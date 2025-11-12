भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का दिया करारा जवाब, कहा- साजिश से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कर रहा गुमराह
विदेश मंत्रालय ने शहबाज शरीफ की टिप्पणी की निंदा की और भारत पर निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज किया.
Published : November 12, 2025 at 8:21 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने मंगलवार को इस्लामाबाद की एक घटना के बाद पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों की निंदा की और कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की भ्रामक चालों से गुमराह नहीं होगा.
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा दिए गए बयान के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को बिना कोई सबूत पेश किए इस्लामाबाद और वाना में हुई घटनाओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया. जायसवाल ने कहा, 'भारत स्पष्ट रूप से बौखलाए पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए जा रहे निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है.'
यह पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध झूठी कहानियां गढ़ने की एक पूर्वानुमानित रणनीति है, ताकि वह देश में चल रही सैन्य-प्रेरित संवैधानिक तोड़फोड़ और सत्ता-हड़पने की गतिविधियों से अपनी जनता का ध्यान हटा सके.' उन्होंने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से भलीभांति परिचित है और वह पाकिस्तान की हताशापूर्ण ध्यान भटकाने वाली चालों से गुमराह नहीं होगा.'
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को इस्लामाबाद के जी-11 क्षेत्र में जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के बाहर हुए आत्मघाती विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए और 36 अन्य घायल हो गए. यह विस्फोट ऐसे समय में हुआ जब राजधानी में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे. इनमें अंतर-संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन, छठा मार्गल्ला संवाद और रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच शामिल था.
बता दें कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार वैश्विक मंचों पर जहर उगलने की नाकाम कोशिश करता रहा है. हालांकि पिछले दिनों पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक अभियान चलाकर पूरे विश्व में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया. पाकिस्तान आकंतवाद को लेकर हमेशा से दोगली नीति अपनाता रहा है. यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक का गढ़ है. यहां आतंक के आकाओं को पनाह दिया जाता है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां आतंकवा को बढ़ावा देती है और इसका इस्तेमाल जरूरत के समय करती है. ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों के पाकिस्तान से ताल्लुक रहे हैं.