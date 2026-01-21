जयशंकर ने स्पेन के विदेश मंत्री से की बातचीत, रक्षा सहयोग बढ़ाने, आतंकवाद से मिलकर लड़ने पर जोर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के साथ स्पेन का द्विपक्षीय व्यापार 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा है.
Published : January 21, 2026 at 2:23 PM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत और स्पेन दोनों आतंकवाद के शिकार हैं और दुनिया को इसके लिए जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए. बुधवार को जयशंकर ने दिल्ली में भारत दौरे पर आए स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस ( Jose Manuel Albares) के साथ बातचीत की और साझा चुनौतियों पर मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया.
जयशंकर ने कहा, "दुनिया में साफ तौर पर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है. देशों के लिए एक जैसी चुनौतियों पर मिलकर काम करना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है. यह खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मामले में है, जहां भारत और स्पेन दोनों ही इसके शिकार हुए हैं. दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस (कठोर रुख) दिखाना चाहिए."
My opening remarks during meeting with FM @jmalbares of Spain.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 21, 2026
🇮🇳 🇪🇸 https://t.co/YwUHajV4oM
जयशंकर ने दोनों देशों के बीच नियमित उच्च-स्तरीय बातचीत और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ बढ़ते रिश्तों पर भी जोर दिया. खास बात यह है कि 2026 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं सालगिरह है. भारत और स्पेन इस उपलब्धि को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्विवर्षीय (Dual Year) के साथ मना रहे हैं.
जयशंकर ने कहा, "भारत और स्पेन के बीच अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुपक्षवाद और नियम-आधारित व्यवस्था के सम्मान पर आधारित हैं. हमारा राजनीतिक जुड़ाव लगातार बढ़ा है, जिसकी पहचान नियमित उच्च-स्तरीय बातचीत से होती है. भारत और स्पेन इस साल, 2026 में, अपने कूटनीतिक रिश्तों की स्थापना की 70वीं सालगिरह मनाएंगे, साथ ही कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डुअल ईयर भी मनाएंगे. यह पहल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भविष्य के लिए सहयोग के साथ जोड़ने के हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है. मुझे आपके साथ डुअल ईयर के लिए लोगो को संयुक्त रूप से लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है. लोगो को ओपन कॉम्पिटिशन के जरिये मिली 1,900 से अधिक एंट्री में से चुना गया है. मैं टीमों को इस कोशिश के लिए बधाई देना चाहता हूं और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहता हूं."
रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर
उन्होंने AI के लिए देश के ह्यूमन-सेंट्रिक अप्रोच और स्पेन के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग पर भी ज़ोर दिया, जिसमें मेड-इन-इंडिया C295 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी शामिल है. जयशंकर ने कहा, "भारत अगले महीने AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है. AI को लेकर हमारा नजरिया इंसानों पर आधारित, सबको साथ लेकर चलने वाला और इसके जिम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल पर फोकस करने वाला है. मुझे लगता है कि यह यूरोप के जरिये जैसा ही है. हमें भरोसा है कि डुअल ईयर अधिक संस्थागत और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने को बढ़ावा देगा. वडोदरा में एयरबस-टाटा C-295 फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन हमारे नेताओं ने अक्टूबर 2024 में मिलकर किया था. हमें उम्मीद है कि पहला "मेड इन इंडिया" C-295 एयरक्राफ्ट इस साल सितंबर से पहले फैक्ट्री से निकलेगा. यह हमारे रक्षा उद्योग सहयोग की बढ़ती गहराई और मजबूत विनिर्माण क्षमताएं बनाने के हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है."
भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार स्पेन
उन्होंने कहा कि स्पेन, यूरोपीय संघ में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा है. जयशंकर ने कहा, "आर्थिक साझेदारी हमारे रिश्ते का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. स्पेन यूरोपीय संघ में भारत के प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स में से एक है, और हाल के वर्षों में हमारे द्विपक्षीय व्यापार ने 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर लिया है. स्पेन की कंपनियों ने भारत में, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन मोबिलिटी, इंजीनियरिंग, वॉटर मैनेजमेंट और स्मार्ट सिटीज में अच्छी-खासी मौजूदगी बनाई है. भारतीय कंपनियां भी स्पेन में आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में सक्रिय हैं. हम इस व्यावसायिक सहयोग को और गहरा करने की काफी संभावना देखते हैं."
दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध
जयशंकर ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर भी जोर दिया और कहा कि स्पेन में योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति लोकप्रिय हैं, जबकि भारत में स्पेनिश भाषा और संस्कृति में दिलचस्पी बढ़ रही है. उन्होंने कहा, "हमारी पार्टनरशिप मजबूत सांस्कृतिक रिश्तों से और बेहतर हुई है. स्पेन में योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता, और भारत में स्पैनिश भाषा और कल्चर में बढ़ती दिलचस्पी, हमारे समाज के बीच गहरे संबंधों को दिखाती है. पर्यटन भी हमारी पार्टनरशिप का एक जरूरी और बढ़ता हुआ स्तंभ है. लोगों के बीच जुड़ाव भारत और स्पेन के बीच एक जीवंत सेतु का काम करते हैं. हम अधिक मोबिलिटी, एजुकेशनल एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."
विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पेन के कॉर्डोबा (Córdoba) में हुए ट्रेन हादसे पर दुख जताया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई. जयशंकर ने कहा, "मैं 18 जनवरी को कॉर्डोबा में हुए दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन हादसे के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. हम मृतकों के लिए दुख व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं."
यह भी पढ़ें- UAE के राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बातचीत, रक्षा साझेदारी मजबूत करने को सहमत