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पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बयान पर भारत का पलटवार, कहा पहले अपने गिरेबान में झांके

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (फाइल फोटो) ( (ANI) )