा के एक सीनियर पुलिस अधिकारी की बात पर ध्यान दिया है. अधिकारी ने कहा था कि 2023 में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच कर रहे लोगों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे भारतीय सरकारी एजेंटों का इस हत्या से कोई संबंध साबित हो सके.

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की डिप्टी कमिश्नर लिसा मोरलैंड की ये टिप्पणी पिछले हफ़्ते तब आई, जब अमेरिकी अधिकारियों ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ पर निज्जर की हत्या का आदेश देने का आरोप लगाया.

मोरलैंड की टिप्पणी कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस आरोप के उलट थी, जिसमें उन्होंने सिख अलगाववादी की हत्या के लिए भारतीय सरकारी एजेंटों को जिम्मेदार ठहराया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हमने कई देशों में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ आरोपों और कार्रवाई के बारे में अमेरिकी न्याय विभाग की घोषणाओं को देखा है."

उन्होंने कहा कि भारत का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और इनसे जुड़े आपराधिक नेटवर्क हमारे समाज के लिए गंभीर खतरा हैं.

जायसवाल ने कहा कि भारत ने मोरलैंड की टिप्पणी पर ध्यान दिया है. उन्होंने कहा, "आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत और बढ़ता हुआ सहयोग है. हमारी एजेंसियों ने पिछले कुछ वर्षों में मिलकर काम किया है और यह सहयोग लगातार गहरा होता जा रहा है."

उन्होंने कहा, "ये बातें हाल ही में सामने आए उस अमेरिकी आरोप-पत्र से मेल खाती हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के संगठित अपराध गिरोह के सदस्यों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है."उन्होंने आगे कहा, "भारत आतंकवाद और सीमा-पार संगठित अपराध से निपटने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों व सुरक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है."

ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या के कुछ हफ़्तों बाद, ट्रूडो ने भारत सरकार पर इस सिख अलगाववादी की हत्या में शामिल होने का सनसनीखेज आरोप लगाया था. नाराज नई दिल्ली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए "बेतुका" बताया.