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एफसीआरए पर अमेरिकी सांसद की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, कहा- यह हमारा आंतरिक मामला

नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत के विदेशी निधि नियमों को लेकर हो रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि विधायी मामले संसद द्वारा शासित आंतरिक अधिकार क्षेत्र हैं. मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार विदेशी मुद्रा प्रवाह पर नियम लागू करते हैं.

जायसवाल ने कहा, "जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने उसे देखा है और उस पर कई टिप्पणियां की गई हैं. जहां तक ​​विधायी मामलों का सवाल है, और विशेष रूप से भारत के अपने कानूनों से संबंधित मामलों का, यह हमारा आंतरिक मामला है, जिस पर हमारी संसद निर्णय लेती है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो विदेशी निधियों और विदेशी वित्तपोषण को विनियमित करते हैं." यह प्रतिक्रिया अमेरिकी सांसद रिले मूर की टिप्पणियों के बाद आई है, जिन्होंने भारत के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में प्रस्तावित संशोधनों पर आपत्ति जताई थी.

मूर का दावा था कि इन प्रावधानों से चर्चों और परोपकारी संस्थानों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो सकता है, साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि इससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ सकता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, वेस्ट वर्जीनिया के रिपब्लिकन सांसद ने स्वीकार किया कि भारत में ईसाई धर्म की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो सेंट थॉमस प्रेरित के मालाबार तट पर आगमन से जुड़ी हैं.

मूरे ने लिखा, "इस लंबे ईसाई इतिहास के बावजूद, भारत की संसद विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि सरकार को चर्चों और धार्मिक संस्थाओं का अधिग्रहण करने की अनुमति मिल सके."