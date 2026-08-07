एफसीआरए पर अमेरिकी सांसद की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, कहा- यह हमारा आंतरिक मामला
एफसीआरए को लेकर अमेरिकी सांसद ने जताई थी आपत्ति. पढ़ें पूरी खबर
Published : August 7, 2026 at 6:58 PM IST
नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत के विदेशी निधि नियमों को लेकर हो रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि विधायी मामले संसद द्वारा शासित आंतरिक अधिकार क्षेत्र हैं. मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार विदेशी मुद्रा प्रवाह पर नियम लागू करते हैं.
जायसवाल ने कहा, "जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने उसे देखा है और उस पर कई टिप्पणियां की गई हैं. जहां तक विधायी मामलों का सवाल है, और विशेष रूप से भारत के अपने कानूनों से संबंधित मामलों का, यह हमारा आंतरिक मामला है, जिस पर हमारी संसद निर्णय लेती है."
उन्होंने आगे कहा, "मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो विदेशी निधियों और विदेशी वित्तपोषण को विनियमित करते हैं." यह प्रतिक्रिया अमेरिकी सांसद रिले मूर की टिप्पणियों के बाद आई है, जिन्होंने भारत के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में प्रस्तावित संशोधनों पर आपत्ति जताई थी.
मूर का दावा था कि इन प्रावधानों से चर्चों और परोपकारी संस्थानों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो सकता है, साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि इससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ सकता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, वेस्ट वर्जीनिया के रिपब्लिकन सांसद ने स्वीकार किया कि भारत में ईसाई धर्म की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो सेंट थॉमस प्रेरित के मालाबार तट पर आगमन से जुड़ी हैं.
मूरे ने लिखा, "इस लंबे ईसाई इतिहास के बावजूद, भारत की संसद विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि सरकार को चर्चों और धार्मिक संस्थाओं का अधिग्रहण करने की अनुमति मिल सके."
उन्होंने लिखा, "यह ईसाइयों पर एक स्पष्ट हमला है. यदि यह विधेयक इसी तरह आगे बढ़ता है, तो यह भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी चिंता का विषय होगा." विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, एक नामित प्राधिकरण की स्थापना करना चाहता है, जिसे विदेशी अंशदान और ऐसी पूंजी के माध्यम से अर्जित संपत्तियों की देखरेख का कार्य सौंपा जाएगा, उन मामलों में जहां किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द, सरेंडर या समाप्त हो गया हो. प्रस्तावित कानून स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है कि यदि ऐसी संपत्तियों में पूजा स्थल शामिल है, तो नामित प्राधिकरण को इसके धार्मिक स्वरूप को बरकरार रखना होगा.
इसके अलावा, इसका उद्देश्य वैधानिक उल्लंघनों के लिए अधिकतम दंड को पांच साल के कारावास से घटाकर एक साल करना है. एफसीआरए ढांचा गैर-सरकारी संगठनों, धर्मार्थ संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक ट्रस्टों और संबद्ध निकायों में विदेशी निधियों के ग्रहण और उपयोग को नियंत्रित करता है.
गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 से 2022 के बीच 13,520 संस्थाओं को कुल 55,741 करोड़ रुपये की विदेशी प्रेषण राशि प्राप्त हुई. 15 जुलाई, 2026 तक के आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि देश में 14,449 सक्रिय एफसीआरए पंजीकरण कार्यरत थे, जबकि 22,498 पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे और 15,212 की वैधता समाप्त हो गई थी.
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