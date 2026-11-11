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भारत ने डोभाल के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी पन्नू की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( IANS )

नई दिल्ली: भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व चीफ सामंत गोयल के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में सिविल मुकदमे में लगाए गए आरोपों को 'मनगढ़ंत और गलत इरादे से किया गया' बताकर खारिज कर दिया है.

अपनी वीकली मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि भारत ने आरोपों और मुकदमे को खारिज कर दिया है. जायसवाल ने कहा, 'हम अपने बड़े अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और गलत इरादे वाले हमलों को खारिज करते हैं.

साथ ही हम फालतू के मुकदमों को भी खारिज करते हैं. भारत में ज्यूडिशियल डॉक्यूमेंट्स की सर्विस के लिए रिक्वेस्ट सिर्फ भारत की तय सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस है, के जरिए ही की जा सकती है.' यह बात अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि उसने पन्नू के फाइल किए गए डैमेज केस में अमेरिकी कोर्ट से जारी समन डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए पहुंचा दिए हैं. पन्नू प्रतिबंधित ग्रुप सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के लीगल वकील हैं. उन्होंने भारतीय अधिकारियों पर न्यूयॉर्क में उनकी हत्या की कथित साजिश रचने का आरोप लगाया है. सिख्स फॉर जस्टिस भारत में एक प्रतिबंधित संगठन है. पन्नू भारतीय जांच एजेंसियों के कई टेरर चार्ज में वांटेड है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक डिप्लोमैटिक नोट पर 30 सितंबर, 2026 को साइन किया गया था और इसे 9 अक्टूबर, 2026 को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को डिलीवर किया गया था. अमेरिका ने कहा कि फॉरेन सॉवरेन इम्युनिटीज एक्ट (FSIA) के तहत कोर्ट की रिक्वेस्ट को पूरा करने में उसके पास कोई अधिकार नहीं था. उसने यह भी कहा कि समन भेजने का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि मुकदमा कानूनी जरूरतों को पूरा करता है या नहीं, सर्विस वैलिड थी या नहीं, या दावों की मेरिट क्या है, इस पर अमेरिका का नजरिया क्या है. डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि अमेरिकी सरकार इस केस में पार्टी नहीं है और डिफेंडेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती. किसी भी ज्यूरिस्डिक्शनल या सॉवरेन-इम्युनिटी डिफेंस को मामले की सुनवाई कर रही अमेरिकी कोर्ट के सामने उठाया जाना चाहिए. यह केस नवंबर 2023 में फाइल किए गए एक अलग अमेरिकी फेडरल क्रिमिनल केस के बाद आया है, जिसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम करने का आरोप लगाया गया था. भारत ने सिविल केस में लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया है.