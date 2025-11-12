ETV Bharat / bharat

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का दिया करारा जवाब, कहा- साजिश से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कर रहा गुमराह

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने मंगलवार को इस्लामाबाद की एक घटना के बाद पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों की निंदा की और कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की भ्रामक चालों से गुमराह नहीं होगा. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा दिए गए बयान के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को बिना कोई सबूत पेश किए इस्लामाबाद और वाना में हुई घटनाओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया. जायसवाल ने कहा, 'भारत स्पष्ट रूप से बौखलाए पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए जा रहे निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है.' यह पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध झूठी कहानियां गढ़ने की एक पूर्वानुमानित रणनीति है, ताकि वह देश में चल रही सैन्य-प्रेरित संवैधानिक तोड़फोड़ और सत्ता-हड़पने की गतिविधियों से अपनी जनता का ध्यान हटा सके.' उन्होंने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से भलीभांति परिचित है और वह पाकिस्तान की हताशापूर्ण ध्यान भटकाने वाली चालों से गुमराह नहीं होगा.'